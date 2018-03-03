سيدي بوزيد..منظمة الاعراف تحتج والوالي يفتح تحقيقا

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نفذ صباح امس المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسيدي بوزيد وعدد هام من منظوريه وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن كاتب عام الولاية.
وقد اكد المحتجون ان ما اتاه الكاتب العام للولاية في حق رئيس الفرع الجهوي لمنظمة الاعراف يعتبر سابقة خطيرة في حق المستثمرين والمنظمة ككل.
وفي تصريح لـ"الشروق" أوضح والي الجهة انيس ضيف الله انه تم فتح تحقيق اداري في الحادثة والاستماع الى عديد الاطراف في الغرض وبين انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأن كاتب عام الولاية في صورة ثبوت التهم الموجهة إليه وكذلك رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في صورة عدم صحة الادعاءات التي اتاها في حق الكاتب العام.
نفذ صباح امس المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسيدي بوزيد وعدد هام من منظوريه وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن كاتب عام الولاية.
وقد اكد المحتجون ان ما اتاه الكاتب العام للولاية في حق رئيس الفرع الجهوي لمنظمة الاعراف يعتبر سابقة خطيرة في حق المستثمرين والمنظمة ككل.
وفي تصريح لـ"الشروق" أوضح والي الجهة انيس ضيف الله انه تم فتح تحقيق اداري في الحادثة والاستماع الى عديد الاطراف في الغرض وبين انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأن كاتب عام الولاية في صورة ثبوت التهم الموجهة إليه وكذلك رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في صورة عدم صحة الادعاءات التي اتاها في حق الكاتب العام.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018