جندوبة.. اجراءات عاجلة للتصدي لتهريب الأبقار

جندوبة - الشروق :

انعقدت بمقر ولاية جندوبة جلسة عمل خصّصت لإتخاذ التدابير العملية للتصدّي لظاهرة تهريب الأبقار وقد تم تسطير خطة عملياتية في الغرض تتمثل في تحسيس وتوعية الفلاح بضرورة القيام بترقيم أبقاره وإمهاله أسبوعا لتسوية وضعيته وتطبيق القانون من قبل اللجنة الجهوية لإحكام تطبيق الإجراءات الخاصة بنقل الأبقار في صورة المخالفة إثر ذلك.

كما سيتم تبعا لذلك عقد جلسات بحضور ممثلي البلديات ومستلزمي الأسواق حول المنشور المشترك لسنة 2010 المتعلق بالإجراءات الخاصة بنقل الأبقار وقيام مستلزمي الأسواق بالتزام كتابي بالتقيّد بكراس الشروط وإعتماد أنموذج الوصل المسلم عند بيع الأبقار وسحب الرخصة في صورة مخالفة ذلك هذا اضافة الى تخصيص أعوان من البلدية لمراقبة الأسواق وتسجيل المخالفات ليتم موافاة اللجنة الجهوية لإحكام تطبيق الإجراءات الخاصة بنقل الأبقار، كما تم الاتفاق على تنقل أعضاء اللجنة الجهوية لإحكام تطبيق الإجراءات الخاصة بنقل الأبقار أسبوعيا لكل من سوق بوسالم ووادي مليز وفرنانة للقيام بعملية المراقبة ومعاينة التجاوزات الموجودة.





عبد الكريم السلطاني