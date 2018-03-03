تطاوين.. انطلاق اعتصام الكامور 2

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انطلق اعتصام الكامور 2 حيث احتج حوالي 80 شابا اصيلي تطاوين امام مقر الولاية احتجاجا على عدم التزام الحكومة بتطبيق اتفاق الكامور الممضى بتاريخ 16 جوان 2017 وخاصة بنوده المتعلقة بالتشغيل في الشركات البترولية. وفي تصريح لـ"الشروق"، اعرب المعتصمون عن غضبهم الشديد ازاء الحكومة التي اخلفت بوعودها واخترقت الاتفاق، قائلين ان صبرهم نفد بازدياد المماطلات والتسويف لمدة 8 أشهر. وبهذه المناسبة، اوضح المعتصمون، ان الحكومة ماضية في عقابهم بدل انصافهم، حيث ان شباب تطاوين لم يجن ثمار اعتصام الكامور الذي القى بظلاله سلبيا على ابناء الجهة العاملين في الشركات البترولية المنتصبة بالصحراء والذين يهددهم نزيف عمليات الطرد الجماعي والتعسفي ناهيك عن بعض الشركات التي غادرت الصحراء وتسببت في تعميق معضلة البطالة التي كانت من ابرز اسباب انتفاضة اهالي الجهة يوم 24 مارس الماضي. وفي هذا السياق، طالب المعتصمون عبر «الشروق» بالتحرك السريع والايجابي للحكومة، منبهين من الوضع في الجهة الذي لا يحتمل المزيد من التسويف ومشيرين الى ان باب الحوار مفتوح للتطبيق وليس للتفاوض. واكدوا، في ذات الصدد، ان اعتصامهم مفتوح ولن يفك اذا ما تم الانطلاق في تطبيق الاتفاق الممضى بحذافيره، مهددين بانتهاج اساليب تصعيدية وملوحين بكامور ثان. ونزه المعتصمون تحركهم الاحتجاجي من اي تدخل حزبي سياسي قائلين «نحن خبزيستية».
انطلق اعتصام الكامور 2 حيث احتج حوالي 80 شابا اصيلي تطاوين امام مقر الولاية احتجاجا على عدم التزام الحكومة بتطبيق اتفاق الكامور الممضى بتاريخ 16 جوان 2017 وخاصة بنوده المتعلقة بالتشغيل في الشركات البترولية. وفي تصريح لـ"الشروق"، اعرب المعتصمون عن غضبهم الشديد ازاء الحكومة التي اخلفت بوعودها واخترقت الاتفاق، قائلين ان صبرهم نفد بازدياد المماطلات والتسويف لمدة 8 أشهر. وبهذه المناسبة، اوضح المعتصمون، ان الحكومة ماضية في عقابهم بدل انصافهم، حيث ان شباب تطاوين لم يجن ثمار اعتصام الكامور الذي القى بظلاله سلبيا على ابناء الجهة العاملين في الشركات البترولية المنتصبة بالصحراء والذين يهددهم نزيف عمليات الطرد الجماعي والتعسفي ناهيك عن بعض الشركات التي غادرت الصحراء وتسببت في تعميق معضلة البطالة التي كانت من ابرز اسباب انتفاضة اهالي الجهة يوم 24 مارس الماضي. وفي هذا السياق، طالب المعتصمون عبر «الشروق» بالتحرك السريع والايجابي للحكومة، منبهين من الوضع في الجهة الذي لا يحتمل المزيد من التسويف ومشيرين الى ان باب الحوار مفتوح للتطبيق وليس للتفاوض. واكدوا، في ذات الصدد، ان اعتصامهم مفتوح ولن يفك اذا ما تم الانطلاق في تطبيق الاتفاق الممضى بحذافيره، مهددين بانتهاج اساليب تصعيدية وملوحين بكامور ثان. ونزه المعتصمون تحركهم الاحتجاجي من اي تدخل حزبي سياسي قائلين «نحن خبزيستية».
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018