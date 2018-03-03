95 ٪ منها حكومية ... تعدّدت أجهزة المراقبة... والنجاعة غائبة

انفلات في الأسعار وانفلات في الأمن وتفشي ظاهرة الإرهاب الغذائي وانتشار الغش وتكاثر الجرائم الأخلاقية وانعدام النظافة وتنامي ظاهرة الفساد والرشوة وغيرها من المظاهر التي أساءت إلى سمعة تونس. وفي المقابل تعددت أجهزة المراقبة والرقابة لكن غابت النجاعة.

تونس ـ الشروق: ناجية المالكي

انتشرت وتعقدت ظاهرة الفساد في المجتمع التونسي فقد شملت جميع مفاصل الدولة وتحوّلت الظاهرة لتصبح عرفا اجتماعيا مقبول العمل به عكس ما كان سابقا يعتبر صفة منبوذة ينتقد من يمارسها. ان لهذه الظاهرة انعكاس سلبي وخطير على النموذج الاخلاقي لأفراد المجتمع وعلى مستوى الكفاءة الانتاجية وإمكانية تحقيق تنمية اقتصادية ناجحة ، لذلك أصبح أمر معالجتها ضرورة وطنية لا بد من القيام بها ، ولذلك نجد أن الهيئات والأجهزة الرقابية الحكومية أو شبه الحكومية وجمعيات المجتمع المدني تسعى لمحاربتها ولكن بقى كلامهم ضمن دائرة الهدف التعبوي لعجزهم على تقديم برامج علمية للمعالجة ، ان المعالجة الحقيقية تتطلب وضع برامج وخطط علمية تشترك بها جميع أركان الدولة من حكومة ومنظمات مجتمع مدني بالتعاون الفعال مع افراد المجتمع التونسي.

أسباب العجز

إن الرقابة في جميع المجالات مكافحة الفساد هي من مهام الدولة حيث نجد 95 بالمائة من هذه الهيئات والأجهزة تابعة للدولة و4 بالمائة شبه حكومية ومنظمات وطنية داعمة للعمل الحكومي في مقاومة الفساد و1 بالمائة هي تابعة للمجتمع المدني وهي هيئات وأجهزة لا حول لها ولا قوة مهمتها تقتصر على كشف التجاوزات والتنديد بالفساد دون أن يكون لها تأثير واضح في محاربة الفساد. ومن أسباب عجز أجهزة المراقبة على التصدي للفساد والتجاوزات القانونية ذكر السيد ابراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد غياب الارادة السياسية الحقيقية في الكشف عن الفساد وغياب المحاسبة والتواطؤ بين الهيئات الرقابية في التغطية على المفسدين والتستر عليهم, كما يلعب الموظفون دورهم في تفتيت المعلومة لطمس الحقائق وعدم محاسبة المذنبين.

ضعف الرقابة الاقتصادية

من جهته أشار مصدر من وزارة التجارة إلى أن فرق المراقبة الاقتصادية تسعى دائما لمراقبة الأسعار والتحكم فيها. لكن ضعفها وقلة عددها فهي لا تتجاوز الـ350 فريقا في كامل الجمهورية يجعلها عاجزة عن القيام بدورها على أكمل وجه.

من ناحية أخرى نجد أن بارونات الفساد والمحتكرين تغولوا بعد الثورة ولم يكن من السهل على وزارة التجارة المتمثلة في الفرق الاقتصادية التحكم في الأسعار بسبب الانفلات الذي حصل في السنوات الأخيرة وانتشار التجارة الموازية التي أصبحت نسبتها أكبر من نسبة التجارة الرسمية.

غياب الإرادة السياسية

من جهته بين السيد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن عجز فرق المراقبة الاقتصادية والصحية والمنظمات التي تدافع عن المستهلك عن التحكم في الأسعار ناتج عن عدم وجود مساندة قوية من الدولة لهذه المنظمات ودعمها ماديا ومعنويا.

كيف ندعم دور أجهزة الرقابة؟

أشار السيد ابراهيم الميساوي إلى أن الهيئات والأجهزة الرقابية يبلغ عددها حوالي 100 جهاز بين قضائي واداري لكن فاعليتها في مقاومة الفساد ظلت محدودة. ويمكن للدولة إذا كانت ترغب بجدية في محاربة الفساد دعمها وذلك من خلال تهيئة البيئة والظروف الملائمة لتمكينها منى انجاز عملها بيسر وانسيابية عالية إضافة الى تطبيق مبدإ سيادة في القانون وتفعيل وتقوية الاجهزة القضائية. ويتمثل البعد الاجتماعي في منظومة القيم الاجتماعية التي تحكم السلوكيات الاخلاقية لأفراد المجتمع، وهو أهم من الرادع القانوني ، لذا يتطلب اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تشترك فيها جميع اجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة بالتنسيق الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني المختصة والاجهزة الاعلامية المتعددة لتعزيز المفاهيم والمبادئ الاخلاقية الايجابية وتثقيف الافراد بها وإشاعتها في أوساط المجتمع التونسي.

ويتمثل البعد الاقتصادي في اختيار النموذج التنموي الملائم لتحقيق استقرار اقتصادي يحقق حصول موازنة عادلة بين مستويات الأجور مع مستويات الاسعار السائدة في السوق الوطنية ويتلخص البعد الاداري في مستوى كفاءة (أنظمة العمل) ، نوعية(التقنيات) ، كفاءة ومتانة (اجراءات الرقابة والضبط الداخليتين). واخيرا مستوى اداء اجهزة التدقيق قبل وبعد الصرف في الإدارات والوزارات..