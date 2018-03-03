على خلفية احداث محكمة بن عروس ... رئيس الحكومة يستقبل رئيس جمعية القضاة

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تونس ـ الشروق : ايمان
افاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّ وفدا من أعضائه ضمّ رئيس الجمعية ونائبة الرئيس التقى امس برئيس الحكومة بقصر الضيافة بقرطاج.
وقد تم التداول خلال اللقاء في الوقائع الأخيرة التي جدت بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وقد شدّد أعضاء المكتب على خطورة تلك الوقائع ومساسها باستقلال السلطة القضائية وهيبتها ومن الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة وللهيآت القضائية ومقرات المحاكم بوصفها من مقرات السيادة ولما مثّلته من تعد على المؤسسة القضائية في الاضطلاع بمهامها في حماية الحقوق والحريات طبق اجراءات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع خاصة وأن الوقائع المذكورة لم تكن معزولة بالنظر إلى تكررها وتأطيرها من بعض الهياكل النقابية الأمنية.
وقد أكد أعضاء المكتب على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية والعاجلة لضمان عدم تكرار تلك الوقائع وذلك بالتعجيل بصفة مؤقتة باتخاذ الصيغ الترتيبية اللازمة لحماية المحاكم وذلك بوضع الإطار الأمني المباشر حاليا بها تحت الاشراف الاداري لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية وسلطتهم مع تعزيزه طبق حاجيات كل محكمة .
و إحداث جهاز شرطة قضائية لحماية المحاكم ومباشرة الأبحاث العدلية وتنفيذ الأحكام والبطاقات القضائية يعمل تحت سلطة وإشراف رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية .
و متابعة التحقيقات والأبحاث التي تم فتحها في وقائع الاعتداء على المحكمة الابتدائية ببن عروس والحرص على تتبع كل الضالعين فيها تحديدا للمسؤوليات وإنفاذا لسلطة القانون ولوضع حد للإفلات من العقاب .
و اشار المكتب التنفيذي للجمعية ان اللقاء دار في أجواء إيجابية و كان مناسبة كذلك للتداول في الوضع القضائي العام ومشاغل القضاة وتطلعاتهم ولعرض بعض مقترحات الجمعية للنهوض بالسلطة القضائية ومؤسساتها وقد تعهّد رئيس الحكومة بدراسة تلك المقترحات ومزيد التباحث في شأنها عند استقبال كافة أعضاء المكتب التنفيذي في موعد يحدد لاحقا .
تونس ـ الشروق : ايمان
افاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّ وفدا من أعضائه ضمّ رئيس الجمعية ونائبة الرئيس التقى امس برئيس الحكومة بقصر الضيافة بقرطاج.
وقد تم التداول خلال اللقاء في الوقائع الأخيرة التي جدت بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وقد شدّد أعضاء المكتب على خطورة تلك الوقائع ومساسها باستقلال السلطة القضائية وهيبتها ومن الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة وللهيآت القضائية ومقرات المحاكم بوصفها من مقرات السيادة ولما مثّلته من تعد على المؤسسة القضائية في الاضطلاع بمهامها في حماية الحقوق والحريات طبق اجراءات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع خاصة وأن الوقائع المذكورة لم تكن معزولة بالنظر إلى تكررها وتأطيرها من بعض الهياكل النقابية الأمنية.
وقد أكد أعضاء المكتب على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية والعاجلة لضمان عدم تكرار تلك الوقائع وذلك بالتعجيل بصفة مؤقتة باتخاذ الصيغ الترتيبية اللازمة لحماية المحاكم وذلك بوضع الإطار الأمني المباشر حاليا بها تحت الاشراف الاداري لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية وسلطتهم مع تعزيزه طبق حاجيات كل محكمة .
و إحداث جهاز شرطة قضائية لحماية المحاكم ومباشرة الأبحاث العدلية وتنفيذ الأحكام والبطاقات القضائية يعمل تحت سلطة وإشراف رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية .
و متابعة التحقيقات والأبحاث التي تم فتحها في وقائع الاعتداء على المحكمة الابتدائية ببن عروس والحرص على تتبع كل الضالعين فيها تحديدا للمسؤوليات وإنفاذا لسلطة القانون ولوضع حد للإفلات من العقاب .
و اشار المكتب التنفيذي للجمعية ان اللقاء دار في أجواء إيجابية و كان مناسبة كذلك للتداول في الوضع القضائي العام ومشاغل القضاة وتطلعاتهم ولعرض بعض مقترحات الجمعية للنهوض بالسلطة القضائية ومؤسساتها وقد تعهّد رئيس الحكومة بدراسة تلك المقترحات ومزيد التباحث في شأنها عند استقبال كافة أعضاء المكتب التنفيذي في موعد يحدد لاحقا .
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018