بسبب تسريبات أمنية .. وزير الداخلية يقاضي محام

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تونس ـ الشروق : ايمان بن عزيزة
أحيل أمس المحامي «و ع» على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لاستنطاقه بخصوص الاتهامات الموجهة إليه من قبل وزير الداخلية لطفي براهم وقد قرر قاضي التحقيق تأجيل سماعه إلى موعد لاحق، واستدعاء وزير الداخلية لسماعه.
وجاء بمكتوب وزير الداخلية الى وزير العدل أن المحامي المشتكى به تورّط في تسريبات حول مهام الأجهزة الأمنية.
وأوضح انه في اطار متابعة مختلف التطورات والمستجدات على مواقع التواصل الاجتماعي للحد من الجريمة الالكترونية التي من شأنها أن تمس بالأمن القومي فقد توفرت معلومات مفادها تنزيل بعض الكتابات والصور على صفحات الفايسبوك وإصدار بيان من طرف حزب القراصنة تضمن ادعاءات وأراجيف لوزارة الداخلية تخص خنق حرية التعبير عبر شبكة الإنترنت إلى جانب زعم وجود فرقة أمنية ترجع بالنظر إلى الإدارة العامة للحرس الوطني توكل لها مهمة مراقبة المجال الافتراضي تم بعثها في اطار مجابهة الخطر الارهابي وتلقي عناصرها تكوينا في ألمانيا.
وذكر وزير الداخلية انه تم أيضا الاشارة الى هتك أعراض المواطنين وشن حملة ممنهجة ضدهم وإحالة البعض على القضاء على خلفية تدوينات فايسبوكية.
وفي سياق متصل قال وزير الداخلية انه تم نشر مقال بإحدى الصحف العربية نسب مضمونه إلى وزارة الداخلية تشديد المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي وتكليف فريق أمني بمتابعة كل المنشورات مستندا صاحب المقال الى فحوى بيان حزب القراصنة.
وقد توصلت الابحاث والتحريات إلى ضلوع المحامي المشتكى به في تسريب تلك المعلومات الامنية ولاحظ وزير الداخلية أن التحريات توصلت إلى أن المحامي «و ع» هو أول من بادر بالترويج إلى وجود فريق أمني مختص مكلف بمراقبة ومتابعة كل ما ينشر على موقع التواصل الاجتماعي وذلك عبر تدوينة نزلها على حسابه الخاص.
كما تولى المحامي المذكور تنزيل تدوينات أخرى فيها سخرية من رئيس الجمهورية وسخرية من كيفية اقتناء سيارات أمنية للشرطة البيئية وفيها أيضا انتقاد منع ارتداء النقاب رغم وجود نص قانوني يمنع ذلك وتعمد المحامي وفق ما أفاد به وزير الداخلية الى السخرية من وكيل الجمهورية وكيفية استقباله لأعوان الزي المدني والسخرية كذلك من عزوف المواطنين على الانتخابات والسخرية من كيفية تجريم أعمال السرقة.
ونشير إلى أن إحالة المحامي «و ع» على قلم التحقيق أثارت استنكار وغضب المحامين ورأوا فيها مسا من أبسط الحقوق وهي الرأي والتعبير.
تونس ـ الشروق : ايمان بن عزيزة
أحيل أمس المحامي «و ع» على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لاستنطاقه بخصوص الاتهامات الموجهة إليه من قبل وزير الداخلية لطفي براهم وقد قرر قاضي التحقيق تأجيل سماعه إلى موعد لاحق، واستدعاء وزير الداخلية لسماعه.
وجاء بمكتوب وزير الداخلية الى وزير العدل أن المحامي المشتكى به تورّط في تسريبات حول مهام الأجهزة الأمنية.
وأوضح انه في اطار متابعة مختلف التطورات والمستجدات على مواقع التواصل الاجتماعي للحد من الجريمة الالكترونية التي من شأنها أن تمس بالأمن القومي فقد توفرت معلومات مفادها تنزيل بعض الكتابات والصور على صفحات الفايسبوك وإصدار بيان من طرف حزب القراصنة تضمن ادعاءات وأراجيف لوزارة الداخلية تخص خنق حرية التعبير عبر شبكة الإنترنت إلى جانب زعم وجود فرقة أمنية ترجع بالنظر إلى الإدارة العامة للحرس الوطني توكل لها مهمة مراقبة المجال الافتراضي تم بعثها في اطار مجابهة الخطر الارهابي وتلقي عناصرها تكوينا في ألمانيا.
وذكر وزير الداخلية انه تم أيضا الاشارة الى هتك أعراض المواطنين وشن حملة ممنهجة ضدهم وإحالة البعض على القضاء على خلفية تدوينات فايسبوكية.
وفي سياق متصل قال وزير الداخلية انه تم نشر مقال بإحدى الصحف العربية نسب مضمونه إلى وزارة الداخلية تشديد المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي وتكليف فريق أمني بمتابعة كل المنشورات مستندا صاحب المقال الى فحوى بيان حزب القراصنة.
وقد توصلت الابحاث والتحريات إلى ضلوع المحامي المشتكى به في تسريب تلك المعلومات الامنية ولاحظ وزير الداخلية أن التحريات توصلت إلى أن المحامي «و ع» هو أول من بادر بالترويج إلى وجود فريق أمني مختص مكلف بمراقبة ومتابعة كل ما ينشر على موقع التواصل الاجتماعي وذلك عبر تدوينة نزلها على حسابه الخاص.
كما تولى المحامي المذكور تنزيل تدوينات أخرى فيها سخرية من رئيس الجمهورية وسخرية من كيفية اقتناء سيارات أمنية للشرطة البيئية وفيها أيضا انتقاد منع ارتداء النقاب رغم وجود نص قانوني يمنع ذلك وتعمد المحامي وفق ما أفاد به وزير الداخلية الى السخرية من وكيل الجمهورية وكيفية استقباله لأعوان الزي المدني والسخرية كذلك من عزوف المواطنين على الانتخابات والسخرية من كيفية تجريم أعمال السرقة.
ونشير إلى أن إحالة المحامي «و ع» على قلم التحقيق أثارت استنكار وغضب المحامين ورأوا فيها مسا من أبسط الحقوق وهي الرأي والتعبير.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018