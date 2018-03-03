قفصة.. بعد تعليق الحوار مع المعتصمين .. غلق طرقات في القصر ومحاولات انتحار جماعي في المتلوي

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القى اعلان بوعلي المباركي اول امس عن ايقاف الحوار مع المعتصمين بظلاله على الوضع الاجتماعي بالجهة و خلق جملة من التداعيات منها تواصل الاحتجاجات في مدينة القصر لليوم الثالث على التوالي و غلق الطرقات في اكثر من موقع في سياق المطالبة بالتشغيل.
مكتب قفصة ـ الشروق :
وفي مدينة المتلوي تم تسجيل محاولات انتحارية لسبعة من المعتصمين منهم فتاتان وذلك بتناولهم لمادة سامة و قد تم اسعافهم بمستشفيات المتلوي و قفصة و في الاثناء تم تسجيل تزايد عدد خيام الاعتصام في اكثر من منطقة و خاصة في مدينة الرديف و قد تزامن ذلك مع انطلاق جولات الحوار مع المعتصمين التي تواصلت 3 ايام و ذلك على خلفية الرغبة في ضمان الاولوية في الحصول على شغل . و من جانب اخر تواترت عديد الاشاعات حول قبول مصالح ولاية قفصة لقائمات العاطلين عن العمل من اجل تمكينهم من فرص تشغيل وهو مانفته ولاية قفصة في بلاغ اصدرته يوم امس اعلمت فيه عموم المواطنين بالجهة ان الانتداب للوظيفة العمومية او المؤسسات و المنشآت العمومية لا يكون الا بالتناظر وفق القوانين و الترتيب في الغرض وقد طلبت الولاية من مواطني الجهة عدم الانسياق وراء أي اشاعات تتعارض مع هذا المبدأ . اما في خصوص نشاط الفسفاط فقد تواصل لليوم الثالث على التوالي بصفة جزئية بثلاثة مقاطع و المغسلة عدد 3 بالمظيلة و قد اكد احد شباب برج العكارمة ان العاطلين عن العمل هم الذين يواصلون تأمين وحماية مواقع الانتاج ووصول العمال اليها كما يتواصل بالرديف ومنذ مدة نقل الفسفاط الخام الى المغسلة دون معالجته علما و انه يوجد بالرديف اكثر من مليون طن من الفسفاط المعالج الذي لم يتم وسقه .
القى اعلان بوعلي المباركي اول امس عن ايقاف الحوار مع المعتصمين بظلاله على الوضع الاجتماعي بالجهة و خلق جملة من التداعيات منها تواصل الاحتجاجات في مدينة القصر لليوم الثالث على التوالي و غلق الطرقات في اكثر من موقع في سياق المطالبة بالتشغيل.
مكتب قفصة ـ الشروق :
وفي مدينة المتلوي تم تسجيل محاولات انتحارية لسبعة من المعتصمين منهم فتاتان وذلك بتناولهم لمادة سامة و قد تم اسعافهم بمستشفيات المتلوي و قفصة و في الاثناء تم تسجيل تزايد عدد خيام الاعتصام في اكثر من منطقة و خاصة في مدينة الرديف و قد تزامن ذلك مع انطلاق جولات الحوار مع المعتصمين التي تواصلت 3 ايام و ذلك على خلفية الرغبة في ضمان الاولوية في الحصول على شغل . و من جانب اخر تواترت عديد الاشاعات حول قبول مصالح ولاية قفصة لقائمات العاطلين عن العمل من اجل تمكينهم من فرص تشغيل وهو مانفته ولاية قفصة في بلاغ اصدرته يوم امس اعلمت فيه عموم المواطنين بالجهة ان الانتداب للوظيفة العمومية او المؤسسات و المنشآت العمومية لا يكون الا بالتناظر وفق القوانين و الترتيب في الغرض وقد طلبت الولاية من مواطني الجهة عدم الانسياق وراء أي اشاعات تتعارض مع هذا المبدأ . اما في خصوص نشاط الفسفاط فقد تواصل لليوم الثالث على التوالي بصفة جزئية بثلاثة مقاطع و المغسلة عدد 3 بالمظيلة و قد اكد احد شباب برج العكارمة ان العاطلين عن العمل هم الذين يواصلون تأمين وحماية مواقع الانتاج ووصول العمال اليها كما يتواصل بالرديف ومنذ مدة نقل الفسفاط الخام الى المغسلة دون معالجته علما و انه يوجد بالرديف اكثر من مليون طن من الفسفاط المعالج الذي لم يتم وسقه .
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018