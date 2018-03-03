دونوا على جدرانهم

عادل كعنيش

بصراحة نحن في حاجة الى حكومة قوية، الحكم مسؤولية تجاه الشعب والتسيب والفوضى والإضرابات والاعتصامات ليست من باب الديمقراطية المسؤولة

الحكومة عليها ان تحزم امرها وتعد لنا خطة شاملة لمعالجة كامل المنظومات بعد استشارة الاطراف الفاعلة و تفرض الإصلاحات الضرورية بكل الوسائل الممكنه وسنعاضدها كمجتمع مدني فى تطبيق هذه الإصلاحات مع ضرورة اقرار هدنة اجتماعية لمدة خمس سنوات لتطبيق هذه الإصلاحات واذا كانت غير مستعدة لذلك وهى تخشى ان تتهم بانها خرجت عن الخط الديمقراطي واشياء من هذا القبيل

التعليقات

شرف الدين عبد العزيز

واذا من هم في الحكم لا يريدون السماع لنا هل نبقى مكتوفي الأيدي نترقب حتى تخرب البلاد وندخل في أزمة خطيرة جدا أم نتحرك ونقلب عليهم الطاولة لإنقاذ البلاد والعباد .

محسن مرزوق

من يجعل العلمانية ضدا للإسلام هو أصولي معاد للدولة المدنية. فالعلمانية تعني أن الدولة تسير بالقانون المدني ولا تعني الإلحاد أو محاربة الدين ومن هذا المنظور فدستور تونس لسنة 1959 و2014 هما دستوران علمانيان وخاصة الأخير الذي يعترف بحرية الضمير

فعن أي تونس يتحدث راشد الغنوشي ؟

ومن جهة أخرى الفصل بين الدعوي والسياسي وبين السياسة والدين هما أساس العلمانية وهو ما تقول النهضة أنها أنجزته فما تدعيه هو ببساطة أنها صارت علمانية

فماذا يعني حديث الغنوشي الاخير سوى ازدواجية الخطاب والمعايير؟