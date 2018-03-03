مدنين.. منذ أكثر من 10 سنوات.. كهل في مغارة يقتات من الديدان ويزن 10 كلغ

خلال احدى المعاينات الدورية التي ينفذها الكاتب العام لجمعية البناء والتقدم بولاية مدنين مبروك الخرشوفي لأرياف المنطقة وبالتحديد بمنطقة وادي الخيل من معتمدية بني خداش بمدنين وقع التفطن الى حالة محمد بن عمر الخرشوفي الذي كان يسكن داخل مغارة منذ أكثر من 10 سنوات ويعيش مع الدجاج ويقتات الحشرات والديدان.

وأضاف ان الكهل يبلغ من العمر 50 عاما الا ان وزنه لا يتجاوز الـ10 كيلوغرامات موضحا أنه وبعد وفاة والده لم تتكفل به شقيقته المتزوجة التي تقطن بجانبه نظرا لحالتها الاجتماعية المتردية فشقيقها مصاب باعاقه بدنية والمنحة التي يتقاضاها من الدولة قدرها 150 دينارا ولا تفي بالحاجة. وأكد الخرشوفي ان عملية اكتشاف هذه الحالة كانت بالصدفة بعد تداول الجيران لحكايته وان السلط الجهوية والمحلية لم تتدخل الى حد الآن من اجل القيام بالإجراءات اللازمة ومحاولة انقاذ هذا الكهل وتمكينه من عيش كريم كأي مواطن تونسي وحاول الخرشوفي بمعية بعض الجيران نقله الى المستشفى الا ان شقيقته رفضت بشدة نقله وطلبت تمكينه من المساعدات العينية او المالية في مكانه دون نقله الى اي مكان آخر.





شعلاء المجعي