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يوم السبت 03 مارس 2018
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صوت الشارع.. ما الحل لتجنب حوادث البنزين المهرب ؟
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صوت الشارع.. ما الحل لتجنب حوادث البنزين المهرب ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

نوري بوخريص 

لابد من اتخاذ قرار جريء يجنبنا الكوارث والبداية يجب أن تكون بحملة تحسيسية مع هؤلاء الباعة قصد حثهم على غلق محلاتهم ثم مساعدتهم على الانتصاب خارج مناطق العمران.

محمد الزموري 

رغم أني من مستعملي هذا البنزين بسبب رخص ثمنه فانا مع قرار منع المحلات داخل المدينة وهذا يرجع للسلطة البلدية التي وجب أن تتحمل مسؤوليتها في تجنب حصول الكوارث.

مختار جرادي 

بصفتي كعضو جمعية صيانة قابس المدينة تقدمنا بمقترحات الى البلدية من أجل ايجاد حلول معقولة لهذا المشكل البيئي والصحي الخطير أساسه ايجاد فضائيات خاصة بهم خارج المنطقة البلدية لكن للأسف لم تعرنا أي اهتمام .

خالد عزوز 

الموضوع دليل الفوضى التي عمت والاستهتار الحاصل بشأن الحق في صحة وسلامة المواطن، لا بديل عن الحزم في ايقاف النزيف وهذا يعتبر أكبر تحد للمجلس البلدي القادم.

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صوت الشارع.. ما الحل لتجنب حوادث البنزين المهرب ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

نوري بوخريص 

لابد من اتخاذ قرار جريء يجنبنا الكوارث والبداية يجب أن تكون بحملة تحسيسية مع هؤلاء الباعة قصد حثهم على غلق محلاتهم ثم مساعدتهم على الانتصاب خارج مناطق العمران.

محمد الزموري 

رغم أني من مستعملي هذا البنزين بسبب رخص ثمنه فانا مع قرار منع المحلات داخل المدينة وهذا يرجع للسلطة البلدية التي وجب أن تتحمل مسؤوليتها في تجنب حصول الكوارث.

مختار جرادي 

بصفتي كعضو جمعية صيانة قابس المدينة تقدمنا بمقترحات الى البلدية من أجل ايجاد حلول معقولة لهذا المشكل البيئي والصحي الخطير أساسه ايجاد فضائيات خاصة بهم خارج المنطقة البلدية لكن للأسف لم تعرنا أي اهتمام .

خالد عزوز 

الموضوع دليل الفوضى التي عمت والاستهتار الحاصل بشأن الحق في صحة وسلامة المواطن، لا بديل عن الحزم في ايقاف النزيف وهذا يعتبر أكبر تحد للمجلس البلدي القادم.

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03 مارس 2018 السّاعة 21:00
القى اعلان بوعلي المباركي اول امس عن ايقاف الحوار مع المعتصمين بظلاله على الوضع الاجتماعي بالجهة و خلق جملة...
المزيد >>
النائب أسماء أبو الهناء تقاضي زياد الهاني
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
في سياق تداعيات الحوار الذي اجراه بوعلي المباركي مع المعتصمين
المزيد >>
تطاوين.. انطلاق اعتصام الكامور 2
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
انطلق اعتصام الكامور 2 حيث احتج حوالي 80 شابا اصيلي
المزيد >>
مدنين.. منذ أكثر من 10 سنوات.. كهل في مغارة يقتات من الديدان ويزن 10 كلغ
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
خلال احدى المعاينات الدورية التي ينفذها الكاتب العام
المزيد >>
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الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...
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