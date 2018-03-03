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يوم السبت 03 مارس 2018
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بلدية نابل في عيون مواطنيها.. المطلوب مزيد الاهتمام بشواغل المواطنين
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السياسي
بلدية نابل في عيون مواطنيها.. المطلوب مزيد الاهتمام بشواغل المواطنين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

مكتب نابل ـ الشروق

في تقييم لأهم الإنجازات التي حققتها بلدية نابل ومالم يتم انجازه بعد التقت الشروق بعدد من المواطنين التابعين لبلدية نابل حيث رصدت آراءهم وانتظاراتهم من النيابة الخصوصية القادمة فكان هذا الحديث.
أكّدت أسماء جاب الله أن العمل البلدي بنابل تنقصه الجدية حيث لازالت نابل تعاني من الأوساخ المتراكمة رغم الوعود التي تحصّل عليها المواطنون من رؤساء البلدية المتعاقبين بالجهة. وتأمل المتحدثة في أن تكون النيابة الخصوصية القادمة أكثر جدية في التعامل مع هذا الإشكال. كما ترجو أسماء الاهتمام بالوضعيات الاجتماعية الصعبة.
من جهته بيّن سالم البحري أن نابل لازالت تشكو من عديد النقائص خصوصا فيما يتعلق بوضعية الطرقات ونظافتها. وأثنى المتحدث على دور البلدية في محاربة الانتصاب الفوضوي خاصة البائعين على حاشية الطريق.
ويدعو سالم البلدية القادمة إلى مزيد العناية بنظافة الأحياء والأماكن العمومية.
ورأت أمال الشهايبي أن عمل البلديات يبقى منقوصا حيث نرى أن كل نيابة خصوصية تعطي وعودا حال تسلمها للمنصب ثم تفتر العزيمة ويتحوّل العمل البلدي إلى مجرد روتين. وترجو المتحدثة أن تسعى النيابة الخصوصضية القادمة إلى مزيد التعمق في شواغل المواطنين حتى تكسب ثقتهم واحترامهم.

نادية الفايدي
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السياسي
بلدية نابل في عيون مواطنيها.. المطلوب مزيد الاهتمام بشواغل المواطنين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

مكتب نابل ـ الشروق

في تقييم لأهم الإنجازات التي حققتها بلدية نابل ومالم يتم انجازه بعد التقت الشروق بعدد من المواطنين التابعين لبلدية نابل حيث رصدت آراءهم وانتظاراتهم من النيابة الخصوصية القادمة فكان هذا الحديث.
أكّدت أسماء جاب الله أن العمل البلدي بنابل تنقصه الجدية حيث لازالت نابل تعاني من الأوساخ المتراكمة رغم الوعود التي تحصّل عليها المواطنون من رؤساء البلدية المتعاقبين بالجهة. وتأمل المتحدثة في أن تكون النيابة الخصوصية القادمة أكثر جدية في التعامل مع هذا الإشكال. كما ترجو أسماء الاهتمام بالوضعيات الاجتماعية الصعبة.
من جهته بيّن سالم البحري أن نابل لازالت تشكو من عديد النقائص خصوصا فيما يتعلق بوضعية الطرقات ونظافتها. وأثنى المتحدث على دور البلدية في محاربة الانتصاب الفوضوي خاصة البائعين على حاشية الطريق.
ويدعو سالم البلدية القادمة إلى مزيد العناية بنظافة الأحياء والأماكن العمومية.
ورأت أمال الشهايبي أن عمل البلديات يبقى منقوصا حيث نرى أن كل نيابة خصوصية تعطي وعودا حال تسلمها للمنصب ثم تفتر العزيمة ويتحوّل العمل البلدي إلى مجرد روتين. وترجو المتحدثة أن تسعى النيابة الخصوصضية القادمة إلى مزيد التعمق في شواغل المواطنين حتى تكسب ثقتهم واحترامهم.

نادية الفايدي
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