صوت الشارع.. ماهي أسباب عجز أجهزة المراقبة على الرقابة؟

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حمادي (تاجر)
غياب الارادة السياسية وتهميش المنظمات والهيئات الرقابية والحد من صلاحياتها من قبل الدولة, جعلت أجهزة الرقابة لا تقوم بدورها الرقابي بشكل جيد وإن قامت به ورفعت التقارير للدولة فلا يقع محاسبة من تجاوز القانون.
هدى (موظفة)
الحكومة والصراع الحزبي والجري وراء المصالح الضيقة من قبل السياسيين جعل عمل الأجهزة الرقابية محدودا وعديم الفاعلية. هناك سعي واضح من قبل الدولة لتقزيم عمل الهيئات وهو ما أدى الى ادراج تونس في العديد من القائمات السوداء.
رانيا (موظفة)
غياب الاستراتيجيات الجيدة والحقيقية لمقاومة الفساد من قبل الدولة هي من بين الأسباب التي أضعفت الأجهزة الرقابية وجعلت أدوارها محدودة. أرى أنه على الدولة الأخذ بعين الاعتبار التقارير التي ترفعها اليها سنويا وأن تحاسب المفسدين وأن تتوقف عن التستر على المهربين والمتهربين من الضرائب والفاسدين في جميع المجالات.
حسين (موظف)
غياب هيبة الدولة ومن ورائها الأجهزة الرقابية المختلفة جعلت المراقبة لا تراقب أو عاجزة عن الرقابة. فمثلا المراقبة الاقتصادية تخرج الى الاسواق وتحجز البضائع الفاسدة وتحرر المخالفات لكن في النهاية لا يقع محاسبة الغشاشين ولا الفاسدين.
حمادي (تاجر)
غياب الارادة السياسية وتهميش المنظمات والهيئات الرقابية والحد من صلاحياتها من قبل الدولة, جعلت أجهزة الرقابة لا تقوم بدورها الرقابي بشكل جيد وإن قامت به ورفعت التقارير للدولة فلا يقع محاسبة من تجاوز القانون.
هدى (موظفة)
الحكومة والصراع الحزبي والجري وراء المصالح الضيقة من قبل السياسيين جعل عمل الأجهزة الرقابية محدودا وعديم الفاعلية. هناك سعي واضح من قبل الدولة لتقزيم عمل الهيئات وهو ما أدى الى ادراج تونس في العديد من القائمات السوداء.
رانيا (موظفة)
غياب الاستراتيجيات الجيدة والحقيقية لمقاومة الفساد من قبل الدولة هي من بين الأسباب التي أضعفت الأجهزة الرقابية وجعلت أدوارها محدودة. أرى أنه على الدولة الأخذ بعين الاعتبار التقارير التي ترفعها اليها سنويا وأن تحاسب المفسدين وأن تتوقف عن التستر على المهربين والمتهربين من الضرائب والفاسدين في جميع المجالات.
حسين (موظف)
غياب هيبة الدولة ومن ورائها الأجهزة الرقابية المختلفة جعلت المراقبة لا تراقب أو عاجزة عن الرقابة. فمثلا المراقبة الاقتصادية تخرج الى الاسواق وتحجز البضائع الفاسدة وتحرر المخالفات لكن في النهاية لا يقع محاسبة الغشاشين ولا الفاسدين.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018