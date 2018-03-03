قفصة.. بعد تعليق الحوار مع المعتصمين .. غلق طرقات في القصر ومحاولات انتحار جماعي في المتلوي

القى اعلان بوعلي المباركي اول امس عن ايقاف الحوار مع المعتصمين بظلاله على الوضع الاجتماعي بالجهة و خلق جملة من التداعيات منها تواصل الاحتجاجات في مدينة القصر لليوم الثالث على التوالي و غلق الطرقات في اكثر من موقع في سياق المطالبة بالتشغيل.

مكتب قفصة ـ الشروق :

وفي مدينة المتلوي تم تسجيل محاولات انتحارية لسبعة من المعتصمين منهم فتاتان وذلك بتناولهم لمادة سامة و قد تم اسعافهم بمستشفيات المتلوي و قفصة و في الاثناء تم تسجيل تزايد عدد خيام الاعتصام في اكثر من منطقة و خاصة في مدينة الرديف و قد تزامن ذلك مع انطلاق جولات الحوار مع المعتصمين التي تواصلت 3 ايام و ذلك على خلفية الرغبة في ضمان الاولوية في الحصول على شغل . و من جانب اخر تواترت عديد الاشاعات حول قبول مصالح ولاية قفصة لقائمات العاطلين عن العمل من اجل تمكينهم من فرص تشغيل وهو مانفته ولاية قفصة في بلاغ اصدرته يوم امس اعلمت فيه عموم المواطنين بالجهة ان الانتداب للوظيفة العمومية او المؤسسات و المنشآت العمومية لا يكون الا بالتناظر وفق القوانين و الترتيب في الغرض وقد طلبت الولاية من مواطني الجهة عدم الانسياق وراء أي اشاعات تتعارض مع هذا المبدأ . اما في خصوص نشاط الفسفاط فقد تواصل لليوم الثالث على التوالي بصفة جزئية بثلاثة مقاطع و المغسلة عدد 3 بالمظيلة و قد اكد احد شباب برج العكارمة ان العاطلين عن العمل هم الذين يواصلون تأمين وحماية مواقع الانتاج ووصول العمال اليها كما يتواصل بالرديف ومنذ مدة نقل الفسفاط الخام الى المغسلة دون معالجته علما و انه يوجد بالرديف اكثر من مليون طن من الفسفاط المعالج الذي لم يتم وسقه .





عادل عكرمي