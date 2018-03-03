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يوم السبت 03 مارس 2018
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قفصة.. بعد تعليق الحوار مع المعتصمين .. غلق طرقات في القصر ومحاولات انتحار جماعي في المتلوي
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شروق الجهات
قفصة.. بعد تعليق الحوار مع المعتصمين .. غلق طرقات في القصر ومحاولات انتحار جماعي في المتلوي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

القى اعلان بوعلي المباركي اول امس عن ايقاف الحوار مع المعتصمين بظلاله على الوضع الاجتماعي بالجهة و خلق جملة من التداعيات منها تواصل الاحتجاجات في مدينة القصر لليوم الثالث على التوالي و غلق الطرقات في اكثر من موقع في سياق المطالبة بالتشغيل.

مكتب قفصة ـ الشروق :
وفي مدينة المتلوي تم تسجيل محاولات انتحارية لسبعة من المعتصمين منهم فتاتان وذلك بتناولهم لمادة سامة و قد تم اسعافهم بمستشفيات المتلوي و قفصة و في الاثناء تم تسجيل تزايد عدد خيام الاعتصام في اكثر من منطقة و خاصة في مدينة الرديف و قد تزامن ذلك مع انطلاق جولات الحوار مع المعتصمين التي تواصلت 3 ايام و ذلك على خلفية الرغبة في ضمان الاولوية في الحصول على شغل . و من جانب اخر تواترت عديد الاشاعات حول قبول مصالح ولاية قفصة لقائمات العاطلين عن العمل من اجل تمكينهم من فرص تشغيل وهو مانفته ولاية قفصة في بلاغ اصدرته يوم امس اعلمت فيه عموم المواطنين بالجهة ان الانتداب للوظيفة العمومية او المؤسسات و المنشآت العمومية لا يكون الا بالتناظر وفق القوانين و الترتيب في الغرض وقد طلبت الولاية من مواطني الجهة عدم الانسياق وراء أي اشاعات تتعارض مع هذا المبدأ . اما في خصوص نشاط الفسفاط فقد تواصل لليوم الثالث على التوالي بصفة جزئية بثلاثة مقاطع و المغسلة عدد 3 بالمظيلة و قد اكد احد شباب برج العكارمة ان العاطلين عن العمل هم الذين يواصلون تأمين وحماية مواقع الانتاج ووصول العمال اليها كما يتواصل بالرديف ومنذ مدة نقل الفسفاط الخام الى المغسلة دون معالجته علما و انه يوجد بالرديف اكثر من مليون طن من الفسفاط المعالج الذي لم يتم وسقه .

عادل عكرمي
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شروق الجهات
قفصة.. بعد تعليق الحوار مع المعتصمين .. غلق طرقات في القصر ومحاولات انتحار جماعي في المتلوي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

القى اعلان بوعلي المباركي اول امس عن ايقاف الحوار مع المعتصمين بظلاله على الوضع الاجتماعي بالجهة و خلق جملة من التداعيات منها تواصل الاحتجاجات في مدينة القصر لليوم الثالث على التوالي و غلق الطرقات في اكثر من موقع في سياق المطالبة بالتشغيل.

مكتب قفصة ـ الشروق :
وفي مدينة المتلوي تم تسجيل محاولات انتحارية لسبعة من المعتصمين منهم فتاتان وذلك بتناولهم لمادة سامة و قد تم اسعافهم بمستشفيات المتلوي و قفصة و في الاثناء تم تسجيل تزايد عدد خيام الاعتصام في اكثر من منطقة و خاصة في مدينة الرديف و قد تزامن ذلك مع انطلاق جولات الحوار مع المعتصمين التي تواصلت 3 ايام و ذلك على خلفية الرغبة في ضمان الاولوية في الحصول على شغل . و من جانب اخر تواترت عديد الاشاعات حول قبول مصالح ولاية قفصة لقائمات العاطلين عن العمل من اجل تمكينهم من فرص تشغيل وهو مانفته ولاية قفصة في بلاغ اصدرته يوم امس اعلمت فيه عموم المواطنين بالجهة ان الانتداب للوظيفة العمومية او المؤسسات و المنشآت العمومية لا يكون الا بالتناظر وفق القوانين و الترتيب في الغرض وقد طلبت الولاية من مواطني الجهة عدم الانسياق وراء أي اشاعات تتعارض مع هذا المبدأ . اما في خصوص نشاط الفسفاط فقد تواصل لليوم الثالث على التوالي بصفة جزئية بثلاثة مقاطع و المغسلة عدد 3 بالمظيلة و قد اكد احد شباب برج العكارمة ان العاطلين عن العمل هم الذين يواصلون تأمين وحماية مواقع الانتاج ووصول العمال اليها كما يتواصل بالرديف ومنذ مدة نقل الفسفاط الخام الى المغسلة دون معالجته علما و انه يوجد بالرديف اكثر من مليون طن من الفسفاط المعالج الذي لم يتم وسقه .

عادل عكرمي
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قفصة.. بعد تعليق الحوار مع المعتصمين .. غلق طرقات في القصر ومحاولات انتحار جماعي في المتلوي
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
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النائب أسماء أبو الهناء تقاضي زياد الهاني
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
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تطاوين.. انطلاق اعتصام الكامور 2
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
انطلق اعتصام الكامور 2 حيث احتج حوالي 80 شابا اصيلي
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مدنين.. منذ أكثر من 10 سنوات.. كهل في مغارة يقتات من الديدان ويزن 10 كلغ
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
خلال احدى المعاينات الدورية التي ينفذها الكاتب العام
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الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...
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