النائب أسماء أبو الهناء تقاضي زياد الهاني

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مكتب قفصة –الشروق:
في سياق تداعيات الحوار الذي اجراه بوعلي المباركي مع المعتصمين و ما تم تداوله حول "ضبط نائبة حركة نداء تونس عن جهة قفصة اسماء ابو الهناء و هي تحرض بعض المعتصمين على رفض أي مقترح يقدم لهم " اكدت النائبة ابو الهناء انها تتجه الى مقاضاة الاعلامي زياد الهاني على خلفية ما ورد في تدوينته بتاريخ 28 فيفري 2018 التي اتهمها فيها بتحريض المعتصمين على رفض أي مقترح اتفاق يقدم لهم بالإضافة الى زعمه اساءتها الى بوعلي المباركي و في ذات التدوينة طالب الهاني بتدخل النيابة العمومية في الموضوع . و قد شددت النائبة اسماء على انها ستتبع كل الطرق القانونية المتاحة للرد على الهاني ومقاضاته مؤكدة ان لا دليل له على مزاعمه الباطلة حسب تصريحها .
مكتب قفصة –الشروق:
في سياق تداعيات الحوار الذي اجراه بوعلي المباركي مع المعتصمين و ما تم تداوله حول "ضبط نائبة حركة نداء تونس عن جهة قفصة اسماء ابو الهناء و هي تحرض بعض المعتصمين على رفض أي مقترح يقدم لهم " اكدت النائبة ابو الهناء انها تتجه الى مقاضاة الاعلامي زياد الهاني على خلفية ما ورد في تدوينته بتاريخ 28 فيفري 2018 التي اتهمها فيها بتحريض المعتصمين على رفض أي مقترح اتفاق يقدم لهم بالإضافة الى زعمه اساءتها الى بوعلي المباركي و في ذات التدوينة طالب الهاني بتدخل النيابة العمومية في الموضوع . و قد شددت النائبة اسماء على انها ستتبع كل الطرق القانونية المتاحة للرد على الهاني ومقاضاته مؤكدة ان لا دليل له على مزاعمه الباطلة حسب تصريحها .
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018