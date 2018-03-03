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يوم السبت 03 مارس 2018
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حدائق قرطاج.. العثور على جثة متقاعد مقطّّعة بسكين داخل نيابة تأمين
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القضائي
حدائق قرطاج.. العثور على جثة متقاعد مقطّّعة بسكين داخل نيابة تأمين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

تونس ـ الشروق:

تعهّد أعوان فرقة الشرطة العدلية بحدائق قرطاج بالبحث في ملابسات وفاة متقاعد من إحدى شركات التأمين، عثر على جثته داخل مكتب تابع لشركة أحد زملائه السابقين وهي مقطّعة بواسطة سكّين كانت ملقاة بجانب الجثّة.
ويستفاد من المعطيات المتوفّرة أن أعوان نيابة تأمين كائنة بجهة حدائق قرطاج، أبلغوا صباح أوّل أمس أعوان الأمن بعثورهم على جثة شيخ من مواليد 1947، داخل مكتب خصّصه له صاحب النيابة باعتباره كان شريكا له في مؤسسة تأمين قبل تقاعدهما من العمل فيها.
وبيّنت المعطيات الأوّلية أن جثة الهالك كانت تحمل آثار إصابات بواسطة سكّين في مواطن مختلفة من جسده على غرار اليدين، واحدى الرجلين والصدر والرقبة، وكانت السكين ملقاة بجانب الجثّة.
وحسب المعطيات الأوّلية أيضا فإن احدى قريبات الهالك أفادت في شهادتها بأنه مرّ خلال الفترة الأخيرة بظروف نفسية صعبة لم تعرف أسبابها، وأنه أضحى منكفئا على نفسه. وفجر الواقعة غادر منزله في الخامسة فجرا، متوجّها الى عمله بنيابة التأمين التي يديرها زميله سابقا في العمل، وانتدبه لمساعدته في بعض الأعمال الى أن تم التفطّن اليه جثة هامدة من طرف موظفي النيابة.

سليم العجرودي
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حدائق قرطاج.. العثور على جثة متقاعد مقطّّعة بسكين داخل نيابة تأمين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

تونس ـ الشروق:

تعهّد أعوان فرقة الشرطة العدلية بحدائق قرطاج بالبحث في ملابسات وفاة متقاعد من إحدى شركات التأمين، عثر على جثته داخل مكتب تابع لشركة أحد زملائه السابقين وهي مقطّعة بواسطة سكّين كانت ملقاة بجانب الجثّة.
ويستفاد من المعطيات المتوفّرة أن أعوان نيابة تأمين كائنة بجهة حدائق قرطاج، أبلغوا صباح أوّل أمس أعوان الأمن بعثورهم على جثة شيخ من مواليد 1947، داخل مكتب خصّصه له صاحب النيابة باعتباره كان شريكا له في مؤسسة تأمين قبل تقاعدهما من العمل فيها.
وبيّنت المعطيات الأوّلية أن جثة الهالك كانت تحمل آثار إصابات بواسطة سكّين في مواطن مختلفة من جسده على غرار اليدين، واحدى الرجلين والصدر والرقبة، وكانت السكين ملقاة بجانب الجثّة.
وحسب المعطيات الأوّلية أيضا فإن احدى قريبات الهالك أفادت في شهادتها بأنه مرّ خلال الفترة الأخيرة بظروف نفسية صعبة لم تعرف أسبابها، وأنه أضحى منكفئا على نفسه. وفجر الواقعة غادر منزله في الخامسة فجرا، متوجّها الى عمله بنيابة التأمين التي يديرها زميله سابقا في العمل، وانتدبه لمساعدته في بعض الأعمال الى أن تم التفطّن اليه جثة هامدة من طرف موظفي النيابة.

سليم العجرودي
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