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يوم السبت 03 مارس 2018
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مدنين.. منذ أكثر من 10 سنوات.. كهل في مغارة يقتات من الديدان ويزن 10 كلغ
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شروق الجهات
مدنين.. منذ أكثر من 10 سنوات.. كهل في مغارة يقتات من الديدان ويزن 10 كلغ
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

خلال احدى المعاينات الدورية التي ينفذها الكاتب العام لجمعية البناء والتقدم بولاية مدنين مبروك الخرشوفي لأرياف المنطقة وبالتحديد بمنطقة وادي الخيل من معتمدية بني خداش بمدنين وقع التفطن الى حالة محمد بن عمر الخرشوفي الذي كان يسكن داخل  مغارة  منذ أكثر من 10 سنوات ويعيش مع الدجاج ويقتات  الحشرات والديدان.

وأضاف ان الكهل يبلغ من العمر 50 عاما الا ان وزنه لا يتجاوز الـ10 كيلوغرامات موضحا أنه وبعد وفاة والده  لم تتكفل  به شقيقته المتزوجة  التي تقطن بجانبه نظرا لحالتها الاجتماعية المتردية فشقيقها مصاب باعاقه بدنية والمنحة التي يتقاضاها من الدولة  قدرها 150  دينارا  ولا تفي بالحاجة. وأكد الخرشوفي ان عملية اكتشاف هذه الحالة كانت بالصدفة بعد تداول الجيران لحكايته وان السلط الجهوية والمحلية لم تتدخل الى حد الآن من اجل القيام بالإجراءات اللازمة ومحاولة انقاذ هذا الكهل وتمكينه  من عيش كريم  كأي مواطن تونسي وحاول الخرشوفي بمعية بعض الجيران  نقله الى المستشفى الا ان شقيقته رفضت بشدة نقله وطلبت تمكينه من المساعدات العينية او المالية  في مكانه دون نقله الى اي مكان آخر.

شعلاء المجعي
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خلال احدى المعاينات الدورية التي ينفذها الكاتب العام
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شروق الجهات
مدنين.. منذ أكثر من 10 سنوات.. كهل في مغارة يقتات من الديدان ويزن 10 كلغ
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

خلال احدى المعاينات الدورية التي ينفذها الكاتب العام لجمعية البناء والتقدم بولاية مدنين مبروك الخرشوفي لأرياف المنطقة وبالتحديد بمنطقة وادي الخيل من معتمدية بني خداش بمدنين وقع التفطن الى حالة محمد بن عمر الخرشوفي الذي كان يسكن داخل  مغارة  منذ أكثر من 10 سنوات ويعيش مع الدجاج ويقتات  الحشرات والديدان.

وأضاف ان الكهل يبلغ من العمر 50 عاما الا ان وزنه لا يتجاوز الـ10 كيلوغرامات موضحا أنه وبعد وفاة والده  لم تتكفل  به شقيقته المتزوجة  التي تقطن بجانبه نظرا لحالتها الاجتماعية المتردية فشقيقها مصاب باعاقه بدنية والمنحة التي يتقاضاها من الدولة  قدرها 150  دينارا  ولا تفي بالحاجة. وأكد الخرشوفي ان عملية اكتشاف هذه الحالة كانت بالصدفة بعد تداول الجيران لحكايته وان السلط الجهوية والمحلية لم تتدخل الى حد الآن من اجل القيام بالإجراءات اللازمة ومحاولة انقاذ هذا الكهل وتمكينه  من عيش كريم  كأي مواطن تونسي وحاول الخرشوفي بمعية بعض الجيران  نقله الى المستشفى الا ان شقيقته رفضت بشدة نقله وطلبت تمكينه من المساعدات العينية او المالية  في مكانه دون نقله الى اي مكان آخر.

شعلاء المجعي
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