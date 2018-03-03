بعد الإعلان عن نتائج الترشحات للبلدية.. كل التفاصيل عن الطعون وسحب الترشّحات

بعد اعلان الهيئة العليا المستقلة عن قرارات قبول او رفض الترشحات للانتخابات البلدية سيقع المرور الى مرحلة تقديم الطعون أو سحب الترشحات.

تونس ـ الشروق: فاضل الطياشي

وفق الرزنامة التي ضبطتها الهيئة العليا للانتخابات فان اليوم السبت 3 مارس 2018 هو آخر أجل للاعلان عن قرارات قبول او رفض الترشحات للانتخابات البلدية. وينص القانون الانتخابي على أنه يتم إعلام رئيس القائمة أو ممثلها بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه يومان من صدور القرار، كما تكون قرارات الرفض معللة من قبل الهيئة. وبعد ذلك تعلّق القائمات المقبولة بمقر الهيئة ويتم نشرها بموقعها الالكتروني في أجل أقصاه 3 أيام من انتهاء أجل البت في مطالب الترشح.

سحب الترشح والتعويض

ينص القانون على انه يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية (التي تبدأ يوم 14 أفريل 2018)، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب للهيئة وفق الإجراءات نفسها التي وقع اعتمادها عند تقديم الترشحات. وتتولى الهيئة فورا إعلام ممثل القائمة أو الممثل القانوني للحزب بانسحاب المترشّح وإذا كان ممثل القائمة هو المنسحب، تتولّى أيضا إعلام باقي أعضاء القائمة. ويتولى رئيس القائمة أو ممثلها في أجل 24 ساعة تدارك النقص فيها اعتمادا على القائمة التكميلية دون سواها وله إعادة ترتيب القائمة، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصول المتعلقة بترشيح النساء والشباب .. ولا تُقبل مطالب السحب بعد استنفاد المترشحين من القائمة التكميلية أو التي تؤدّي إلى الإخلال بمبدأ التناصف وقاعدة التناوب. ولا يكون لمطلب سحب الترشّح المقدّم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على القائمة ولا يحتسب المترشح المنسحب في النتائج.

وفي صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يتم إعلام الهيئة فورا من طرف ممثل القائمة أو الممثل القانوني للحزب ويتم تعويضه وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 49 من القانون.

طعون ابتدائية

يمكن الطعن في قرارات قبول او رفض الترشحات من قبل رئيس القائمة أو ممثلها القانوني أو رؤساء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية أمام المحاكم الإدارية الابتدائية. ويتم الطعن في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق ويرفع الطعن بمقتضى عريضة كتابية معللة مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن بواسطة عدل تنفيذ ويجب أن يتضمن محضر التبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعينة من المحكمة. ولا تكون إنابة المحامي وجوبية.

وبعد ذلك تتولى كتابة المحكمة الإدارية الابتدائية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الابتدائية الذي يعيّن مقرّرا يتولّى التحقيق في القضية تحت إشرافه. ثم يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل 3 أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وتبتّ الدائرة في الدعوى في أجل أقصاه 6 أيام من تاريخ جلسة المرافعة ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

استئناف

يمكن استئناف الأحكام الابتدائية أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية ويرفع الطعن من الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية تكون معلّلة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المستأنف ضدّها بواسطة عدل تنفيذ وعلى التنبيه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتها مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة. وتكون إنابة المحامي وجوبية.

وتتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية الذي يعيّن جلسة مرافعة في أجل أقصاه 6 أيام من تاريخ ترسيم عريضة الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وبعد ذلك تُصرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل 5 أيام من تاريخ جلسة المرافعة وللدائرة أن تأذن بالتنفيذ على المسودة. ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون الحكم الاستئنافي باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

وتُقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات لفائدتها وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء أجل الطعون وذلك في اجل اقصاه يوم الاربعاء 4 أفريل القادم. ثم يُفسح المجال لانطلاق الحملة الانتخابية يوم السبت 14 أفريل وتنتهي يوم الجمعة 4 ماي القادم.