مشاركتهم قاربت نصف قائمات الانتخابات البلدية .. المستقلّون ينافسون الأحزاب

لئن تعكس المشاركة المرتفعة للمستقلين في الانتخابات البلدية توقعات بمشاركتهم الواسعة في تكريس الديمقراطية التشاركية فان رفع لواء الاستقلالية من داخل الاحزاب السياسية يثير العديد من التساؤلات والمخاوف في الاستحقاق البلدي القادم.

تونس (الشروق) ـ أشرف الرياحي

وسجّلت فترة قبول الترشحات للانتخابات البلدية حضورا لافتا للمستقلّين سواء من الذين شكلوا قائمات مستقلة صرفة أو اولئك الذين ارتأوا رفع راية الاستقلالية من داخل قائمات الاحزاب حيث كشفت النتائج الاولية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حضور 897 قائمة مستقلة من اصل 2173 قائمة انتخابية أي بما يمثل41.27 % من اجمالي القائمات.

ويقدّم هذا الحضور اللافت للمستقلين انطباعا اوليا جيدا وفق المتابعين حول امكانية وجود منافسة مرتقبة بين الاحزاب السياسية من ناحية والمستقلين من ناحية ثانية في البلديات من شأنها ان تدعم بشكل أو بآخر تكريس الديمقراطية التشاركية التي هي فلسفة وروح الحكم المحلي المزمع تركيزه في البلاد.

وفي المُقابل يحجب الرّقم العام للقائمات المستقلّة عدد القائمات المسنودة حزبيا داخلها سواء ان كان السند بشكل مباشر من خلال تقديم الاحزاب لها على أنها مُستقلة أو تلك التي تدعمها الاحزاب السياسية في السر من دون الافصاح على تبنيها لها، وبناء على ماهو متوفر من معلومات تكشفها تصريحات السياسيين فان نسبة المستقلين المشاركين في القائمات المعدة للانتخابات البلدية لحركة النهضة بلغت 54 %من اجمالي قائماتها كما صرح بذلك رئيس الحزب راشد الغنوشي والنسبة نفسها تقريبا موجودة في قائمات نداء تونس بينما ساهم مشروع تونس وفق تصريح امينه العام محسن مرزوق في دعم 100 قائمة مستقلة بما يكشف توجه الاحزاب الى مسايرة طبيعة الانتخابات البلدية التي تميل إلى استثمار الشخصيات المحلية والانتماءات العائلية والقبلية والجهوية.

ولئن «تُشرعن» الاحزاب السياسية لجوءها الى المستقلين بدعم المبادرات المواطنية والاسهام في انخراطهم في العمل المدني وباعتبار أن الانتخابات البلدية هي بالأساس استحقاق وطني وليست استحقاقا انتخابيا فإنها في الحقيقة تتخفى وراء المستقلين لغايات عديدة.

ويرى مراقبون أن الارقام المصرح بها لمشاركة المستقلين في الانتخابات البلدية معطى فني لا يقدم صورة دقيقة على عدد القائمات التي ترفع راية الاستقلالية من داخل الاحزاب ولا يكشف ايضا على عدد القائمات التي تدخلت الاحزاب السياسية لتسوية وضعياتها المالية من ابراء ذمة وخلاص متخلدات ديون التمويل العمومي السابق وهو الامر الذي يدفع الى التشكيك في استقلالية بعضها.

ولعلّ ما تشهده الاحزاب السياسية من نفور ترجم على ارض الواقع في الانتخابات التشريعية الجزئية في المانيا وفي توقعات سبر الآراء يضاف اليها بقاء الوعود الانتخابية السابقة حبرا على ورق وانغماس جلها في الصراعات والخلافات الداخلية اعطى انطباعا عاما بإمكانية ضعف القابلية الاجتماعية لها في قادم الاستحقاقات الانتخابية ولأجل ذلك تحاول تلافيه بالتخفي وراء المستقلين.

ولئن وجدت النخبة السياسية ضالتها في انقاذ حضورها في الانتخابات البلدية عبر استنجادها بالمستقلين فان العواقب يمكن ان تكون وخيمة وفقا لعدد من المتابعين خاصة وان اعلن هؤلاء المستقلون التحاقهم بالأحزاب التي ساندتهم اثر فوزهم بالمقاعد البلدية لما للعملية من تأثير سلبي مضاعف على حبل الثقة بين السياسيين والمواطنين.

وفي هذا السياق يقول خبير الحكم المحلي محمد الضيفي في تصريح سابق للشروق ان لتوظيف المستقلين من قبل الاحزاب السياسية يعد مغالطة كبرى من شانها تعميق ازمة الثقة بين الساسة والمواطنين وتهديد باقي المحطات الانتخابية سيما وأن ظاهرة «ادعاء الاستقلالية» في رأيه باتت احد سمات الانتقال الديمقراطي وهي لا تخص الاحزاب فحسب بل تمس المجتمع المدني ايضا اذ لا يمكن في رأيه استيعاب حقيقة الاستقلالية التامة لقائمات مولت حملتها الانتخابية احزابا سياسية. كما انه ليس من المنطقي التسليم بفكرة الاستقلالية من داخل القائمات الحزبية والحال أنّ الحكومات نفسها وظفت العديد من «المستقلين» داخلها كواق للصدمات في عدة أزمات.

انتصاب فوضوي سياسي

اثر فوز ياسين العياري بالانتخابات التشريعية الجزئية في دائرة المانيا اعتبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري أن المرشح الفائز تحيل على ناخبيه حين تقدم على انه مستقل في حين افصح اثر التصويت عن انتمائه الحزبي، ونبه الحزب في بيان سابق له من الاعتماد على القائمات المستقلة كمدخل لخديعة الناخبين وإيهامهم باستقلالية مغشوشة بعد أن نفروا الأحزاب السياسية وفقدوا الأمل فيها داعيا كل الرّاغبين في العمل السياسي والمساهمة في الحياة العامة إلى الالتحاق بأحد الأحزاب المرخّص لها أو إنشاء تنظيم خاص بهم واعتبر أنّ القائمات المستقلة شكلا من الانتصاب الفوضوي السياسي لا طائل منه، يعوق انتظام المشهد السياسي وبلورته.