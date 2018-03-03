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يوم السبت 03 مارس 2018
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جريدة الفايسبوك.. غضب من قــــرار مواصلــة حجب الأعـــداد
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جريدة الفايسبوك.. غضب من قــــرار مواصلــة حجب الأعـــداد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

قرار الهيئة الادارية لجامعة التعليم الثانوي مواصلة حجب الأعداد عن الادارة للامتحانات القادمة وجد الكثير من السخط في صفوف مستعملي الفايسبوك الذين عبروا عن استنكارهم لمثل هذا القرار .
فقد أكدت صبيحة والي في تدوينة لها أن التلاميذ هم ضحية ابتزاز ومصالح رجال التعليم والذين يسعون للضغط عليهم والتضحية بمستقبلهم الدراسي من أجل تحقيق بعض المطالب التي كان بالإمكان حلها بطرق أخرى غير هذه الطريقة الغير حضارية.
من جهته أبدى فوزي يحي في تدوينة له الكثير من الغضب والسخط على الهيئة الادارية لجامعة التعليم العالي التي قررت مواصلة حجب الأعداد وهذا القرار هو عشوائي لا يراعي مصلحة الأولياء والتلاميذ ويجعلهم في حالة «ستراس» وخوف من سنة بيضاء .
وأضاف فوزي :» الحكومة وسلطة الاشراف عليها فتح باب الحوار واستئنافه في أقرب وقت من أجل المصلحة الوطنية ومصالح التلاميذ الذين لا ذنب لهم في ما حصل ولا يمكن أن يتم استخدامهم كمطية لتحقيق بعض الامتيازات المادية التي يمكن تحقيقها بوسائل أخرى أكثر حضارية «.
من جهته أكد صالح المحسني في تدوينة أن الأساتذة همهم الوحيد تحقيق بعض المكاسب المادية والترقيات والمنح وآخر اهتمامهم المستقبل الدراسي للتلاميذ.
وحسب اعتقادي كان الأجدر على الأساتذة ممارسة أساليب ضغط أخرى واتقاء الله في التلاميذ الذين لا حول ولا قوة لهم.
وأضاف صالح المحسني :» منذ اندلاع الثورة كثرت الاحتجاجات وقلت مردودية العمل وهذا كله بسبب النقابات التي تتحمل مسؤولية تردى التعليم والتربية والصحة وغيرها من القطاعات».
واعتبر زياد العوني في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن الهيئة الادارية للتعليم الثانوي قررت حجب الأعداد عن الادارة فهل تقبل أن يتم حجب الرواتب والأجور على الأساتذة ؟ شخصيا لو كنت مسؤولا في وزارة التعليم أول اجراء أتخذه هو حجب الأجور عن بعض الأساتذة من أجل الردع .
وأضاف زياد العوني :» يجب تحميل المسؤولية كاملة لكل الذين أخطؤوا في حق التلاميذ ومارسوا عليهم نوعا من الضغط والمساومة من أجل تحقيق مصالح ضيقة «.
واعتبر البعض الآخر من الفايسبوكيين وهم قلة في الحقيقة أن قرار الهيئة الادارية للتعليم الثانوي مواصلة حجب الأعداد هو ردة فعل طبيعية لسياسية المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة وهذا ما قصده مجدي العياري في تدوينة له :» سلطة الاشراف وحدها التي تتحمل مسؤولية هذا الاجراء لأنها لم تقم بتسوية الاشكالات المطروحة ولم تف بالوعود التي قطعتها على نفسها .

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صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

قرار الهيئة الادارية لجامعة التعليم الثانوي مواصلة حجب الأعداد عن الادارة للامتحانات القادمة وجد الكثير من السخط في صفوف مستعملي الفايسبوك الذين عبروا عن استنكارهم لمثل هذا القرار .
فقد أكدت صبيحة والي في تدوينة لها أن التلاميذ هم ضحية ابتزاز ومصالح رجال التعليم والذين يسعون للضغط عليهم والتضحية بمستقبلهم الدراسي من أجل تحقيق بعض المطالب التي كان بالإمكان حلها بطرق أخرى غير هذه الطريقة الغير حضارية.
من جهته أبدى فوزي يحي في تدوينة له الكثير من الغضب والسخط على الهيئة الادارية لجامعة التعليم العالي التي قررت مواصلة حجب الأعداد وهذا القرار هو عشوائي لا يراعي مصلحة الأولياء والتلاميذ ويجعلهم في حالة «ستراس» وخوف من سنة بيضاء .
وأضاف فوزي :» الحكومة وسلطة الاشراف عليها فتح باب الحوار واستئنافه في أقرب وقت من أجل المصلحة الوطنية ومصالح التلاميذ الذين لا ذنب لهم في ما حصل ولا يمكن أن يتم استخدامهم كمطية لتحقيق بعض الامتيازات المادية التي يمكن تحقيقها بوسائل أخرى أكثر حضارية «.
من جهته أكد صالح المحسني في تدوينة أن الأساتذة همهم الوحيد تحقيق بعض المكاسب المادية والترقيات والمنح وآخر اهتمامهم المستقبل الدراسي للتلاميذ.
وحسب اعتقادي كان الأجدر على الأساتذة ممارسة أساليب ضغط أخرى واتقاء الله في التلاميذ الذين لا حول ولا قوة لهم.
وأضاف صالح المحسني :» منذ اندلاع الثورة كثرت الاحتجاجات وقلت مردودية العمل وهذا كله بسبب النقابات التي تتحمل مسؤولية تردى التعليم والتربية والصحة وغيرها من القطاعات».
واعتبر زياد العوني في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن الهيئة الادارية للتعليم الثانوي قررت حجب الأعداد عن الادارة فهل تقبل أن يتم حجب الرواتب والأجور على الأساتذة ؟ شخصيا لو كنت مسؤولا في وزارة التعليم أول اجراء أتخذه هو حجب الأجور عن بعض الأساتذة من أجل الردع .
وأضاف زياد العوني :» يجب تحميل المسؤولية كاملة لكل الذين أخطؤوا في حق التلاميذ ومارسوا عليهم نوعا من الضغط والمساومة من أجل تحقيق مصالح ضيقة «.
واعتبر البعض الآخر من الفايسبوكيين وهم قلة في الحقيقة أن قرار الهيئة الادارية للتعليم الثانوي مواصلة حجب الأعداد هو ردة فعل طبيعية لسياسية المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة وهذا ما قصده مجدي العياري في تدوينة له :» سلطة الاشراف وحدها التي تتحمل مسؤولية هذا الاجراء لأنها لم تقم بتسوية الاشكالات المطروحة ولم تف بالوعود التي قطعتها على نفسها .

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