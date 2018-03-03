سيدي بوزيد..منظمة الاعراف تحتج والوالي يفتح تحقيقا

نفذ صباح امس المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسيدي بوزيد وعدد هام من منظوريه وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن كاتب عام الولاية.

وقد اكد المحتجون ان ما اتاه الكاتب العام للولاية في حق رئيس الفرع الجهوي لمنظمة الاعراف يعتبر سابقة خطيرة في حق المستثمرين والمنظمة ككل.

وفي تصريح لـ"الشروق" أوضح والي الجهة انيس ضيف الله انه تم فتح تحقيق اداري في الحادثة والاستماع الى عديد الاطراف في الغرض وبين انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأن كاتب عام الولاية في صورة ثبوت التهم الموجهة إليه وكذلك رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في صورة عدم صحة الادعاءات التي اتاها في حق الكاتب العام.





قيس عماري