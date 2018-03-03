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يوم السبت 03 مارس 2018
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حمام سوسة.. جدل بسبب معاليم الدفن، والمعتمدة توضح
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شروق الجهات
حمام سوسة.. جدل بسبب معاليم الدفن، والمعتمدة توضح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

يدرس المجلس البلدي لحمّام سوسة مشروع قرار يحدد معاليم الدفن، واللافت أنّ هذا المعلوم يتمثل في25 دينارا بالنسبة إلى متساكني حمّام سوسة و250 دينارا لبقيّة التونسيين، وهو ما أثار جدلا واسعا واتهامات بـ"العنصرية" وعدم المساواة..

وأوضحت رئيسة النيابة الخصوصية أنّ أعضاء النيابة اقترحوا أن يكون معلوم دفن الميت أصيل حمام سوسة والدافع للأداء البلدي 25 دينارا على ان يكون هذا المبلغ في حدود 250 دينارا لغير دافعي الأداء البلدي كمخرج لهذا الإشكال مؤكدة أنّ هذا الحل قانوني ولا لبس فيه.

محمد علي
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شروق الجهات
حمام سوسة.. جدل بسبب معاليم الدفن، والمعتمدة توضح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

يدرس المجلس البلدي لحمّام سوسة مشروع قرار يحدد معاليم الدفن، واللافت أنّ هذا المعلوم يتمثل في25 دينارا بالنسبة إلى متساكني حمّام سوسة و250 دينارا لبقيّة التونسيين، وهو ما أثار جدلا واسعا واتهامات بـ"العنصرية" وعدم المساواة..

وأوضحت رئيسة النيابة الخصوصية أنّ أعضاء النيابة اقترحوا أن يكون معلوم دفن الميت أصيل حمام سوسة والدافع للأداء البلدي 25 دينارا على ان يكون هذا المبلغ في حدود 250 دينارا لغير دافعي الأداء البلدي كمخرج لهذا الإشكال مؤكدة أنّ هذا الحل قانوني ولا لبس فيه.

محمد علي
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03 مارس 2018 السّاعة 21:00
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03 مارس 2018 السّاعة 21:00
خلال احدى المعاينات الدورية التي ينفذها الكاتب العام
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لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...
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