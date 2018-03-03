النائب أسماء أبو الهناء تقاضي زياد الهاني

مكتب قفصة –الشروق:

في سياق تداعيات الحوار الذي اجراه بوعلي المباركي مع المعتصمين و ما تم تداوله حول "ضبط نائبة حركة نداء تونس عن جهة قفصة اسماء ابو الهناء و هي تحرض بعض المعتصمين على رفض أي مقترح يقدم لهم " اكدت النائبة ابو الهناء انها تتجه الى مقاضاة الاعلامي زياد الهاني على خلفية ما ورد في تدوينته بتاريخ 28 فيفري 2018 التي اتهمها فيها بتحريض المعتصمين على رفض أي مقترح اتفاق يقدم لهم بالإضافة الى زعمه اساءتها الى بوعلي المباركي و في ذات التدوينة طالب الهاني بتدخل النيابة العمومية في الموضوع . و قد شددت النائبة اسماء على انها ستتبع كل الطرق القانونية المتاحة للرد على الهاني ومقاضاته مؤكدة ان لا دليل له على مزاعمه الباطلة حسب تصريحها .





عادل عكرمي