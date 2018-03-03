مجلة الجماعات المحلية في سطور... صلاحيات الجماعات المحلية «الذاتية» و«المنقولة» و«المشتركة»

نص مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية على صلاحيات هذه الجماعات، واكّد على انها تتمتع بمقتضى القانون بصلاحيات «ذاتية» تنفرد بمباشرتها وبصلاحيات «منقولة» من السلطة المركزية... اضافة الى انها تتمتع بصلاحيات مشتركة بينها وبين السلطة المركزية تباشرها بالتنسيق والتعاون معها على أساس التصرف الرشيد في المالية العمومية والأداء الأفضل للخدمات. ويضبط القانون ، بعد اخذ راي المجلس الاعلى للجماعات المحلية اجراءات تنفيذ الصلاحيات المشتركة.

مشروع القانون نص ايضا على انه يمكن لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة صلاحيات «ذاتية» عند تقاعس فادح للجماعة المحلية أو عجزها الجلي عن ممارسة الصلاحية رغم صبغتها الضرورية ووجود خطر جدي داهم، وذلك بعد التنبيه عليها دون نتيجة. اما عن توزيع الصلاحيات المشتركة والمنقولة بين السلطة المركزية والجماعات المحلية فيتم على اساس مبدأ « التفريغ»، ويتم منح كل صنف من الجماعات المحلية الصلاحيات التي تكون هي الأجدر بممارستها بحكم قربها من المتساكنين وقدراتها على الأداء الأفضل للمصالح المحلية.





سرحان الشيخاوي