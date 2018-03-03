يهمّ الأعوان العموميين .. إجراءات وآجال تقديم مطالب المغادرة الاختيارية

ضبطت رئاسة الحكومة كل التفاصيل المتعلقة بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين التي اتخذتها من أجل تخفيف العبء عن نفقات التأجير بالقطاع العام وفق خطة متكاملة لتحسين وضعية المالية العمومية.

تونس ـ الشروق: فاضل الطياشي

أصبح بامكان الأعوان العموميين بداية من غرة مارس الجاري وإلى حدود 30 أفريل القادم تقديم مطالب المغادرة الاختيارية، وهو الاجراء الذي أقرته الحكومة بمقتضى قانون في جانفي الماضي.. ويهم هذا الاجراء أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعين لمختلف الأنظمة الأساسية العامة. وجاء في قرار اصدره مؤخرا رئيس الحكومة انه سيقع البت في المطالب من قبل الوزراء خلال شهر ماي القادم بعد أخذ رأي لجنة فنية محدثة للغرض. وبعد ذلك تتولى اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة التعهد بالملفات المصادق عليها من قبل الوزارات خلال شهر جوان. ويترأس هذه اللجنة الكاتب العام للحكومة أو من ينوبه، اما اعضاؤها فهم المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية والمدير العام لوحدة متابعة المؤسسات والمنشآت العمومية والمدير العام للتأجير العمومي بوزارة المالية والمدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن مصالح الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى برئاسة الحكومة وممثل عن الهيكل المعني بينما تعهد كتابة هذه اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية.

البتّ في المطالب

وتبت اللجنة نهائيا في الملفات المحالة إليها بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري بالاعتماد خاصة على ضمان توازن هيكلة الموارد البشرية للمصالح العمومية المعنية وخصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه العون المعني. وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها. وفي صورة رفض المطلب من قبل اللجنة الخاصة، يتعين أن يكون القرار معللا.

ويتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم تساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين (36) أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية. ويتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية بإدارته الأصلية، كأجر مرجعي لاحتساب هذه المنحة. وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد ويتم اعتماد وضعية المباشرة لتحديد الأجر الصافي المرجعي لمنحة المغادرة المسندة لكل عون معني بالإجراء.

وفي جميع الحالات لا يمكن أن تفوق منحة المغادرة 50% من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي بإدارته الأصلية خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.

تغطية صحية

يواصل الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية التمتع بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المغادرة. ويتولى الصندوق الوطني للتأمين على المرض حال اتصاله من قبل الإدارة المشغلة للمعني بالأمر بنسخة مطابقة للأصل من قرار المغادرة الاختيارية إسناد «سند علاج خاص» للمعني بالأمر.

ونص الامر الحكومي على ان المغادرة الاختيارية تعتبر حالة من حالات الانقطاع النهائي عن الوظيف ابتداء من تاريخ المغادرة ولا يمكن للمعني بالأمر الرجوع للعمل بأي صفة كانت.

وتصرف جراية التقاعد أو جراية الشيخوخة أو منحة الشيخوخة حسب الحالة للمعنيين بالأمر عند بلوغ السن القانونية للتقاعد طبقا للتشريع الجاري به العمل.

بالنسبة للاعوان المغادرين الراغبين في بعث مشاريع خاصة بامكانهم الاستفادة من الاتفاقية الإطارية التي ستبرم بين رئاسة الحكومة وهياكل الإسناد ووزارة التكوين المهني والتشغيل والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن والتي ستضبط صيغ الانتفاع بعمليات المرافقة والتأهيل المهني والتمويل للأعوان الراغبين في بعث مشاريع خاصة.

علما أنه يمكن إعادة فتح برنامج المغادرة الاختيارية مرة أخرى بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.