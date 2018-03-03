زوم على مرشح .. فوزي جلالية التيار الديمقراطي.. سنعمل على تحريك عديد الملفات

مكتب نابل ـ الشروق:

يراهن حزب التيار الديمقراطي في خوضه للاستحقاق الانتخابي على عنصر الشباب الذين يمثلون نسبة هامة من الاسماء المقدمة بالقوائم الانتخابية. فوزي جلالية أحد هؤلاء الشبان وهو يبلغ من العمر 34 سنة يشتغل مهندسا معماريا ومترشح ضمن قائمة التيار الديمقراطي عن بلدية منزل بوزلفة من ولاية نابل. وعن أهم النقاط التي سيعمل على تنفيذها بمعية بقية المجموعة يقول فوزي جلالية «منزل بوزلفة وبالرغم من تواجدها بمنطقة تعتبر محظوظة نوعا ما مقارنة بعدة مناطق أخرى من الجمهورية إلا أنها تعاني بدورها من عدّة اشكاليات مرتبطة اساسا بمثال التهيئة العمرانية الذي نتج عنه اختناق المدينة وهو ما تسبب في ظهور عديد المشاكل بالمنطقة الصناعية وغلق بعض المصانع بالرغم من أن القطاع الصناعي يعتبر حسب إحصائيات 2014 المشغل الأول لليد العاملة بالجهة». وأضاف محدثنا بالقول إن منطقتهم تنقصها عديد المرافق على غرار مركز بريد إضافي وغياب لقاعة رياضية مغطاة للرياضيين والشباب، وأكّد أنه وحال دخولهم للمجلس البلدي سيتولون تحريك عديد الملفات العالقة التي من شأنها تحريك ودفع نسق التنمية بالجهة خلافا لبعض المناطق المجاورة التي دافع عنها أبناؤها –حسب قوله-.

ودعا فوزي جلالية الشباب إلى ضرورة دخول غمار المعترك السياسي والانخراط الإيجابي في الحياة العامة لأن مستقبل تونس لا ينبني إلا بهم.





بسّام الشّعباني