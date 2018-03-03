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يوم السبت 03 مارس 2018
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سيدي بوزيد..منظمة الاعراف تحتج والوالي يفتح تحقيقا
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شروق الجهات
سيدي بوزيد..منظمة الاعراف تحتج والوالي يفتح تحقيقا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

نفذ صباح امس المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسيدي بوزيد وعدد هام من منظوريه وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن كاتب عام الولاية.

وقد اكد المحتجون ان ما اتاه الكاتب العام للولاية في حق رئيس الفرع الجهوي لمنظمة الاعراف يعتبر سابقة خطيرة في حق المستثمرين والمنظمة ككل.
وفي تصريح لـ"الشروق" أوضح والي الجهة انيس ضيف الله انه تم فتح تحقيق اداري في الحادثة والاستماع الى عديد الاطراف في الغرض وبين انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأن كاتب عام الولاية في صورة ثبوت التهم الموجهة إليه وكذلك رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في صورة عدم صحة الادعاءات التي اتاها في حق الكاتب العام.

قيس عماري
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شروق الجهات
سيدي بوزيد..منظمة الاعراف تحتج والوالي يفتح تحقيقا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

نفذ صباح امس المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسيدي بوزيد وعدد هام من منظوريه وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن كاتب عام الولاية.

وقد اكد المحتجون ان ما اتاه الكاتب العام للولاية في حق رئيس الفرع الجهوي لمنظمة الاعراف يعتبر سابقة خطيرة في حق المستثمرين والمنظمة ككل.
وفي تصريح لـ"الشروق" أوضح والي الجهة انيس ضيف الله انه تم فتح تحقيق اداري في الحادثة والاستماع الى عديد الاطراف في الغرض وبين انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأن كاتب عام الولاية في صورة ثبوت التهم الموجهة إليه وكذلك رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في صورة عدم صحة الادعاءات التي اتاها في حق الكاتب العام.

قيس عماري
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03 مارس 2018 السّاعة 21:00
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03 مارس 2018 السّاعة 21:00
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