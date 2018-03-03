الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 03 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
تطاوين.. انطلاق اعتصام الكامور 2
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
السيسي لـ"وزير الإسكان": "أنت بتضحك ليه؟" (فيديو) كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة... جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 أسماء مفاجئة.. هكذا كانت العرب تسمى أيام الأسبوع قديماً جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 مارس 2018 وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... العثور على خمسيني يسكن مغارة ولا يتجاوز وزنه 10 كيلوغرامات
شروق الجهات
تطاوين.. انطلاق اعتصام الكامور 2
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

انطلق اعتصام الكامور 2 حيث احتج حوالي 80 شابا اصيلي تطاوين امام مقر الولاية احتجاجا على عدم التزام الحكومة بتطبيق اتفاق الكامور الممضى بتاريخ 16 جوان 2017 وخاصة بنوده المتعلقة بالتشغيل في الشركات البترولية. وفي تصريح لـ"الشروق"، اعرب المعتصمون عن غضبهم الشديد ازاء الحكومة التي اخلفت بوعودها واخترقت الاتفاق، قائلين ان صبرهم نفد بازدياد المماطلات والتسويف لمدة 8 أشهر. وبهذه المناسبة، اوضح المعتصمون، ان الحكومة ماضية في عقابهم بدل انصافهم، حيث ان شباب تطاوين لم يجن ثمار اعتصام الكامور الذي القى بظلاله سلبيا على ابناء الجهة العاملين في الشركات البترولية المنتصبة بالصحراء والذين يهددهم نزيف عمليات الطرد الجماعي والتعسفي ناهيك عن بعض الشركات التي غادرت الصحراء وتسببت في تعميق معضلة البطالة التي كانت من ابرز اسباب انتفاضة اهالي الجهة يوم 24 مارس الماضي. وفي هذا السياق، طالب المعتصمون عبر «الشروق» بالتحرك السريع والايجابي للحكومة، منبهين من الوضع في الجهة الذي لا يحتمل المزيد من التسويف ومشيرين الى ان باب الحوار مفتوح للتطبيق وليس للتفاوض. واكدوا، في ذات الصدد، ان اعتصامهم مفتوح ولن يفك اذا ما تم الانطلاق في تطبيق الاتفاق الممضى بحذافيره، مهددين بانتهاج اساليب تصعيدية وملوحين بكامور ثان. ونزه المعتصمون تحركهم الاحتجاجي من اي تدخل حزبي سياسي قائلين «نحن خبزيستية».

يثرب مشيري
تقرؤون أيضا
قفصة.. بعد تعليق الحوار مع المعتصمين .. غلق طرقات في القصر ومحاولات انتحار جماعي في المتلوي
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
القى اعلان بوعلي المباركي اول امس عن ايقاف الحوار مع المعتصمين بظلاله على الوضع الاجتماعي بالجهة و خلق جملة...
المزيد >>
النائب أسماء أبو الهناء تقاضي زياد الهاني
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
في سياق تداعيات الحوار الذي اجراه بوعلي المباركي مع المعتصمين
المزيد >>
تطاوين.. انطلاق اعتصام الكامور 2
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
انطلق اعتصام الكامور 2 حيث احتج حوالي 80 شابا اصيلي
المزيد >>
مدنين.. منذ أكثر من 10 سنوات.. كهل في مغارة يقتات من الديدان ويزن 10 كلغ
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
خلال احدى المعاينات الدورية التي ينفذها الكاتب العام
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
تطاوين.. انطلاق اعتصام الكامور 2
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

انطلق اعتصام الكامور 2 حيث احتج حوالي 80 شابا اصيلي تطاوين امام مقر الولاية احتجاجا على عدم التزام الحكومة بتطبيق اتفاق الكامور الممضى بتاريخ 16 جوان 2017 وخاصة بنوده المتعلقة بالتشغيل في الشركات البترولية. وفي تصريح لـ"الشروق"، اعرب المعتصمون عن غضبهم الشديد ازاء الحكومة التي اخلفت بوعودها واخترقت الاتفاق، قائلين ان صبرهم نفد بازدياد المماطلات والتسويف لمدة 8 أشهر. وبهذه المناسبة، اوضح المعتصمون، ان الحكومة ماضية في عقابهم بدل انصافهم، حيث ان شباب تطاوين لم يجن ثمار اعتصام الكامور الذي القى بظلاله سلبيا على ابناء الجهة العاملين في الشركات البترولية المنتصبة بالصحراء والذين يهددهم نزيف عمليات الطرد الجماعي والتعسفي ناهيك عن بعض الشركات التي غادرت الصحراء وتسببت في تعميق معضلة البطالة التي كانت من ابرز اسباب انتفاضة اهالي الجهة يوم 24 مارس الماضي. وفي هذا السياق، طالب المعتصمون عبر «الشروق» بالتحرك السريع والايجابي للحكومة، منبهين من الوضع في الجهة الذي لا يحتمل المزيد من التسويف ومشيرين الى ان باب الحوار مفتوح للتطبيق وليس للتفاوض. واكدوا، في ذات الصدد، ان اعتصامهم مفتوح ولن يفك اذا ما تم الانطلاق في تطبيق الاتفاق الممضى بحذافيره، مهددين بانتهاج اساليب تصعيدية وملوحين بكامور ثان. ونزه المعتصمون تحركهم الاحتجاجي من اي تدخل حزبي سياسي قائلين «نحن خبزيستية».

يثرب مشيري
تقرؤون أيضا
قفصة.. بعد تعليق الحوار مع المعتصمين .. غلق طرقات في القصر ومحاولات انتحار جماعي في المتلوي
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
القى اعلان بوعلي المباركي اول امس عن ايقاف الحوار مع المعتصمين بظلاله على الوضع الاجتماعي بالجهة و خلق جملة...
المزيد >>
النائب أسماء أبو الهناء تقاضي زياد الهاني
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
في سياق تداعيات الحوار الذي اجراه بوعلي المباركي مع المعتصمين
المزيد >>
تطاوين.. انطلاق اعتصام الكامور 2
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
انطلق اعتصام الكامور 2 حيث احتج حوالي 80 شابا اصيلي
المزيد >>
مدنين.. منذ أكثر من 10 سنوات.. كهل في مغارة يقتات من الديدان ويزن 10 كلغ
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
خلال احدى المعاينات الدورية التي ينفذها الكاتب العام
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
السيسي لـ"وزير الإسكان": "أنت بتضحك ليه؟" (فيديو) كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة... جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018 أسماء مفاجئة.. هكذا كانت العرب تسمى أيام الأسبوع قديماً جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 مارس 2018 وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب عاجل: رشاد بالطيب خلفا للدبابي على راس الادارة العامة... العثور على خمسيني يسكن مغارة ولا يتجاوز وزنه 10 كيلوغرامات
﻿