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يوم السبت 03 مارس 2018
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ترشحت للانتخابات البلدية.. هيئة الانتخابات تسقط 91 قائمة
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السياسي
ترشحت للانتخابات البلدية.. هيئة الانتخابات تسقط 91 قائمة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

تونس ـ الشروق: سرحان الشيخاوي
اسقطت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 91 قائمة مترشحة للانتخابات البلدية ,واعلنت الهيئة عن هذا القرار بعد انهاء البت في الترشحات لهذا الموعد الانتخابي.. هذا الرقم اعلن عنه عضو الهيئة انيس الجربوعي الذي اكد ايضا ان الهيئات الفرعية انهت البت في القائمات المترشحة وأن من بين القائمات التي تم إسقاطها، قائمات حزبية وائتلافية وأن أغلبها قائمات مستقلّة.
اما عن هويّة القائمات التي تم اسقاطها فهي 4 قائمات تعود لحزب حركة نداء تونس ,اضافة الى اكثر من 10 قائمات للجبهة الشعبية، وقائمات اخرى منها من ينتمي لحركة مشروع تونس وافاق تونس.. اما عن القائمات التي تعود الى حركة النهضة والتي كانت تعاني بعض الاخلالات فأكّد الجربوعي ان النهضة تلافت هذه الاشكالات ولم يقع اسقاط أي قائمة لهذا الحزب.
عمل الهيئة حاليا منحصر في التثبت من مدى مراعاة القائمات لمبدأ التناصف ,ومن المنتظر ان تعقد الهيئة ندوة صحفية اليوم للإعلان بصفة رسمية، وتفصيلية عن القائمات المقبولة والقائمات التي تم إسقاطها، مع امكانية لجوء المتضررين من اسقاط القائمات الى القضاء الإداري للطعن في قرارات الهيئة.
الجدير بالذكر ان الهيئة تلقت 2173 قائمة اسقطت بشكل مبدئي 91 منها وسيتم انتظار اجل 4 افريل باعتباره اخر اجل لتقديم القائمات المقبولة رسميا بعد انقضاء اجال الطعون والتقاضي.

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السياسي
ترشحت للانتخابات البلدية.. هيئة الانتخابات تسقط 91 قائمة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

تونس ـ الشروق: سرحان الشيخاوي
اسقطت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 91 قائمة مترشحة للانتخابات البلدية ,واعلنت الهيئة عن هذا القرار بعد انهاء البت في الترشحات لهذا الموعد الانتخابي.. هذا الرقم اعلن عنه عضو الهيئة انيس الجربوعي الذي اكد ايضا ان الهيئات الفرعية انهت البت في القائمات المترشحة وأن من بين القائمات التي تم إسقاطها، قائمات حزبية وائتلافية وأن أغلبها قائمات مستقلّة.
اما عن هويّة القائمات التي تم اسقاطها فهي 4 قائمات تعود لحزب حركة نداء تونس ,اضافة الى اكثر من 10 قائمات للجبهة الشعبية، وقائمات اخرى منها من ينتمي لحركة مشروع تونس وافاق تونس.. اما عن القائمات التي تعود الى حركة النهضة والتي كانت تعاني بعض الاخلالات فأكّد الجربوعي ان النهضة تلافت هذه الاشكالات ولم يقع اسقاط أي قائمة لهذا الحزب.
عمل الهيئة حاليا منحصر في التثبت من مدى مراعاة القائمات لمبدأ التناصف ,ومن المنتظر ان تعقد الهيئة ندوة صحفية اليوم للإعلان بصفة رسمية، وتفصيلية عن القائمات المقبولة والقائمات التي تم إسقاطها، مع امكانية لجوء المتضررين من اسقاط القائمات الى القضاء الإداري للطعن في قرارات الهيئة.
الجدير بالذكر ان الهيئة تلقت 2173 قائمة اسقطت بشكل مبدئي 91 منها وسيتم انتظار اجل 4 افريل باعتباره اخر اجل لتقديم القائمات المقبولة رسميا بعد انقضاء اجال الطعون والتقاضي.

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