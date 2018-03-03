مدنين.. منذ أكثر من 10 سنوات.. كهل في مغارة يقتات من الديدان ويزن 10 كلغ

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خلال احدى المعاينات الدورية التي ينفذها الكاتب العام لجمعية البناء والتقدم بولاية مدنين مبروك الخرشوفي لأرياف المنطقة وبالتحديد بمنطقة وادي الخيل من معتمدية بني خداش بمدنين وقع التفطن الى حالة محمد بن عمر الخرشوفي الذي كان يسكن داخل مغارة منذ أكثر من 10 سنوات ويعيش مع الدجاج ويقتات الحشرات والديدان.
وأضاف ان الكهل يبلغ من العمر 50 عاما الا ان وزنه لا يتجاوز الـ10 كيلوغرامات موضحا أنه وبعد وفاة والده لم تتكفل به شقيقته المتزوجة التي تقطن بجانبه نظرا لحالتها الاجتماعية المتردية فشقيقها مصاب باعاقه بدنية والمنحة التي يتقاضاها من الدولة قدرها 150 دينارا ولا تفي بالحاجة. وأكد الخرشوفي ان عملية اكتشاف هذه الحالة كانت بالصدفة بعد تداول الجيران لحكايته وان السلط الجهوية والمحلية لم تتدخل الى حد الآن من اجل القيام بالإجراءات اللازمة ومحاولة انقاذ هذا الكهل وتمكينه من عيش كريم كأي مواطن تونسي وحاول الخرشوفي بمعية بعض الجيران نقله الى المستشفى الا ان شقيقته رفضت بشدة نقله وطلبت تمكينه من المساعدات العينية او المالية في مكانه دون نقله الى اي مكان آخر.
خلال احدى المعاينات الدورية التي ينفذها الكاتب العام لجمعية البناء والتقدم بولاية مدنين مبروك الخرشوفي لأرياف المنطقة وبالتحديد بمنطقة وادي الخيل من معتمدية بني خداش بمدنين وقع التفطن الى حالة محمد بن عمر الخرشوفي الذي كان يسكن داخل مغارة منذ أكثر من 10 سنوات ويعيش مع الدجاج ويقتات الحشرات والديدان.
وأضاف ان الكهل يبلغ من العمر 50 عاما الا ان وزنه لا يتجاوز الـ10 كيلوغرامات موضحا أنه وبعد وفاة والده لم تتكفل به شقيقته المتزوجة التي تقطن بجانبه نظرا لحالتها الاجتماعية المتردية فشقيقها مصاب باعاقه بدنية والمنحة التي يتقاضاها من الدولة قدرها 150 دينارا ولا تفي بالحاجة. وأكد الخرشوفي ان عملية اكتشاف هذه الحالة كانت بالصدفة بعد تداول الجيران لحكايته وان السلط الجهوية والمحلية لم تتدخل الى حد الآن من اجل القيام بالإجراءات اللازمة ومحاولة انقاذ هذا الكهل وتمكينه من عيش كريم كأي مواطن تونسي وحاول الخرشوفي بمعية بعض الجيران نقله الى المستشفى الا ان شقيقته رفضت بشدة نقله وطلبت تمكينه من المساعدات العينية او المالية في مكانه دون نقله الى اي مكان آخر.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018