صوت الشارع.. ما الحل لتجنب حوادث البنزين المهرب ؟

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نوري بوخريص
لابد من اتخاذ قرار جريء يجنبنا الكوارث والبداية يجب أن تكون بحملة تحسيسية مع هؤلاء الباعة قصد حثهم على غلق محلاتهم ثم مساعدتهم على الانتصاب خارج مناطق العمران.
محمد الزموري
رغم أني من مستعملي هذا البنزين بسبب رخص ثمنه فانا مع قرار منع المحلات داخل المدينة وهذا يرجع للسلطة البلدية التي وجب أن تتحمل مسؤوليتها في تجنب حصول الكوارث.
مختار جرادي
بصفتي كعضو جمعية صيانة قابس المدينة تقدمنا بمقترحات الى البلدية من أجل ايجاد حلول معقولة لهذا المشكل البيئي والصحي الخطير أساسه ايجاد فضائيات خاصة بهم خارج المنطقة البلدية لكن للأسف لم تعرنا أي اهتمام .
خالد عزوز
الموضوع دليل الفوضى التي عمت والاستهتار الحاصل بشأن الحق في صحة وسلامة المواطن، لا بديل عن الحزم في ايقاف النزيف وهذا يعتبر أكبر تحد للمجلس البلدي القادم.
نوري بوخريص
لابد من اتخاذ قرار جريء يجنبنا الكوارث والبداية يجب أن تكون بحملة تحسيسية مع هؤلاء الباعة قصد حثهم على غلق محلاتهم ثم مساعدتهم على الانتصاب خارج مناطق العمران.
محمد الزموري
رغم أني من مستعملي هذا البنزين بسبب رخص ثمنه فانا مع قرار منع المحلات داخل المدينة وهذا يرجع للسلطة البلدية التي وجب أن تتحمل مسؤوليتها في تجنب حصول الكوارث.
مختار جرادي
بصفتي كعضو جمعية صيانة قابس المدينة تقدمنا بمقترحات الى البلدية من أجل ايجاد حلول معقولة لهذا المشكل البيئي والصحي الخطير أساسه ايجاد فضائيات خاصة بهم خارج المنطقة البلدية لكن للأسف لم تعرنا أي اهتمام .
خالد عزوز
الموضوع دليل الفوضى التي عمت والاستهتار الحاصل بشأن الحق في صحة وسلامة المواطن، لا بديل عن الحزم في ايقاف النزيف وهذا يعتبر أكبر تحد للمجلس البلدي القادم.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018