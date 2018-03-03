قابس.. 200 محلّ للبنزين المهرّب .. قنابل موقوتة تهدّد السكان

تمثل محلات البنزين المهرب المفتوحة في أغلب الشوارع والأحياء السكنية داخل المنطقة البلدية لمدينة قابس الكبرى خطرا داهما يهدد صحة السكان وقنابل موقوتة قد تنفجر لتخلف كوارث. جولة قمنا بها داخل المدينة أحصينا فيها وجود أكثر من مائتي محل تنتشر مثل الفقاقيع في كل مكان.

مكتب الشروق ـ قابس :

هذه المحلات تجدها في المناطق التجارية تحت عمارات السكن بين المؤسسات التعليمية والادارية وسط الأحياء وعلى الرصيف.

الظاهرة بدأت منذ الأيام الأولى للثورة اذ بعد أن كانت بعض دكاكين البنزين المهرب مفتوحة خارج المنطقة البلدية على الطريق الرئيسية وبعد أن عمت الفوضى استغل البعض حالة الفوضى والشلل الذي أصاب كل سلطات الدولة وعلى رأسها السلطة البلدية لتبدأ عملية غزو المدينة بهذه الدكاكين، البداية كانت مع بعض المعطلين والمعوزين الذين وجدوا في هذه التجارة فرصة للعمل وكسب القوت فكان نشاطهم يقتصر أحيانا على بعض الحاويات والزجاجات وكانت الدكاكين تعد على أصابع اليدين لكن مع تنامي الظاهرة وتبين الربح الوفير لهذه التجارة تغير الوضع وأمسك بزمام الأمور السماسرة والأثرياء وانتشرت المحلات في كل أركان المدينة مثل الفقاقيع دون رادع أو مانع وأصبح هؤلاء يضخون البنزين بآلاف اللترات ويخزنونها في محلاتهم وحتى محلات سكناهم. اليوم أصبحت روائح البنزين تزكم الأنوف في كل شارع وحي، أمراض الحساسية والاختناق تهدد الأطفال والمسنين وتوجد محلات تبيع في نفس الوقت البنزين والمواد الغذائية والبنزين والفواكه الجافة والبنزين والخضر والغلال ولعل أغرب مثال على الاستهتار الحاصل هو فتح دكان تحت عمارة تحوي في طابقيها مدرسة حرة وفي جانبها شركة لبيع اللوح ومشتقاته، هي مظاهر مخلة بالصحة بقيت على هامش المراقبة. اليوم يمكن لأي كان أن يبني دكانا قصديريا على قارعة الطريق ويعرض البنزين المهرب بل الأغرب من ذلك هناك نوع جديد هو بائع البنزين المتنقل هو يأتي صباحا بسيارته ومعه بعض حاويات البنزين يختارمكانا شاغرا من الرصيف يركز الشمسية ويعرض بنزينه للبيع، في كلمات هي قمة الفوضى والخطر. الشروق حاولت التحاور مع بعض هؤلاء لكن الأغلبية يرفضون الحديث مع وسائل الاعلام ويعتبرون مهنتهم من مكاسب الثورة ويصنفون أنفسهم بالمهمشين أحدهم قبل الحديث معي للصداقة القديمة بيننا يقول «عبداللطيف» وهو متقاعد من الوظيفة العمومية انه وجد في هذه المهنة أيسر سبيل لتطوير دخله المادي دون عناء مضيفا انه لم يجد صعوبة في فتح الدكان الذي اكتراه من صاحبه الذي يسكن خلفه مؤكدا أنه شاعر بمدى خطورة التعامل مع البنزين وهو يحترس كثيرا حتى لا يحصل المكروه.

شهادات مؤلمة

مدينة قابس وأحوازها تشهد كل سنة عشرات الحوادث الخطيرة التي تلتهم فيها النيران الدكاكين بما تحويه وتمر أحيانا الى محلات السكنى والتجارة المجاورة لكن يبقى حادث شهر فيفري 2016 الذي جد في نهج تونس وسط المدينة وخلف ثلاثة ضحايا شبان هو الأبرز على الاطلاق وكان من المفروض أن تنطلق اثره حملة لغلق كل محلات البنزين داخل المدينة لكن للأسف لا شيء تغير اذ اتسم أداء كل السلط بالسلبية تجاه هذا الملف الخطير. بلبابة والد «أحمد» أحد ضحايا هذا الحادث الأليم يقول أنا فقدت فلذة كبدي في هذا الحادث والى اليوم أنا حزين وأتألم في صمت، ما يزيد في كمدي وحسرتي هو اللامبالاة التامة من السلطة لما يجري تصور أن صاحب المحل الذي خلف الضحايا الثلاثة حكم عليه بسنتين سجنا وخرج منذ أشهر ليعود لنفس النشاط وهو اليوم يفتح دكانا في أحد أحياء المدينة. الشاهد الثاني الذي التقيناه «ع.ش» يقول انه عانى طيلة أربعة سنوات من الخطر الذي شكله فتح أحدهم محلا لبيع البنزين المهرب بجانب مدخل مسكني وما تبعه من مشاكل صحية لكل أفراد الأسرة من أطفال وشيوخ وحاولت معه في البداية بالطرق الودية لغلق المحل لكنه رفض فالتجأت الى القانون وقدمت الشكاية تلو الأخرى لكني اصطدمت بواقع مرير اذ تعاملت السلط الأمنية والادارية وحتى القضائية بسلبية تامة ولم تسع لانصافي ونتيجة اصراري تعرضت الى العنف اللفظي يوميا وبلغ حد التهديد بحرق منزلي ورغم ذلك لم أيأس وتعاملت معهم بذكاء ونشرت مشكلي على المواقع الصحفية التونسية والعالمية الى أن حصلت الكارثة التي ذهب ضحيتها ثلاثة شبان وقتها فضل تاجر المحروقات أن ينتقل الى مكان غير بعيد لكنه لم يفرط في دكانه الأول وفتح محلا لغسيل السيارات.

موقف السلطة

الشروق اتصلت بمعتمد قابس المدينة السيد"رضا الرحيمي" الذي قال انه يرى في تواجد هذه المحلات وسط المدينة مسألة حساسة وخطيرة تهدد الأمن العام فهي تشكل خطرا داهما وأنا أتوقع حصول حوادث كارثية في أي لحظة نظرا لغياب الضوابط والرقابة والوسائل الحمائية الذاتية، تواجد هذه المحلات جنبا الى جنب مع المساكن والمحلات التجارية لا يبرر التعلات الواهية التي يرفعها المعطلون والمعوزون وأنا بصفتي معتمد المدينة كنت رفعت تقريرا الى والي الجهة للتنبيه بالمخاطر المحدقة نتيجة هذا الموضوع والحل الوحيد في نظري هو اغلاق كل المحلات مع امكانية تحويلها خارج حدود المنطقة البلدية





تحقيق : الحبيب الحفيان ونورة الأحولي