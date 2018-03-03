صوت الشارع.. ما الحل لتجنب حوادث البنزين المهرب ؟

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

نوري بوخريص

لابد من اتخاذ قرار جريء يجنبنا الكوارث والبداية يجب أن تكون بحملة تحسيسية مع هؤلاء الباعة قصد حثهم على غلق محلاتهم ثم مساعدتهم على الانتصاب خارج مناطق العمران.

محمد الزموري

رغم أني من مستعملي هذا البنزين بسبب رخص ثمنه فانا مع قرار منع المحلات داخل المدينة وهذا يرجع للسلطة البلدية التي وجب أن تتحمل مسؤوليتها في تجنب حصول الكوارث.

مختار جرادي

بصفتي كعضو جمعية صيانة قابس المدينة تقدمنا بمقترحات الى البلدية من أجل ايجاد حلول معقولة لهذا المشكل البيئي والصحي الخطير أساسه ايجاد فضائيات خاصة بهم خارج المنطقة البلدية لكن للأسف لم تعرنا أي اهتمام .

خالد عزوز

الموضوع دليل الفوضى التي عمت والاستهتار الحاصل بشأن الحق في صحة وسلامة المواطن، لا بديل عن الحزم في ايقاف النزيف وهذا يعتبر أكبر تحد للمجلس البلدي القادم.