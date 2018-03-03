ماذا بقي منها بعد 84 سنة؟ ... فنانون وموسيقيون يشخصون أمراض الرشيدية

أكد عدد من الموسيقيين التونسيين أن الرشيدية أصبحت تفتقر لكبار الموسيقيين المختصين في الموسيقى التونسية، والذين لم يبق منهم سوى زياد غرسة الذي أضرّ خروجه بهذه الجمعية.

تونس ـ الشروق: وسام المختار

لم تعرف جمعية الرشيدية منذ تأسيسها سنة 1934 أوضاعا صعبة كالتي تشهدها خلال السنوات الأخيرة، ولمح أغلب الموسيقيين إلى أن الرشيدية أصبحت على هذه الحال منذ خروج الفنان زياد غرسة إبان الثورة إثر خلاف حصل معه داخل الرشيدية في تلك الفترة، وهو ما أكده الفنان عبد الباسط المتسهل الذي كان من بين عناصر الفرقة الموسيقية للرشيدية في تلك الفترة، والعازف الأول لآلة الكمنجة في الفرقة التي يديرها زياد غرسة.

ومن هذا المنطلق أبرز المتسهل أن الرشيدية تواصل أنشطتها المعهودة، لكن لم يحصل بها التواصل الطبيعي فبعد الفنان الراحل عبد الحميد بلعلجية، أمسك بزمام الفرقة الفنان زياد غرسة، وإبان الثورة، تابع محدثنا: «حصلت مشاكل وخرج زياد غرسة، واليوم فرقة الرشيدية غير قارة، وقائدها الفنان نبيل زميط يقوم بدور كبير في جلب العازفين، الذين لا يتقاضون أجورا شهرية، والحال أننا كنا نتقاضى أجورا شهرية في الرشيدية، صحيح أنها متواضعة لكننا كنا سعداء بها».

ولاحظ الأستاذ عبد الباسط المتسهل أن الأمور أصبحت تجارية في الرشيدية، مؤكدا أنه لم يعد اليوم ثمة اشتغال على «نوبة كاملة» وثمة اختصار للـ"النوب"، فضلا عما اعتبره «عصرنة العزف»، وعدم وجود «ربوبة» المالوف، مشيرا في ذات الصدد إلى أن اتجاه العازف التونسي لتركيا (موسيقيا) جعل كل شيء يتغير».

أزمة مالية وخطأ الفروع

ومن الرشيدية تحدثنا إلى قائد فرقتها الموسيقية الحالي الفنان نبيل زميط، الذي علق على طرحنا بخصوص أفول نجم الرشيدية بالقول إن الإدارة هي المخولة للإجابة عن ذلك، قبل أن يؤكد أن فرقة الرشيدية موجودة وأن آخر عرض لها قدمته في شهر ديسمبر من العام المنقضي 2017، كاشفا في الآن ذاته أن المشكل الذي عاينه حاليا في الرشيدية، مادي بحت، لأن الفرقة في حاجة إلى شراء ألحان جديدة مثلا على حد قوله.

الأزمة المالية، في الواقع طرحها جل من تحدثنا إليهم حول الرشيدية، ولكن ما جاء على لسان الفنان عبد الباسط المتسهل، وكذلك الفنان عادل بندقة يبدو منطقيا أكثر، فكلاهما تحدث عن فروع الرشيدية، التي من المفترض أن تمول من ميزانية الجمعية الأم والتي تقدر تقريبا بمائة ألف دينار تمنحها وزارة الشؤون الثقافية، فضلا عن سحب البساط منها على مستوى الإشعاع. فالرشيدية، وفق تعبير عادل بندقة، إما أن تكون فرقة كبيرة بأتم معنى الكلمة تجمع الجميع وإما فلا، وعن أفول نجمها، اعتبر بندقة إنه طالما ليس ثمة إنتاج جديد وأصوات جديدة ترعاها الرشيدية، وتقدم حفلات شهرية، تتطلب لزاما اعتمادات مالية فإن الجمعية مآلها الزوال، مشددا في الآن ذاته على أن هناك عديد الفرق تعزف المالوف وهو ما يعني حسب تعبيره أن الهدف الأسمى الذي رسم للرشيدية انتشر في كامل الجسد التونسي والحقنة أفرغت من محتواها.

