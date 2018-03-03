حدائق قرطاج.. العثور على جثة متقاعد مقطّّعة بسكين داخل نيابة تأمين

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تونس ـ الشروق:
تعهّد أعوان فرقة الشرطة العدلية بحدائق قرطاج بالبحث في ملابسات وفاة متقاعد من إحدى شركات التأمين، عثر على جثته داخل مكتب تابع لشركة أحد زملائه السابقين وهي مقطّعة بواسطة سكّين كانت ملقاة بجانب الجثّة.
ويستفاد من المعطيات المتوفّرة أن أعوان نيابة تأمين كائنة بجهة حدائق قرطاج، أبلغوا صباح أوّل أمس أعوان الأمن بعثورهم على جثة شيخ من مواليد 1947، داخل مكتب خصّصه له صاحب النيابة باعتباره كان شريكا له في مؤسسة تأمين قبل تقاعدهما من العمل فيها.
وبيّنت المعطيات الأوّلية أن جثة الهالك كانت تحمل آثار إصابات بواسطة سكّين في مواطن مختلفة من جسده على غرار اليدين، واحدى الرجلين والصدر والرقبة، وكانت السكين ملقاة بجانب الجثّة.
وحسب المعطيات الأوّلية أيضا فإن احدى قريبات الهالك أفادت في شهادتها بأنه مرّ خلال الفترة الأخيرة بظروف نفسية صعبة لم تعرف أسبابها، وأنه أضحى منكفئا على نفسه. وفجر الواقعة غادر منزله في الخامسة فجرا، متوجّها الى عمله بنيابة التأمين التي يديرها زميله سابقا في العمل، وانتدبه لمساعدته في بعض الأعمال الى أن تم التفطّن اليه جثة هامدة من طرف موظفي النيابة.
تونس ـ الشروق:
تعهّد أعوان فرقة الشرطة العدلية بحدائق قرطاج بالبحث في ملابسات وفاة متقاعد من إحدى شركات التأمين، عثر على جثته داخل مكتب تابع لشركة أحد زملائه السابقين وهي مقطّعة بواسطة سكّين كانت ملقاة بجانب الجثّة.
ويستفاد من المعطيات المتوفّرة أن أعوان نيابة تأمين كائنة بجهة حدائق قرطاج، أبلغوا صباح أوّل أمس أعوان الأمن بعثورهم على جثة شيخ من مواليد 1947، داخل مكتب خصّصه له صاحب النيابة باعتباره كان شريكا له في مؤسسة تأمين قبل تقاعدهما من العمل فيها.
وبيّنت المعطيات الأوّلية أن جثة الهالك كانت تحمل آثار إصابات بواسطة سكّين في مواطن مختلفة من جسده على غرار اليدين، واحدى الرجلين والصدر والرقبة، وكانت السكين ملقاة بجانب الجثّة.
وحسب المعطيات الأوّلية أيضا فإن احدى قريبات الهالك أفادت في شهادتها بأنه مرّ خلال الفترة الأخيرة بظروف نفسية صعبة لم تعرف أسبابها، وأنه أضحى منكفئا على نفسه. وفجر الواقعة غادر منزله في الخامسة فجرا، متوجّها الى عمله بنيابة التأمين التي يديرها زميله سابقا في العمل، وانتدبه لمساعدته في بعض الأعمال الى أن تم التفطّن اليه جثة هامدة من طرف موظفي النيابة.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018