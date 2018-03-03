زوم على مرشح .. فوزي جلالية التيار الديمقراطي.. سنعمل على تحريك عديد الملفات

-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018
مكتب نابل ـ الشروق:
يراهن حزب التيار الديمقراطي في خوضه للاستحقاق الانتخابي على عنصر الشباب الذين يمثلون نسبة هامة من الاسماء المقدمة بالقوائم الانتخابية. فوزي جلالية أحد هؤلاء الشبان وهو يبلغ من العمر 34 سنة يشتغل مهندسا معماريا ومترشح ضمن قائمة التيار الديمقراطي عن بلدية منزل بوزلفة من ولاية نابل. وعن أهم النقاط التي سيعمل على تنفيذها بمعية بقية المجموعة يقول فوزي جلالية «منزل بوزلفة وبالرغم من تواجدها بمنطقة تعتبر محظوظة نوعا ما مقارنة بعدة مناطق أخرى من الجمهورية إلا أنها تعاني بدورها من عدّة اشكاليات مرتبطة اساسا بمثال التهيئة العمرانية الذي نتج عنه اختناق المدينة وهو ما تسبب في ظهور عديد المشاكل بالمنطقة الصناعية وغلق بعض المصانع بالرغم من أن القطاع الصناعي يعتبر حسب إحصائيات 2014 المشغل الأول لليد العاملة بالجهة». وأضاف محدثنا بالقول إن منطقتهم تنقصها عديد المرافق على غرار مركز بريد إضافي وغياب لقاعة رياضية مغطاة للرياضيين والشباب، وأكّد أنه وحال دخولهم للمجلس البلدي سيتولون تحريك عديد الملفات العالقة التي من شأنها تحريك ودفع نسق التنمية بالجهة خلافا لبعض المناطق المجاورة التي دافع عنها أبناؤها –حسب قوله-.
ودعا فوزي جلالية الشباب إلى ضرورة دخول غمار المعترك السياسي والانخراط الإيجابي في الحياة العامة لأن مستقبل تونس لا ينبني إلا بهم.
مكتب نابل ـ الشروق:
يراهن حزب التيار الديمقراطي في خوضه للاستحقاق الانتخابي على عنصر الشباب الذين يمثلون نسبة هامة من الاسماء المقدمة بالقوائم الانتخابية. فوزي جلالية أحد هؤلاء الشبان وهو يبلغ من العمر 34 سنة يشتغل مهندسا معماريا ومترشح ضمن قائمة التيار الديمقراطي عن بلدية منزل بوزلفة من ولاية نابل. وعن أهم النقاط التي سيعمل على تنفيذها بمعية بقية المجموعة يقول فوزي جلالية «منزل بوزلفة وبالرغم من تواجدها بمنطقة تعتبر محظوظة نوعا ما مقارنة بعدة مناطق أخرى من الجمهورية إلا أنها تعاني بدورها من عدّة اشكاليات مرتبطة اساسا بمثال التهيئة العمرانية الذي نتج عنه اختناق المدينة وهو ما تسبب في ظهور عديد المشاكل بالمنطقة الصناعية وغلق بعض المصانع بالرغم من أن القطاع الصناعي يعتبر حسب إحصائيات 2014 المشغل الأول لليد العاملة بالجهة». وأضاف محدثنا بالقول إن منطقتهم تنقصها عديد المرافق على غرار مركز بريد إضافي وغياب لقاعة رياضية مغطاة للرياضيين والشباب، وأكّد أنه وحال دخولهم للمجلس البلدي سيتولون تحريك عديد الملفات العالقة التي من شأنها تحريك ودفع نسق التنمية بالجهة خلافا لبعض المناطق المجاورة التي دافع عنها أبناؤها –حسب قوله-.
ودعا فوزي جلالية الشباب إلى ضرورة دخول غمار المعترك السياسي والانخراط الإيجابي في الحياة العامة لأن مستقبل تونس لا ينبني إلا بهم.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018