مشاكل الرشيدية، ومقترح الإذاعة الخاصة

ولئن اعتبر الملحن عادل بندقة أن الرشيدية حققت أهدافها منذ تأسيسها كالمحافظة على الهوية الموسيقية وجمع الموروث وإنتاج أغان جديدة ذات مستوى جيد فضلا عن التعليم، فإن ذلك لا يحجب مشكلتين أساسيتين في الوقت الراهن، أولهما على حد تعبير محدثنا المشكل التواصلي أو الإتصالي، حيث لم تخلق الرشيدية إذاعة خاصة بها أو إذاعة للمالوف، أو تلفزة خاصة بها.

وعن المشكل الثاني لخصه عادل بندقة كما يلي: «من حسن حظ الرشيدية أو من سوء حظها أنها جاءت أمام «ديناصور المالوف التونسي» زياد غرسة فاختزلت العلاقة في أنه هو الرشيدية، وبالتالي بقيت العلاقة غير واضحة فأضرت الرشيدية ولم تضر زياد غرسة حسب رأيي...».

ما جاء على لسان عادل بندقة يجد له تبريرا في التحليل المطول مع الفنان نوفل بن عيسى الذي اعتبر ان «أهل الاختصاص والتمرس بالموسيقى التونسية غير متواجدين حاليا بالرشيدية وليسوا بأولي أمرها فضلا عن كون من يتولون أمر الرشيدية من الموسيقيين وبخاصة فيما يهم التدريس وسن برامج الجمعية الموسيقية لا يتميزون عن غيرهم من أهل الصناعة الموسيقية في اختصاص النحو الموسيقي وأساليب أداء الموسيقى التونسية».

وتابع الأستاذ نوفل بن عيسى في هذا الإطار: «لقد أضحت الرشيدية مؤسسة تعليم خاصة تصاحبها فرقة موسيقية لا يميزها عن غيرها من المعاهد الخاصة شيئا، وبالتالي فقدت مصداقيتها وصفتها كقيمة مرجعية في شأن الموسيقى التونسية، والدليل أنه اليوم وقد صارت الفرقة الوطنية للموسيقى تقدم عروضا بمعية الفنان زياد غرسة وعنوانها «عرس الطبوع»، فإن جمهور الرشيدية صار وفيا لعروض «عرس الطبوع» وهاجر الرشيدية وهذا بديهي إذ لم يبق من الرشيدية إلا الإسم».

الإنتاج والإدارة الفعالة؟

وذهب نوفل بن عيسى إلى أن أي فرقة لكي تعيش وتعمل يجب أن تنتج، معتبرا أن الرشيدية، لما كانت في أوجها، كانت تنتج وكانت أيضا مقر التقاء الأدباء والشعراء والملحنين وكان لها مطربات كشافية رشدي ثم صليحة ثم شبيلة راشد، وكان لها أعلامها كخميس ترنان ومحمد التريكي وصالح المهدي والطاهر غرسة ومحمد سعادة وقدور الصرارفي وعبد الحميد بلعلجية وصولا إلى عهد زياد غرسة.

