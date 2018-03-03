شعوذة...سحر...مخدرات وجلسات خمرية .. مجرمون يعبثون بالمقابر

تحوّلت بعض المقابر بأقاليم تونس الكبرى إلى مأوي للمنحرفين لعقد جلساتهم الخمرية واستهلاك المواد المخدرة وإتيان الرذيلة، كما تم استغلال بعض القبور في جرائم متعلقة بالسحر والشعوذة، ممارسات لم تراع قدسية المقابر في ظل عدم وجود آليات لحمايتها.

تونس ـ الشروق: خديجة يحياوي ـ عدسة:طارق سلتان

انتشار للأوساخ...كلاب وقطط سائبة، أعشاب طفيلية تكاد في بعض الزوايا تردم القبور...بقايا قوارير العجة والمشروبات الكحولية، قبور تآكلت ...اهتراء طرقات هذا هو المشهد بعض المقابر بالعاصمة، التي تجولت فيها «الشروق» للوقوف حول وضعها الذي كان متفاوتا بين المقبرة والأخرى، وخلال الحديث الى عدد من العاملين تم التأكيد على ان بعض المقابر تم تحويلها الى مأو خاصة بالمنحرفين ومستهلكي الخمر والمخدرات اضافة الى استغلال بعض القبور وعظام الأموات للقيام بأعمال السحر والشعوذة.

وخلال الحديث الى بعض العاملين بمقبرة الجلاز والمختصين في حراسة المقبرة ودهن القبور، أكّدوا ان المقابر رغم قدسيتها الا ان البعض لا يخشى ذلك وحولوها الى مرتع حتى يقوموا بجميع الممنوعات الخطيرة منها المتعلقة بالسحر والشعوذة اضافة الى انها في الليل يتم تحويل بعض المقابر الى مأو لمستهلكي الممنوعات.

أثرياء يقصدن المقبرة للسحر

أكّد أحد العاملين بالمقبرة لـ«الشروق» أن العديد من النساء اللواتي تبدو عليهن علامات الثراء يقصدن المقبرة لغايات مشبوهة بعد ان يقع إقناعهن من قبل بعض الدجالين والمشعوذين بان ما يسمى «القبر المنسي» سيحقق ما يطمحن اليه، وفي اغلب الاحيان تكون غايتهم تستهدف بعض الفتيات او الشبان لتحطيم المستقبل مضيفا انه في إحدى المناسبات بينما كان بصدد دهن احد المقابر، لاحظ امرأة كانت بصدد الحفر بالقرب من احد المقابر المهجورة قصد وضع جسم مشبوه، وعند استفسارها عن ذلك، أكدت ان غايتها الخير وان زوجها يقصد الخمارات وأنها ترغب في وضع السحر حتى يتجنب هذه الأماكن.

وأكد ان النساء اللواتي يبحثن عن المقابر المنسية والمهجورة أثرياء ويتوجهن الى المقبرة بسيارات فاخرة، مشيرا الى انه في احدى المناسبات قدمت نحوه إحدى النسوة وسألته هل ان السحر بعظام «الميت» ناجع، فاعلمها بانه لا علم له بهذه المسائل.

أجسام تستعمل للسحر

وأكّد نفس العامل ان المقابر تكون خلال يومي الخميس والجمعة مكتظة بالزوار وفي بقية الأيام تكون شبه فارغة، ونظرا لمساحتها الشاسعة فانه يصعب مراقبة الجميع مؤكدا ان هناك العديد يقصد المقابر لغايات مشبوهة منها السحر اذ يقع «دفن مسامير او سلحفاة او كتاتيب (حروزات) او اجسام مشبومة بجانب القبور، موضحا انه في احدى المناسبات عثر احد أصدقائه على رأس بقرة تمت خياطة فمها وعينيها ووضعه بجانب احدى القبور باحدى المدافن بالعاصمة، مرجحا ان يكون ذلك له علاقة بالسحر والشعوذة.

