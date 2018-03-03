من ذكريات مناضل وطني (80) .. محمد الكيلاني.. عائدة رحلة كفاح حتى الرمق الأخير

بعد الزواج أنجبت زوجتي ابني بيرم في 28 نوفمبر 1983 وفي الأثناء كنا اعددنا عملا جديا بصورة مشتركة في تلك الصائفة وهو ذو طابع تاريخي «أصول الشعب التونسي العرقية وظروف استعرابه» وفي نفس الوقت كنت بصدد إعداد «الحركة الشيوعية في تونس من 1920 الى 1983» كنت اعمل على واجهتين وهي أيضا كانت تعد رسالة ختم الدروس للمرحلة الثالثة حول علاقات الإنتاج في سليانة من خلال عقود عدول الإشهاد. في الحقيقة كانت علاقتنا زيادة على الروابط العاطفية مليئة بالعمل الجاد والمثمر الذي يهتم بقضايا كبرى تهم البلاد، وبعد بيرم أنجبت مية في 28 نوفمبر 1986 وتبين بعد الولادة أنها أصيبت بمرض عضال لم نكتشفه إلا بعد إلحاح وإصرار من قبلي لان الطبيب المباشر والمختص في الأمراض النسائية اعتبر أن الورم الذي غزا ثديها ليس ورما وإنما حليب متجمد. بعد إلحاحي عليها توجهنا الى طبيب آخر وبمجرد ان قام بالكشف تبين انه ورم وخسرنا تبعا لذلك على الأقل أربعة أشهر جراء التشخيص السيئ للطبيب الذي تصور انه فهم كل شيء ومسؤول عن حياة الناس.

عندما اكتشفنا المرض كان في المستوى الثالث وهي مرحلة متقدمة وأكثر من ذلك فانه كان في مرحلة انتشار كبير وبالتالي دخلنا مباشرة في إجراءات الطب والعمليات الجراحية الاستئصالية لكن بعد فترة وجيزة لم تتجاوز شهرين او ثلاثة أصبح المرض متنقلا. تحدثنا بعمق في الوضع وكان واضحا لكلينا ان بقاءها على قيد الحياة هي أيام معدودات فقلنا انه لا بد ان نكافح من اجل الحياة لكن عندما يأتي الموت تعاهدنا على ان نقابله ونحن نضحك، وهي في مثل ذلك الوضع اضطررت تحت التتبع الأمني إلى ان أعود الى حالة الفرار من جديد ابتداء من 1986 وغادرت المنزل وبقيت عائدة تواجه شرّان شرّ المرض الذي يستوجب وجود سند بجانبها ومن جهة أخرى شر الفراق من جراء التتبع الأمني. هي إنسانة مسؤولة إلى أقصى درجة ممكنة لم تزعزعها لا حالة المرض ولا غيابي وما قمنا به هو أننا اكترينا منزلا بالقرب من عائلتها حتى تتمكن أمها وأخواتها من مساعدتها زيادة على وجود إخوتي الهادي ومنير وعائشة بجانبها.

توفرت لها ظروف الإحاطة المقبولة نسبيا وكانت تواجه الصعوبات برباطة جأش نادرة، في الأثناء بقيت من سبتمبر او أوت 1986 في السرية الى 1988 أي بعد 7 نوفمبر فقد واصلنا حمة في المهجر وأنا في السرية في تونس ثم حصلت اتصالات سنعود لها لاحقا وخرجنا في جانفي 1988 عندها توجهنا الى محكمة قابس وتم الحكم علينا بعدم سماع الدعوى وعدنا إلى منازلنا. بقيت مع زوجتي منذ ذلك الحين الى غاية 2 مارس 1988 يوم وفاتها، ما لا يمكن ان أنساه هو الليلة الأخيرة التي كانت تواجه فيها سكرات الموت وفي عديد المرات دخلت في حالة غيبوبة عميقة وفي آخر يوم استفاقت في الصباح ناولتها الفطور وجلبت أبنائها وعائلتها، كنت متيقنا انها ستغادرنا حيث ان أطرافها كانت باردة وكان من الضروري ان نعد للرحيل. عند خروج عائلتها بقينا معا حتى الثامنة إلا ربع صباحا وكنت اجلس قرب سريرها في منزل عائلتها فقالت لي احملني قليلا أريد ان اضحك، حملتها وتوقعت حينها أنها بخير لكن بعد ان حملتها بين يدي ضحكت وغادرت الحياة.