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يوم السبت 03 مارس 2018
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النائب أسماء أبو الهناء تقاضي زياد الهاني
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شروق الجهات
النائب أسماء أبو الهناء تقاضي زياد الهاني
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

مكتب قفصة –الشروق:
في سياق تداعيات الحوار الذي اجراه بوعلي المباركي مع المعتصمين و ما تم تداوله حول "ضبط نائبة حركة نداء تونس عن جهة قفصة اسماء ابو الهناء و هي تحرض بعض المعتصمين على رفض أي مقترح يقدم لهم " اكدت النائبة ابو الهناء انها تتجه الى مقاضاة الاعلامي زياد الهاني على خلفية ما ورد في تدوينته بتاريخ 28 فيفري 2018 التي اتهمها فيها بتحريض المعتصمين على رفض أي مقترح اتفاق يقدم لهم بالإضافة الى زعمه اساءتها الى بوعلي المباركي و في ذات التدوينة طالب الهاني بتدخل النيابة العمومية في الموضوع . و قد شددت النائبة اسماء على انها ستتبع كل الطرق القانونية المتاحة للرد على الهاني ومقاضاته مؤكدة ان لا دليل له على مزاعمه الباطلة حسب تصريحها .

عادل عكرمي
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شروق الجهات
النائب أسماء أبو الهناء تقاضي زياد الهاني
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

مكتب قفصة –الشروق:
في سياق تداعيات الحوار الذي اجراه بوعلي المباركي مع المعتصمين و ما تم تداوله حول "ضبط نائبة حركة نداء تونس عن جهة قفصة اسماء ابو الهناء و هي تحرض بعض المعتصمين على رفض أي مقترح يقدم لهم " اكدت النائبة ابو الهناء انها تتجه الى مقاضاة الاعلامي زياد الهاني على خلفية ما ورد في تدوينته بتاريخ 28 فيفري 2018 التي اتهمها فيها بتحريض المعتصمين على رفض أي مقترح اتفاق يقدم لهم بالإضافة الى زعمه اساءتها الى بوعلي المباركي و في ذات التدوينة طالب الهاني بتدخل النيابة العمومية في الموضوع . و قد شددت النائبة اسماء على انها ستتبع كل الطرق القانونية المتاحة للرد على الهاني ومقاضاته مؤكدة ان لا دليل له على مزاعمه الباطلة حسب تصريحها .

عادل عكرمي
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المزيد >>
النائب أسماء أبو الهناء تقاضي زياد الهاني
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
في سياق تداعيات الحوار الذي اجراه بوعلي المباركي مع المعتصمين
المزيد >>
تطاوين.. انطلاق اعتصام الكامور 2
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
انطلق اعتصام الكامور 2 حيث احتج حوالي 80 شابا اصيلي
المزيد >>
مدنين.. منذ أكثر من 10 سنوات.. كهل في مغارة يقتات من الديدان ويزن 10 كلغ
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
خلال احدى المعاينات الدورية التي ينفذها الكاتب العام
المزيد >>
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لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...
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