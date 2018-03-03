البورصة السياسيّة .. في صعود.. عبد الكريم الزبيدي .. (وزير الدفاع الوطني)

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كشف وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، تفاصيل الطلب الذي تلقته تونس من حلف شمال الأطلسي «الناتو».
وأكد الوزير، خلال جلسة استماع بمجلس النواب مؤخرا «رفض الوزارة المطلق لطلب حلف شمال الأطلسي بتوفير خبراته أو مساعدة قارة لمشروع بعث قاعة عمليات مشتركة بين الجيوش الثلاثة للتخطيط وقيادة العمليات المشتركة. هذا الرفض مهم جدا وهو موقف يحسب لدولتنا خاصة وأنّ الاتحاد الاوروبي ساوم بمنح هبة لتونس مقابل قبولها تواجد عسكري أجنبي على اراضينا. مرّة أخرى تؤكّد منظومة الجيش الوطني سلامتها ووطنيتها واستقلالية قرارها ووقوفها في وجه كل محاولات توظيفها في هذا الاتجاه أو ذاك، يُضاف الى كل ذلك ابتعاد وزير الدفاع الدكتور عبد الكريم الزبيدي عن كل مظاهر التهريج والشو الاعلامي الذي انحدر اليه جل وزراء حكومة يوسف الشاهد.
كشف وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، تفاصيل الطلب الذي تلقته تونس من حلف شمال الأطلسي «الناتو».
وأكد الوزير، خلال جلسة استماع بمجلس النواب مؤخرا «رفض الوزارة المطلق لطلب حلف شمال الأطلسي بتوفير خبراته أو مساعدة قارة لمشروع بعث قاعة عمليات مشتركة بين الجيوش الثلاثة للتخطيط وقيادة العمليات المشتركة. هذا الرفض مهم جدا وهو موقف يحسب لدولتنا خاصة وأنّ الاتحاد الاوروبي ساوم بمنح هبة لتونس مقابل قبولها تواجد عسكري أجنبي على اراضينا. مرّة أخرى تؤكّد منظومة الجيش الوطني سلامتها ووطنيتها واستقلالية قرارها ووقوفها في وجه كل محاولات توظيفها في هذا الاتجاه أو ذاك، يُضاف الى كل ذلك ابتعاد وزير الدفاع الدكتور عبد الكريم الزبيدي عن كل مظاهر التهريج والشو الاعلامي الذي انحدر اليه جل وزراء حكومة يوسف الشاهد.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018