بلدية لها تاريخ.. بلدية نابل.. تأسست سنة 1887.. ميزانيتها تفوق 17 مليارا

-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018
مكتب نابل ـ الشروق
تعتبر بلدية نابل رابع أقدم البلديات التونسية قبل الاستقلال بعد تونس وصفاقس وسوسة. وقد تأسست اللجنة البلدية بنابل بمقتضى الأمر المؤرخ في 30 جويلية 1887 الذي يكلفها بنظافة المدينة وتنويرها وبمقتضى هذا الأمر يعين القايد (رئيس اللجنة) ونائب (فرنسي) وبقية الأعضاء وهم سبعة (أربعة مسلمون ويهوديـّان ومالطي واحد). ثمّ حرصت سلطة الحماية على تعيين عضو فرنسي آخر باللجنة علما بأن عدد سكان بلدة نابل في تلك الفترة كان يقدر بحوالي ستة آلاف نسمة في حين قد لا يتجاوز عدد الجالية الفرنسية بها بعض العشرات.
والملفت للنظر خلال تلك الفترة (أي العشريّة الأخيرة للقرن التاسع عشر) أن جميع المعنيين بهذه اللجنة قد برزوا بتغيباتهم، وكان ذلك دافعا للتفكير في إعادة تشكيل المجلس البلدي بنابل في مطلع القرن العشرين وذلك بمقتضى الأمر المؤرخ في 7 أفريل 1903، مع تحوير في تركيبتها، فأصبحت تتكون من ستة تونسيين وأربعة فرنسيين بعد أن كانت تتكون من ثمانية تونسيين وفرنسيين اثنين. ويمكن تتبع مراحل بروز التفوق الاستعماري في اللجنة البلدية وفي حياة البلدية عموما من خلال ما تعكسه محاضر مداولات اللجنة ولا سيما عبر أدوار رئيسها التونسي ونائبه الفرنسي. وقد شاركت ولاية نابل في أول انتخابات تونسية سنة 1957 بـ10 بلديات وهي نابل ومنزل تميم وقليبية وقربة والحمامات ومنزل بوزلفة وسليمان وقرمبالية. وقد كانت المشاركة بقائمتين الأولى للحزب الدستوري الحر الجديد بقيادة الحبيب بورقيبة والثاني حركة الاصلاحيين الديمقراطيين بقيادة صالح بن يوسف. وقد تولى المناضل محمد سعد منصب أول رئيس بلدية بنابل بعد الاستقلال عن حركة الاصلاحيين الديمقراطيين.
تبلغ مساحة بلدية نابل القديمة حاليا 5.700 هك وتنقسم إلى أربع دوائر وهي بئر شلوف نيابوليس وسيدي عمر والهادي شاكر. أما ميزانية بلدية نابل لسنة 2018 فقد بلغت 17.858 مليون دينار. ولبلدية نابل مقران البلدية القديمة والبلدية الجديدة التي تم انشاؤها لتخفيف الضغط على المقر القديم والاستغلالها في اوقات الاحتفالات. ومن أهم المشاريع التي تسعى بلدية نابل لإنجازها خلال هذه السنة هي تهيئة السوق الأسبوعية بالجهة والإعتناء أكثر بنظافة الشوارع والأماكن العمومية إلى جانب اكمال أشغال تتعلق بالبنية التحتية والطرقات بالجهة كاتمام تهيئة الجزء المتبقي من مسلك هوارية نابل- بوعرقوب بكلفة قدرها 500 الف دينار.
مكتب نابل ـ الشروق
تعتبر بلدية نابل رابع أقدم البلديات التونسية قبل الاستقلال بعد تونس وصفاقس وسوسة. وقد تأسست اللجنة البلدية بنابل بمقتضى الأمر المؤرخ في 30 جويلية 1887 الذي يكلفها بنظافة المدينة وتنويرها وبمقتضى هذا الأمر يعين القايد (رئيس اللجنة) ونائب (فرنسي) وبقية الأعضاء وهم سبعة (أربعة مسلمون ويهوديـّان ومالطي واحد). ثمّ حرصت سلطة الحماية على تعيين عضو فرنسي آخر باللجنة علما بأن عدد سكان بلدة نابل في تلك الفترة كان يقدر بحوالي ستة آلاف نسمة في حين قد لا يتجاوز عدد الجالية الفرنسية بها بعض العشرات.
والملفت للنظر خلال تلك الفترة (أي العشريّة الأخيرة للقرن التاسع عشر) أن جميع المعنيين بهذه اللجنة قد برزوا بتغيباتهم، وكان ذلك دافعا للتفكير في إعادة تشكيل المجلس البلدي بنابل في مطلع القرن العشرين وذلك بمقتضى الأمر المؤرخ في 7 أفريل 1903، مع تحوير في تركيبتها، فأصبحت تتكون من ستة تونسيين وأربعة فرنسيين بعد أن كانت تتكون من ثمانية تونسيين وفرنسيين اثنين. ويمكن تتبع مراحل بروز التفوق الاستعماري في اللجنة البلدية وفي حياة البلدية عموما من خلال ما تعكسه محاضر مداولات اللجنة ولا سيما عبر أدوار رئيسها التونسي ونائبه الفرنسي. وقد شاركت ولاية نابل في أول انتخابات تونسية سنة 1957 بـ10 بلديات وهي نابل ومنزل تميم وقليبية وقربة والحمامات ومنزل بوزلفة وسليمان وقرمبالية. وقد كانت المشاركة بقائمتين الأولى للحزب الدستوري الحر الجديد بقيادة الحبيب بورقيبة والثاني حركة الاصلاحيين الديمقراطيين بقيادة صالح بن يوسف. وقد تولى المناضل محمد سعد منصب أول رئيس بلدية بنابل بعد الاستقلال عن حركة الاصلاحيين الديمقراطيين.
تبلغ مساحة بلدية نابل القديمة حاليا 5.700 هك وتنقسم إلى أربع دوائر وهي بئر شلوف نيابوليس وسيدي عمر والهادي شاكر. أما ميزانية بلدية نابل لسنة 2018 فقد بلغت 17.858 مليون دينار. ولبلدية نابل مقران البلدية القديمة والبلدية الجديدة التي تم انشاؤها لتخفيف الضغط على المقر القديم والاستغلالها في اوقات الاحتفالات. ومن أهم المشاريع التي تسعى بلدية نابل لإنجازها خلال هذه السنة هي تهيئة السوق الأسبوعية بالجهة والإعتناء أكثر بنظافة الشوارع والأماكن العمومية إلى جانب اكمال أشغال تتعلق بالبنية التحتية والطرقات بالجهة كاتمام تهيئة الجزء المتبقي من مسلك هوارية نابل- بوعرقوب بكلفة قدرها 500 الف دينار.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018