وأردف محدثنا: «كذلك منذ تأسيسها لم يترأس الرشيدية إلا شخصيات نافذة بدأ بالمؤسس مصطفى صفر والذي تلاه محمد بدرة وعثمان الكعاك وصالح المهدي وحمادي النيفر وعبد القادر بوسحابة، وكانوا فضلا عن كونهم مغرمين بهذا الضرب من ضروب الموسيقى التونسية ولهم دراية بأشكالها وأنماطها ولهجاتها، فقد كانت لهم القدرة على توفير ما يلزم الجمعية لتحقيق برامجها، ومنذ 40 سنة اتصفت الجمعية بعجز فاقم في الامكانيات المادية وهو ما انسحب على نشاطها ومردودها حتى أنها صارت غير قادرة على تقديم عروضها الشهرية، إذا ما استثنينا الفترة التي كان فيها زياد غرسة مطربا وعازفا فقائدا ومديرا فنيا، إذ أن مجرد وجوده على رأس الفرقة كان يخول للجمعية أن تقدم عروضها في المسرح البلدي ويمتلئ المسرح جمهورا».

تغيير الصبغة من جمعية إلى مؤسسة

وأكد الفنان نوفل بن عيسى أنه إذا أردنا للرشيدية أن تتمكن من القيام بمهامها كما ينص على ذلك قانونها الأساسي أي العمل على إحياء التراث الموسيقي التونسي وإثراء الإنتاج وتكوين موسيقيين مختصين في اللهجة الموسيقية التونسية وتقديم عروض ممتازة ومتميزة، فإنه يجب أن تطور كهيكل من جمعية إلى مؤسسة ترعاها وتمولها وزارة الشؤون الثقافية، فضلا عن أن تكون متبنية من طرف مؤسسات خاصة.

وبذلك – يتابع محدثنا – تكون قادرة على تبني مبدعين وعازفين ومطربين وعلى ترويج إنتاجاتهم فضلا عن إنتاجها وعروضها الموسيقية، إذ أن الرشيدية تأسست في عهد الاستعمار ولم يكن للمؤسسين من صبغة غير الجمعية لتأسيس الرشيدية، أما الآن فلا بد من تطويرها كهيكل وأن ينضاف إلى مهامها الأساسية، مجال البحث، خاصة وأن تونس صارت تزخر بالجامعيين المختصين في العلوم الموسيقية، وأهل مكة أدرى بشعابها..».

الرشيدية في أسطر

الرشيدية أو المعهد الرشيدي مؤسّسة ثقافية فنية مناضلة من موقعها الفنّي في سبيل المحافظة على مقوّمات الشخصيّة الوطنيّة التي كانت مهدّدة زمن الاستعمار بالادماج والتجنيس. تأسّست جمعيّة الرشيديّة سنة 1934 في الفترة التي انعقد فيها المؤتمر الأول للموسيقى العربيّة بالقاهرة سنة 1932. وكان من أهداف الرشيدية إلى جانب صيانة الهويّة التّونسية وإنقاذ التّراث الموسيقي التّونسي التصدّي لموجة الابتذال التي سادت الوسط الفنّي آنذاك.

وللتاريخ تبرّع بلحسن الأصرم بمنزله بنهج الباشا ليكون مقرّا للجمعيّة،ومرّت الرشيديّة بعدّة أطوار تفاوت فيها نشاطها وإشعاعها وكان رئيسها في الطور الأول مصطفى صفر من سنة 1934 إلى سنة 1938، وفي الثاني مصطفى الكعّاك من سنة 1938 إلى سنة 1965، وفي الثالث صالح المهدي من سنة 1965 إلى سنة 1971، وفي الرابع محمد بدرة من سنة 1971 إلى سنة 1973، وفي الخامس محمد النيفر من سنة 1973 إلى سنة 1987، وفي السادس زكرياء بن مصطفى من سنة 1987 إلى سنة 1990، وفي السابع عبد القادر بوسحابة منذ سنة 1990، وحاليا يدير الجمعية السيد الهادي الموحلي، وتداول على الإدارة الفنّية وقيادة فرقة الرشيديّة خميّس ترنان ومحمد التريكي وصالح المهدي وعبد الحميد بلعلجيّة ومحمد سعادة وقدّور الصرارفي ومحمد علي وحيد وزياد غرسة...