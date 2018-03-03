قبل الانتخابات البلدية ... نقابة الشؤون الدينية تحذّر الحكومة

تونس ـ الشروق :

دعت الهيئة الادارية لجامعة الشؤون الدينية بالاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة وكل السلط الجهوية والمحلية الى تحمل مسؤوليتها في ضرورة حياد المساجد والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية والحزبية في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتنظيم الانتخابات البلدية.

الهيئة الادارية لجامعة الشؤون الدينية تمت تحت إشراف عضو المركزية النقابية منعم عميرة وطالبت بتحريم الاعتداء على الاطارات الدينية وسن نظام أساسي خاص بالإطارات المسجدية يضمن لهم حقوقهم القانونية والاجتماعية ويكرس حياد المساجد.

كما طالبت بالتسريع في إصدار نظام أساسي للتفقد وقانون أساسي لمعهد الشريعة ورفع المظلمة الجائرة المسلطة على سلك المرشدين والتعجيل في إيجاد مخرج قانوني يمكنهم من ترقياتهم.

الهيئة الادارية للشؤون الدينية بإشراف عضو المركزية النقابية منعم عميرة دعت الى مراجعة التسميات والتكاليف بالوزارة وبالادارات الجهوية وحضور ممثل عن النقابة في لجان اختبار الاطارات المسجدية الجهوية واحترام الاتفاق القاضي بمرور اعفاء الاطارات المسجدية بلجنة الاعفاء الوطنية واعتماد محاضر جلساتها لإنفاذ قرارات الاعفاء.

كما طالبوا بالتسريع في بعث منظومة إعلامية بما يضمن للإطارات المسجدية الحصول على حقوقهم وحمايتها من التأخير وبعث ودادية للإطارات المسجدية.

الهيئة الادارية لجامعة الشؤون الدينية هددت بالتصعيد والدخول في تحركات اذا لم تتم الاستجابة لمطالبها.





سفيان الأسود