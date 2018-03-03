دونوا على جدرانهم

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عادل كعنيش
بصراحة نحن في حاجة الى حكومة قوية، الحكم مسؤولية تجاه الشعب والتسيب والفوضى والإضرابات والاعتصامات ليست من باب الديمقراطية المسؤولة
الحكومة عليها ان تحزم امرها وتعد لنا خطة شاملة لمعالجة كامل المنظومات بعد استشارة الاطراف الفاعلة و تفرض الإصلاحات الضرورية بكل الوسائل الممكنه وسنعاضدها كمجتمع مدني فى تطبيق هذه الإصلاحات مع ضرورة اقرار هدنة اجتماعية لمدة خمس سنوات لتطبيق هذه الإصلاحات واذا كانت غير مستعدة لذلك وهى تخشى ان تتهم بانها خرجت عن الخط الديمقراطي واشياء من هذا القبيل
التعليقات
شرف الدين عبد العزيز
واذا من هم في الحكم لا يريدون السماع لنا هل نبقى مكتوفي الأيدي نترقب حتى تخرب البلاد وندخل في أزمة خطيرة جدا أم نتحرك ونقلب عليهم الطاولة لإنقاذ البلاد والعباد .
محسن مرزوق
من يجعل العلمانية ضدا للإسلام هو أصولي معاد للدولة المدنية. فالعلمانية تعني أن الدولة تسير بالقانون المدني ولا تعني الإلحاد أو محاربة الدين ومن هذا المنظور فدستور تونس لسنة 1959 و2014 هما دستوران علمانيان وخاصة الأخير الذي يعترف بحرية الضمير
فعن أي تونس يتحدث راشد الغنوشي ؟
ومن جهة أخرى الفصل بين الدعوي والسياسي وبين السياسة والدين هما أساس العلمانية وهو ما تقول النهضة أنها أنجزته فما تدعيه هو ببساطة أنها صارت علمانية
فماذا يعني حديث الغنوشي الاخير سوى ازدواجية الخطاب والمعايير؟
عادل كعنيش
بصراحة نحن في حاجة الى حكومة قوية، الحكم مسؤولية تجاه الشعب والتسيب والفوضى والإضرابات والاعتصامات ليست من باب الديمقراطية المسؤولة
الحكومة عليها ان تحزم امرها وتعد لنا خطة شاملة لمعالجة كامل المنظومات بعد استشارة الاطراف الفاعلة و تفرض الإصلاحات الضرورية بكل الوسائل الممكنه وسنعاضدها كمجتمع مدني فى تطبيق هذه الإصلاحات مع ضرورة اقرار هدنة اجتماعية لمدة خمس سنوات لتطبيق هذه الإصلاحات واذا كانت غير مستعدة لذلك وهى تخشى ان تتهم بانها خرجت عن الخط الديمقراطي واشياء من هذا القبيل
التعليقات
شرف الدين عبد العزيز
واذا من هم في الحكم لا يريدون السماع لنا هل نبقى مكتوفي الأيدي نترقب حتى تخرب البلاد وندخل في أزمة خطيرة جدا أم نتحرك ونقلب عليهم الطاولة لإنقاذ البلاد والعباد .
محسن مرزوق
من يجعل العلمانية ضدا للإسلام هو أصولي معاد للدولة المدنية. فالعلمانية تعني أن الدولة تسير بالقانون المدني ولا تعني الإلحاد أو محاربة الدين ومن هذا المنظور فدستور تونس لسنة 1959 و2014 هما دستوران علمانيان وخاصة الأخير الذي يعترف بحرية الضمير
فعن أي تونس يتحدث راشد الغنوشي ؟
ومن جهة أخرى الفصل بين الدعوي والسياسي وبين السياسة والدين هما أساس العلمانية وهو ما تقول النهضة أنها أنجزته فما تدعيه هو ببساطة أنها صارت علمانية
فماذا يعني حديث الغنوشي الاخير سوى ازدواجية الخطاب والمعايير؟
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018