البورصة السياسيّة .. في صعود.. عبد الكريم الزبيدي .. (وزير الدفاع الوطني)

كشف وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، تفاصيل الطلب الذي تلقته تونس من حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأكد الوزير، خلال جلسة استماع بمجلس النواب مؤخرا «رفض الوزارة المطلق لطلب حلف شمال الأطلسي بتوفير خبراته أو مساعدة قارة لمشروع بعث قاعة عمليات مشتركة بين الجيوش الثلاثة للتخطيط وقيادة العمليات المشتركة. هذا الرفض مهم جدا وهو موقف يحسب لدولتنا خاصة وأنّ الاتحاد الاوروبي ساوم بمنح هبة لتونس مقابل قبولها تواجد عسكري أجنبي على اراضينا. مرّة أخرى تؤكّد منظومة الجيش الوطني سلامتها ووطنيتها واستقلالية قرارها ووقوفها في وجه كل محاولات توظيفها في هذا الاتجاه أو ذاك، يُضاف الى كل ذلك ابتعاد وزير الدفاع الدكتور عبد الكريم الزبيدي عن كل مظاهر التهريج والشو الاعلامي الذي انحدر اليه جل وزراء حكومة يوسف الشاهد.