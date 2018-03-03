البورصة السياسيّة .. في نزول.. خميّس جهيناوي (وزير الخارجية)

برغم ما يعصف بصورة تونس في الخارج من أزمات ومصاعب وإدراجها في أكثر من قائمة سوداء والتحديات التي يعرفها نسق التنمية والعلاقات الخارجية والتحوّلات الجارية في المنطقة، برغم كل ذلك يُواصل وزير الخارجية خميّس الجهيناوي غيابه عن المشهد الاعلامي والاتصالي بشكل يُثير الكثير من الحيرة والاستغراب.

وزارة الخارجية مدعوة للتحرّك على أكثر من صعيد لتحسين صورة تونس في الخارج وتدعيم اواصر العلاقات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المختلفة وفتح سبل امام بلادنا لجلب الاستثمارات الخارجية والترفيع في نسق التصدير والمبادلات التجارية مع الخارج.