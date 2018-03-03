مجلة الجماعات المحلية في سطور... صلاحيات الجماعات المحلية «الذاتية» و«المنقولة» و«المشتركة»

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نص مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية على صلاحيات هذه الجماعات، واكّد على انها تتمتع بمقتضى القانون بصلاحيات «ذاتية» تنفرد بمباشرتها وبصلاحيات «منقولة» من السلطة المركزية... اضافة الى انها تتمتع بصلاحيات مشتركة بينها وبين السلطة المركزية تباشرها بالتنسيق والتعاون معها على أساس التصرف الرشيد في المالية العمومية والأداء الأفضل للخدمات. ويضبط القانون ، بعد اخذ راي المجلس الاعلى للجماعات المحلية اجراءات تنفيذ الصلاحيات المشتركة.
مشروع القانون نص ايضا على انه يمكن لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة صلاحيات «ذاتية» عند تقاعس فادح للجماعة المحلية أو عجزها الجلي عن ممارسة الصلاحية رغم صبغتها الضرورية ووجود خطر جدي داهم، وذلك بعد التنبيه عليها دون نتيجة. اما عن توزيع الصلاحيات المشتركة والمنقولة بين السلطة المركزية والجماعات المحلية فيتم على اساس مبدأ « التفريغ»، ويتم منح كل صنف من الجماعات المحلية الصلاحيات التي تكون هي الأجدر بممارستها بحكم قربها من المتساكنين وقدراتها على الأداء الأفضل للمصالح المحلية.
نص مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية على صلاحيات هذه الجماعات، واكّد على انها تتمتع بمقتضى القانون بصلاحيات «ذاتية» تنفرد بمباشرتها وبصلاحيات «منقولة» من السلطة المركزية... اضافة الى انها تتمتع بصلاحيات مشتركة بينها وبين السلطة المركزية تباشرها بالتنسيق والتعاون معها على أساس التصرف الرشيد في المالية العمومية والأداء الأفضل للخدمات. ويضبط القانون ، بعد اخذ راي المجلس الاعلى للجماعات المحلية اجراءات تنفيذ الصلاحيات المشتركة.
مشروع القانون نص ايضا على انه يمكن لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة صلاحيات «ذاتية» عند تقاعس فادح للجماعة المحلية أو عجزها الجلي عن ممارسة الصلاحية رغم صبغتها الضرورية ووجود خطر جدي داهم، وذلك بعد التنبيه عليها دون نتيجة. اما عن توزيع الصلاحيات المشتركة والمنقولة بين السلطة المركزية والجماعات المحلية فيتم على اساس مبدأ « التفريغ»، ويتم منح كل صنف من الجماعات المحلية الصلاحيات التي تكون هي الأجدر بممارستها بحكم قربها من المتساكنين وقدراتها على الأداء الأفضل للمصالح المحلية.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018