تطاوين.. انطلاق اعتصام الكامور 2

انطلق اعتصام الكامور 2 حيث احتج حوالي 80 شابا اصيلي تطاوين امام مقر الولاية احتجاجا على عدم التزام الحكومة بتطبيق اتفاق الكامور الممضى بتاريخ 16 جوان 2017 وخاصة بنوده المتعلقة بالتشغيل في الشركات البترولية. وفي تصريح لـ"الشروق"، اعرب المعتصمون عن غضبهم الشديد ازاء الحكومة التي اخلفت بوعودها واخترقت الاتفاق، قائلين ان صبرهم نفد بازدياد المماطلات والتسويف لمدة 8 أشهر. وبهذه المناسبة، اوضح المعتصمون، ان الحكومة ماضية في عقابهم بدل انصافهم، حيث ان شباب تطاوين لم يجن ثمار اعتصام الكامور الذي القى بظلاله سلبيا على ابناء الجهة العاملين في الشركات البترولية المنتصبة بالصحراء والذين يهددهم نزيف عمليات الطرد الجماعي والتعسفي ناهيك عن بعض الشركات التي غادرت الصحراء وتسببت في تعميق معضلة البطالة التي كانت من ابرز اسباب انتفاضة اهالي الجهة يوم 24 مارس الماضي. وفي هذا السياق، طالب المعتصمون عبر «الشروق» بالتحرك السريع والايجابي للحكومة، منبهين من الوضع في الجهة الذي لا يحتمل المزيد من التسويف ومشيرين الى ان باب الحوار مفتوح للتطبيق وليس للتفاوض. واكدوا، في ذات الصدد، ان اعتصامهم مفتوح ولن يفك اذا ما تم الانطلاق في تطبيق الاتفاق الممضى بحذافيره، مهددين بانتهاج اساليب تصعيدية وملوحين بكامور ثان. ونزه المعتصمون تحركهم الاحتجاجي من اي تدخل حزبي سياسي قائلين «نحن خبزيستية».





يثرب مشيري