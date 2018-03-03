بلدية نابل في عيون مواطنيها.. المطلوب مزيد الاهتمام بشواغل المواطنين

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مكتب نابل ـ الشروق
في تقييم لأهم الإنجازات التي حققتها بلدية نابل ومالم يتم انجازه بعد التقت الشروق بعدد من المواطنين التابعين لبلدية نابل حيث رصدت آراءهم وانتظاراتهم من النيابة الخصوصية القادمة فكان هذا الحديث.
أكّدت أسماء جاب الله أن العمل البلدي بنابل تنقصه الجدية حيث لازالت نابل تعاني من الأوساخ المتراكمة رغم الوعود التي تحصّل عليها المواطنون من رؤساء البلدية المتعاقبين بالجهة. وتأمل المتحدثة في أن تكون النيابة الخصوصية القادمة أكثر جدية في التعامل مع هذا الإشكال. كما ترجو أسماء الاهتمام بالوضعيات الاجتماعية الصعبة.
من جهته بيّن سالم البحري أن نابل لازالت تشكو من عديد النقائص خصوصا فيما يتعلق بوضعية الطرقات ونظافتها. وأثنى المتحدث على دور البلدية في محاربة الانتصاب الفوضوي خاصة البائعين على حاشية الطريق.
ويدعو سالم البلدية القادمة إلى مزيد العناية بنظافة الأحياء والأماكن العمومية.
ورأت أمال الشهايبي أن عمل البلديات يبقى منقوصا حيث نرى أن كل نيابة خصوصية تعطي وعودا حال تسلمها للمنصب ثم تفتر العزيمة ويتحوّل العمل البلدي إلى مجرد روتين. وترجو المتحدثة أن تسعى النيابة الخصوصضية القادمة إلى مزيد التعمق في شواغل المواطنين حتى تكسب ثقتهم واحترامهم.
مكتب نابل ـ الشروق
في تقييم لأهم الإنجازات التي حققتها بلدية نابل ومالم يتم انجازه بعد التقت الشروق بعدد من المواطنين التابعين لبلدية نابل حيث رصدت آراءهم وانتظاراتهم من النيابة الخصوصية القادمة فكان هذا الحديث.
أكّدت أسماء جاب الله أن العمل البلدي بنابل تنقصه الجدية حيث لازالت نابل تعاني من الأوساخ المتراكمة رغم الوعود التي تحصّل عليها المواطنون من رؤساء البلدية المتعاقبين بالجهة. وتأمل المتحدثة في أن تكون النيابة الخصوصية القادمة أكثر جدية في التعامل مع هذا الإشكال. كما ترجو أسماء الاهتمام بالوضعيات الاجتماعية الصعبة.
من جهته بيّن سالم البحري أن نابل لازالت تشكو من عديد النقائص خصوصا فيما يتعلق بوضعية الطرقات ونظافتها. وأثنى المتحدث على دور البلدية في محاربة الانتصاب الفوضوي خاصة البائعين على حاشية الطريق.
ويدعو سالم البلدية القادمة إلى مزيد العناية بنظافة الأحياء والأماكن العمومية.
ورأت أمال الشهايبي أن عمل البلديات يبقى منقوصا حيث نرى أن كل نيابة خصوصية تعطي وعودا حال تسلمها للمنصب ثم تفتر العزيمة ويتحوّل العمل البلدي إلى مجرد روتين. وترجو المتحدثة أن تسعى النيابة الخصوصضية القادمة إلى مزيد التعمق في شواغل المواطنين حتى تكسب ثقتهم واحترامهم.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018