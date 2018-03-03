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يوم السبت 03 مارس 2018
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بسبب تسريبات أمنية .. وزير الداخلية يقاضي محام
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القضائي
بسبب تسريبات أمنية .. وزير الداخلية يقاضي محام
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

تونس ـ الشروق : ايمان بن عزيزة
أحيل أمس المحامي «و ع» على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لاستنطاقه بخصوص الاتهامات الموجهة إليه من قبل وزير الداخلية لطفي براهم وقد قرر قاضي التحقيق تأجيل سماعه إلى موعد لاحق، واستدعاء وزير الداخلية لسماعه.
وجاء بمكتوب وزير الداخلية الى وزير العدل أن المحامي المشتكى به تورّط في تسريبات حول مهام الأجهزة الأمنية.
وأوضح انه في اطار متابعة مختلف التطورات والمستجدات على مواقع التواصل الاجتماعي للحد من الجريمة الالكترونية التي من شأنها أن تمس بالأمن القومي فقد توفرت معلومات مفادها تنزيل بعض الكتابات والصور على صفحات الفايسبوك وإصدار بيان من طرف حزب القراصنة تضمن ادعاءات وأراجيف لوزارة الداخلية تخص خنق حرية التعبير عبر شبكة الإنترنت إلى جانب زعم وجود فرقة أمنية ترجع بالنظر إلى الإدارة العامة للحرس الوطني توكل لها مهمة مراقبة المجال الافتراضي تم بعثها في اطار مجابهة الخطر الارهابي وتلقي عناصرها تكوينا في ألمانيا.
وذكر وزير الداخلية انه تم أيضا الاشارة الى هتك أعراض المواطنين وشن حملة ممنهجة ضدهم وإحالة البعض على القضاء على خلفية تدوينات فايسبوكية.
وفي سياق متصل قال وزير الداخلية انه تم نشر مقال بإحدى الصحف العربية نسب مضمونه إلى وزارة الداخلية تشديد المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي وتكليف فريق أمني بمتابعة كل المنشورات مستندا صاحب المقال الى فحوى بيان حزب القراصنة.
وقد توصلت الابحاث والتحريات إلى ضلوع المحامي المشتكى به في تسريب تلك المعلومات الامنية ولاحظ وزير الداخلية أن التحريات توصلت إلى أن المحامي «و ع» هو أول من بادر بالترويج إلى وجود فريق أمني مختص مكلف بمراقبة ومتابعة كل ما ينشر على موقع التواصل الاجتماعي وذلك عبر تدوينة نزلها على حسابه الخاص.
كما تولى المحامي المذكور تنزيل تدوينات أخرى فيها سخرية من رئيس الجمهورية وسخرية من كيفية اقتناء سيارات أمنية للشرطة البيئية وفيها أيضا انتقاد منع ارتداء النقاب رغم وجود نص قانوني يمنع ذلك وتعمد المحامي وفق ما أفاد به وزير الداخلية الى السخرية من وكيل الجمهورية وكيفية استقباله لأعوان الزي المدني والسخرية كذلك من عزوف المواطنين على الانتخابات والسخرية من كيفية تجريم أعمال السرقة.
ونشير إلى أن إحالة المحامي «و ع» على قلم التحقيق أثارت استنكار وغضب المحامين ورأوا فيها مسا من أبسط الحقوق وهي الرأي والتعبير.

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بسبب تسريبات أمنية .. وزير الداخلية يقاضي محام
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

تونس ـ الشروق : ايمان بن عزيزة
أحيل أمس المحامي «و ع» على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لاستنطاقه بخصوص الاتهامات الموجهة إليه من قبل وزير الداخلية لطفي براهم وقد قرر قاضي التحقيق تأجيل سماعه إلى موعد لاحق، واستدعاء وزير الداخلية لسماعه.
وجاء بمكتوب وزير الداخلية الى وزير العدل أن المحامي المشتكى به تورّط في تسريبات حول مهام الأجهزة الأمنية.
وأوضح انه في اطار متابعة مختلف التطورات والمستجدات على مواقع التواصل الاجتماعي للحد من الجريمة الالكترونية التي من شأنها أن تمس بالأمن القومي فقد توفرت معلومات مفادها تنزيل بعض الكتابات والصور على صفحات الفايسبوك وإصدار بيان من طرف حزب القراصنة تضمن ادعاءات وأراجيف لوزارة الداخلية تخص خنق حرية التعبير عبر شبكة الإنترنت إلى جانب زعم وجود فرقة أمنية ترجع بالنظر إلى الإدارة العامة للحرس الوطني توكل لها مهمة مراقبة المجال الافتراضي تم بعثها في اطار مجابهة الخطر الارهابي وتلقي عناصرها تكوينا في ألمانيا.
وذكر وزير الداخلية انه تم أيضا الاشارة الى هتك أعراض المواطنين وشن حملة ممنهجة ضدهم وإحالة البعض على القضاء على خلفية تدوينات فايسبوكية.
وفي سياق متصل قال وزير الداخلية انه تم نشر مقال بإحدى الصحف العربية نسب مضمونه إلى وزارة الداخلية تشديد المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي وتكليف فريق أمني بمتابعة كل المنشورات مستندا صاحب المقال الى فحوى بيان حزب القراصنة.
وقد توصلت الابحاث والتحريات إلى ضلوع المحامي المشتكى به في تسريب تلك المعلومات الامنية ولاحظ وزير الداخلية أن التحريات توصلت إلى أن المحامي «و ع» هو أول من بادر بالترويج إلى وجود فريق أمني مختص مكلف بمراقبة ومتابعة كل ما ينشر على موقع التواصل الاجتماعي وذلك عبر تدوينة نزلها على حسابه الخاص.
كما تولى المحامي المذكور تنزيل تدوينات أخرى فيها سخرية من رئيس الجمهورية وسخرية من كيفية اقتناء سيارات أمنية للشرطة البيئية وفيها أيضا انتقاد منع ارتداء النقاب رغم وجود نص قانوني يمنع ذلك وتعمد المحامي وفق ما أفاد به وزير الداخلية الى السخرية من وكيل الجمهورية وكيفية استقباله لأعوان الزي المدني والسخرية كذلك من عزوف المواطنين على الانتخابات والسخرية من كيفية تجريم أعمال السرقة.
ونشير إلى أن إحالة المحامي «و ع» على قلم التحقيق أثارت استنكار وغضب المحامين ورأوا فيها مسا من أبسط الحقوق وهي الرأي والتعبير.

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