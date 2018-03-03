صوت الشارع.. ماهي أسباب عجز أجهزة المراقبة على الرقابة؟

حمادي (تاجر)

غياب الارادة السياسية وتهميش المنظمات والهيئات الرقابية والحد من صلاحياتها من قبل الدولة, جعلت أجهزة الرقابة لا تقوم بدورها الرقابي بشكل جيد وإن قامت به ورفعت التقارير للدولة فلا يقع محاسبة من تجاوز القانون.

هدى (موظفة)

الحكومة والصراع الحزبي والجري وراء المصالح الضيقة من قبل السياسيين جعل عمل الأجهزة الرقابية محدودا وعديم الفاعلية. هناك سعي واضح من قبل الدولة لتقزيم عمل الهيئات وهو ما أدى الى ادراج تونس في العديد من القائمات السوداء.

رانيا (موظفة)

غياب الاستراتيجيات الجيدة والحقيقية لمقاومة الفساد من قبل الدولة هي من بين الأسباب التي أضعفت الأجهزة الرقابية وجعلت أدوارها محدودة. أرى أنه على الدولة الأخذ بعين الاعتبار التقارير التي ترفعها اليها سنويا وأن تحاسب المفسدين وأن تتوقف عن التستر على المهربين والمتهربين من الضرائب والفاسدين في جميع المجالات.

حسين (موظف)

غياب هيبة الدولة ومن ورائها الأجهزة الرقابية المختلفة جعلت المراقبة لا تراقب أو عاجزة عن الرقابة. فمثلا المراقبة الاقتصادية تخرج الى الاسواق وتحجز البضائع الفاسدة وتحرر المخالفات لكن في النهاية لا يقع محاسبة الغشاشين ولا الفاسدين.