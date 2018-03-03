حمام سوسة.. جدل بسبب معاليم الدفن، والمعتمدة توضح

يدرس المجلس البلدي لحمّام سوسة مشروع قرار يحدد معاليم الدفن، واللافت أنّ هذا المعلوم يتمثل في25 دينارا بالنسبة إلى متساكني حمّام سوسة و250 دينارا لبقيّة التونسيين، وهو ما أثار جدلا واسعا واتهامات بـ"العنصرية" وعدم المساواة..

وأوضحت رئيسة النيابة الخصوصية أنّ أعضاء النيابة اقترحوا أن يكون معلوم دفن الميت أصيل حمام سوسة والدافع للأداء البلدي 25 دينارا على ان يكون هذا المبلغ في حدود 250 دينارا لغير دافعي الأداء البلدي كمخرج لهذا الإشكال مؤكدة أنّ هذا الحل قانوني ولا لبس فيه.





محمد علي