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يوم السبت 03 مارس 2018
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السياسي
كلام × كلام.. صاحب المغــــــارة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

خمسيني تونسي لا يتجاوز وزنه 10 كيلوغرامات يعيش منذ 15 سنة وحيدا في مغارة... الخبر يكاد يغطي على معاناتنا اليومية ومشاكل ساستنا الأنانيين ونقابيينا الانتهازيين وفسفاطنا المعطل وتعليمنا الثانوي المهدد وقفة استهلاكنا الخاوية وفسادنا الكبير… والصغير…
هو محل تنافس بين وسائل الإعلام الوطنية، ومن المفترض أن تكون وسائل الإعلام الأجنبية قد دخلت على الخط، وقد تتحول مغارة الخمسيني إلى مزار يقصده السياح من شتى أصقاع العالم فتفرح وزيرتنا المجتهدة سلمى اللومي.
قد يضطر من عثروا على صاحب المغارة إلى تسجيل أسمائهم حفظا لحقوقهم في هذا الانجاز وتخليدا لذكراهم كما خلدت أسماء مكتشفي المومياءات المصرية.
سيناريوهات عديدة تجول بخاطري وأنا أستعرض ما جاد به كل موقع إعلامي ووسيلة إعلامية لكني أجد نفسي مجبرا على الفرملة لأستعرض مأساة هذا المسكين الذي صار بطل الأحداث رغم أنفه.
قد تكون له ظروف خاصة دفعته إلى العزلة، قد يكون فر بمبادئه وما يؤمن به كما أوى أهل الكهف إلى كهفهم، قد يكون الله نشر له من رحمته وهيأ له من أمره مرفقا، بل الأقرب إلى الصحة أن تكون الرحمة قد حدثت فعلا لأنه من غير الممكن منطقيا أن يعيش خمسيني بعشرة كيلوغرامات وأن يكتفي بالكفاف من الطعام طيلة 15 سنة.
قد يكون في اكتشافه والكشف عن حالته رحمة إضافية من الله شريطة أن يتلقى العلاج اللازم والمستعجل ولكن وراء هذا أزمة قد لا يقوى عليها المسكين، أزمة قد تسبب له غربة وجودية حادة من الصعب أن يقوى عليها.
هو منعزل منذ 15 سنة وهي مدة انقلب فيها كل شيء رأسا على عقب، مدة مررنا فيها من العمل بفم مغلق إلى فتح الفم دون العمل، مدة مررنا فيها من الفساد الطبقي إلى عدم التمييز في الفساد، لم يعد الفساد في الأقارب والأصهار والحاشية، فالتونسيون ـ إلا من رحم ربك ـ سواسية اليوم في الفساد كأسنان المشط…
صديقنا لن يجد صعوبة في التعرف على العملة عكس ما حدث لأهل الكهف عندما استيقظوا ولكنه لن يفقه قيمتها، لن يفهم ما حدث في غيبته للدينار وحتى العشرة دنانير.
صديقنا سيجد عقلية غير التي خبرها، وتسيبا غير الذي ألفه وحكما غير الذي عهده، حكم يسيره القوي على الضعيف، يكفي أن تكون نقابيا حتى تفرض أحكامك ومسنودا حتى تمرغ أنف الدولة في الطين.
مسكين صديقنا، لو كان قادرا على التواصل مع محيطه لتواصل أيام كان التواصل مفروضا بالقوة. فعالجوه وردوه إلى مغارته احتراما له ورأفة به حتى لا تدعوا بطولات لا تستحقونها في معاملة بطل مستحق البطولة. و… «يوفى الكلام».

عادل العوني
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السياسي
كلام × كلام.. صاحب المغــــــارة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

خمسيني تونسي لا يتجاوز وزنه 10 كيلوغرامات يعيش منذ 15 سنة وحيدا في مغارة... الخبر يكاد يغطي على معاناتنا اليومية ومشاكل ساستنا الأنانيين ونقابيينا الانتهازيين وفسفاطنا المعطل وتعليمنا الثانوي المهدد وقفة استهلاكنا الخاوية وفسادنا الكبير… والصغير…
هو محل تنافس بين وسائل الإعلام الوطنية، ومن المفترض أن تكون وسائل الإعلام الأجنبية قد دخلت على الخط، وقد تتحول مغارة الخمسيني إلى مزار يقصده السياح من شتى أصقاع العالم فتفرح وزيرتنا المجتهدة سلمى اللومي.
قد يضطر من عثروا على صاحب المغارة إلى تسجيل أسمائهم حفظا لحقوقهم في هذا الانجاز وتخليدا لذكراهم كما خلدت أسماء مكتشفي المومياءات المصرية.
سيناريوهات عديدة تجول بخاطري وأنا أستعرض ما جاد به كل موقع إعلامي ووسيلة إعلامية لكني أجد نفسي مجبرا على الفرملة لأستعرض مأساة هذا المسكين الذي صار بطل الأحداث رغم أنفه.
قد تكون له ظروف خاصة دفعته إلى العزلة، قد يكون فر بمبادئه وما يؤمن به كما أوى أهل الكهف إلى كهفهم، قد يكون الله نشر له من رحمته وهيأ له من أمره مرفقا، بل الأقرب إلى الصحة أن تكون الرحمة قد حدثت فعلا لأنه من غير الممكن منطقيا أن يعيش خمسيني بعشرة كيلوغرامات وأن يكتفي بالكفاف من الطعام طيلة 15 سنة.
قد يكون في اكتشافه والكشف عن حالته رحمة إضافية من الله شريطة أن يتلقى العلاج اللازم والمستعجل ولكن وراء هذا أزمة قد لا يقوى عليها المسكين، أزمة قد تسبب له غربة وجودية حادة من الصعب أن يقوى عليها.
هو منعزل منذ 15 سنة وهي مدة انقلب فيها كل شيء رأسا على عقب، مدة مررنا فيها من العمل بفم مغلق إلى فتح الفم دون العمل، مدة مررنا فيها من الفساد الطبقي إلى عدم التمييز في الفساد، لم يعد الفساد في الأقارب والأصهار والحاشية، فالتونسيون ـ إلا من رحم ربك ـ سواسية اليوم في الفساد كأسنان المشط…
صديقنا لن يجد صعوبة في التعرف على العملة عكس ما حدث لأهل الكهف عندما استيقظوا ولكنه لن يفقه قيمتها، لن يفهم ما حدث في غيبته للدينار وحتى العشرة دنانير.
صديقنا سيجد عقلية غير التي خبرها، وتسيبا غير الذي ألفه وحكما غير الذي عهده، حكم يسيره القوي على الضعيف، يكفي أن تكون نقابيا حتى تفرض أحكامك ومسنودا حتى تمرغ أنف الدولة في الطين.
مسكين صديقنا، لو كان قادرا على التواصل مع محيطه لتواصل أيام كان التواصل مفروضا بالقوة. فعالجوه وردوه إلى مغارته احتراما له ورأفة به حتى لا تدعوا بطولات لا تستحقونها في معاملة بطل مستحق البطولة. و… «يوفى الكلام».

عادل العوني
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