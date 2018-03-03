جندوبة.. اجراءات عاجلة للتصدي لتهريب الأبقار

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جندوبة - الشروق :
انعقدت بمقر ولاية جندوبة جلسة عمل خصّصت لإتخاذ التدابير العملية للتصدّي لظاهرة تهريب الأبقار وقد تم تسطير خطة عملياتية في الغرض تتمثل في تحسيس وتوعية الفلاح بضرورة القيام بترقيم أبقاره وإمهاله أسبوعا لتسوية وضعيته وتطبيق القانون من قبل اللجنة الجهوية لإحكام تطبيق الإجراءات الخاصة بنقل الأبقار في صورة المخالفة إثر ذلك.
كما سيتم تبعا لذلك عقد جلسات بحضور ممثلي البلديات ومستلزمي الأسواق حول المنشور المشترك لسنة 2010 المتعلق بالإجراءات الخاصة بنقل الأبقار وقيام مستلزمي الأسواق بالتزام كتابي بالتقيّد بكراس الشروط وإعتماد أنموذج الوصل المسلم عند بيع الأبقار وسحب الرخصة في صورة مخالفة ذلك هذا اضافة الى تخصيص أعوان من البلدية لمراقبة الأسواق وتسجيل المخالفات ليتم موافاة اللجنة الجهوية لإحكام تطبيق الإجراءات الخاصة بنقل الأبقار، كما تم الاتفاق على تنقل أعضاء اللجنة الجهوية لإحكام تطبيق الإجراءات الخاصة بنقل الأبقار أسبوعيا لكل من سوق بوسالم ووادي مليز وفرنانة للقيام بعملية المراقبة ومعاينة التجاوزات الموجودة.
جندوبة - الشروق :
انعقدت بمقر ولاية جندوبة جلسة عمل خصّصت لإتخاذ التدابير العملية للتصدّي لظاهرة تهريب الأبقار وقد تم تسطير خطة عملياتية في الغرض تتمثل في تحسيس وتوعية الفلاح بضرورة القيام بترقيم أبقاره وإمهاله أسبوعا لتسوية وضعيته وتطبيق القانون من قبل اللجنة الجهوية لإحكام تطبيق الإجراءات الخاصة بنقل الأبقار في صورة المخالفة إثر ذلك.
كما سيتم تبعا لذلك عقد جلسات بحضور ممثلي البلديات ومستلزمي الأسواق حول المنشور المشترك لسنة 2010 المتعلق بالإجراءات الخاصة بنقل الأبقار وقيام مستلزمي الأسواق بالتزام كتابي بالتقيّد بكراس الشروط وإعتماد أنموذج الوصل المسلم عند بيع الأبقار وسحب الرخصة في صورة مخالفة ذلك هذا اضافة الى تخصيص أعوان من البلدية لمراقبة الأسواق وتسجيل المخالفات ليتم موافاة اللجنة الجهوية لإحكام تطبيق الإجراءات الخاصة بنقل الأبقار، كما تم الاتفاق على تنقل أعضاء اللجنة الجهوية لإحكام تطبيق الإجراءات الخاصة بنقل الأبقار أسبوعيا لكل من سوق بوسالم ووادي مليز وفرنانة للقيام بعملية المراقبة ومعاينة التجاوزات الموجودة.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018