وأفاد عامل آخر تحدثت إليه «الشروق» انه من خلال عمله في المقابر اكتشف الكثير من المآسي، اذ تحوّلت هذه الاماكن التي لها قدوسية وحرمة الى مرتع للمنحرفين الذين اتخذوا من المقابر مآوي خاصة بهم لعقد الجلسات الخمرية وفي الكثير من الاحيان يتم العثور على قوارير الخمر والجعة وزجاج القوارير الخمرية، مضيفا ان الكثير من المنحرفين يقصدون المدافن لتناول المواد المخدرة وممارسة الرذيلة وكل الممنوعات لانها بعيدة عن المناطق الآهلة بالسكان.

مأوى للخمر والمخدرات

وتابع نفس العامل انه رغم الدوريات الامنية وأعون الحراسة، الا ان المقبرة تكون في الليل الوجهة المفضلة لبعض المنحرفين القادمين من الاحياء الشعبية المجاورة للمقابر والذين يعمدون في بعض الأحيان الى الاعتداء على المقابر وتهشيمها، مؤكدا ان الاعمال التي يقومون بها توضح انهم غابوا عن الوعي بعد تناولهم لمشروبات كحولية او مواد مخدرة، ملاحظا انه في كثير من الاحيان يتم العثور على أشخاص فاقدين للوعي خلال الصباح.

ونحن بصدد التجول بإحدى مقابر العاصمة، لاحظنا وجود عدد من المتسولين بصدد استعطاف المارة والزوار لمساعدتهم، وباستفسارنا لبعض العاملين بالمقبرة أكّد ان هؤلاء المتسولين يعيشون على «الطلبة» منذ سنوات وانهم يجنون أموال كثيرة بصفة يوميا وان زوار المقابر يتعاطفون معهم ويقدمون لهم المال على انه صدقة على رحمة المتوفي.

وأكد نفس العامل ان ظاهرة التسول بالمقابر موجودة منذ سنوات وان الكثير يقصد المقابر ويتوسل العائلات التي تسلمهم الاموال دون تردد مضيفا ان هذه الظاهرة منتشرة بأغلب مقابر الجمهورية.

من جهة اخرى افادت بعض المصادر الامنية لـ«الشروق» انه توجد تجاوزات ادارية تتعلق بالدفن موضحا ان معطيات تفيد ان بعض العائلات سلمت اموالا لفائدة بعض العاملين بالمقبرة قصد فتح مقابر لم يتجاوز عمرها 8 سنوات بغاية دفن الفروع والأصول. نفس المصادر اكدت ان هناك معلومات تفيد تحصل بعض العاملين على رشاو من عائلات للحصول على قبر قريب من باب المقبرة لتجنب مرتفعات مقبرة الجلاز.

محافظ المقبرة يوضح

من جانبه، اكد محافظ مقبرة الجلاز لطفي بن مراح في تصريح لـ«الشروق» انه يشرف على هذه المقبرة منذ شهر ونصف وانه لم يتلق اي تشكيات تتعلق بالعثور على اجسام مشبوهة لها علاقة بالسحر والشعوذة، مؤكدا ان المقبرة مؤمنة خلال النهار من قبل العديد من اعوان الحراسة وخلال الليل يقع تأمين ادارة المقبرة فقط. وتابع محافظ المقبرة ان الدوريات الامنية تقوم بزيارات فجئية خلال الليل وانها تتدخل اذا ما تم الاتصال بها من قبل الحارس اذ ما لاحظ أمرا مسترابا.

وأضاف ان مقبرة الجلاز تمسح 700 هكتار وانه يصعب تأمينها بنسبة 100 بالمائة مضيفا ان هناك دوريات أمنية وهناك عوني حراسة تم تمكينهما من درجة نارية لتسهيل عملية المراقبة.

وبخصوص فتح القبور لدفن الفروع والاصول قبل 8 سنوات حسب ما يسمح به القانون اكد ان هذا مستحيل لان عملية فتح القبر تتم بعد 8 سنوات حسب ما ينص عليه القانون وانه قبل فتح القبر تلتزم العائلة ويقع استخراج مضمون وفاة المتوفي لتحديد عمر الرفات وعلاقته بالمتوفي الجديد مضيفا ان فتح القبور جريمة يعاقب عليها القانون وتصل الى ثلاث سنوات، نافيا وجود شكايات تتعلق بتحصل عاملين بالقبرة على رشاو.