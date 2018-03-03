ترشحت للانتخابات البلدية.. هيئة الانتخابات تسقط 91 قائمة

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تونس ـ الشروق: سرحان الشيخاوي
اسقطت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 91 قائمة مترشحة للانتخابات البلدية ,واعلنت الهيئة عن هذا القرار بعد انهاء البت في الترشحات لهذا الموعد الانتخابي.. هذا الرقم اعلن عنه عضو الهيئة انيس الجربوعي الذي اكد ايضا ان الهيئات الفرعية انهت البت في القائمات المترشحة وأن من بين القائمات التي تم إسقاطها، قائمات حزبية وائتلافية وأن أغلبها قائمات مستقلّة.
اما عن هويّة القائمات التي تم اسقاطها فهي 4 قائمات تعود لحزب حركة نداء تونس ,اضافة الى اكثر من 10 قائمات للجبهة الشعبية، وقائمات اخرى منها من ينتمي لحركة مشروع تونس وافاق تونس.. اما عن القائمات التي تعود الى حركة النهضة والتي كانت تعاني بعض الاخلالات فأكّد الجربوعي ان النهضة تلافت هذه الاشكالات ولم يقع اسقاط أي قائمة لهذا الحزب.
عمل الهيئة حاليا منحصر في التثبت من مدى مراعاة القائمات لمبدأ التناصف ,ومن المنتظر ان تعقد الهيئة ندوة صحفية اليوم للإعلان بصفة رسمية، وتفصيلية عن القائمات المقبولة والقائمات التي تم إسقاطها، مع امكانية لجوء المتضررين من اسقاط القائمات الى القضاء الإداري للطعن في قرارات الهيئة.
الجدير بالذكر ان الهيئة تلقت 2173 قائمة اسقطت بشكل مبدئي 91 منها وسيتم انتظار اجل 4 افريل باعتباره اخر اجل لتقديم القائمات المقبولة رسميا بعد انقضاء اجال الطعون والتقاضي.
تونس ـ الشروق: سرحان الشيخاوي
اسقطت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 91 قائمة مترشحة للانتخابات البلدية ,واعلنت الهيئة عن هذا القرار بعد انهاء البت في الترشحات لهذا الموعد الانتخابي.. هذا الرقم اعلن عنه عضو الهيئة انيس الجربوعي الذي اكد ايضا ان الهيئات الفرعية انهت البت في القائمات المترشحة وأن من بين القائمات التي تم إسقاطها، قائمات حزبية وائتلافية وأن أغلبها قائمات مستقلّة.
اما عن هويّة القائمات التي تم اسقاطها فهي 4 قائمات تعود لحزب حركة نداء تونس ,اضافة الى اكثر من 10 قائمات للجبهة الشعبية، وقائمات اخرى منها من ينتمي لحركة مشروع تونس وافاق تونس.. اما عن القائمات التي تعود الى حركة النهضة والتي كانت تعاني بعض الاخلالات فأكّد الجربوعي ان النهضة تلافت هذه الاشكالات ولم يقع اسقاط أي قائمة لهذا الحزب.
عمل الهيئة حاليا منحصر في التثبت من مدى مراعاة القائمات لمبدأ التناصف ,ومن المنتظر ان تعقد الهيئة ندوة صحفية اليوم للإعلان بصفة رسمية، وتفصيلية عن القائمات المقبولة والقائمات التي تم إسقاطها، مع امكانية لجوء المتضررين من اسقاط القائمات الى القضاء الإداري للطعن في قرارات الهيئة.
الجدير بالذكر ان الهيئة تلقت 2173 قائمة اسقطت بشكل مبدئي 91 منها وسيتم انتظار اجل 4 افريل باعتباره اخر اجل لتقديم القائمات المقبولة رسميا بعد انقضاء اجال الطعون والتقاضي.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018