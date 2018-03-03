قبل الانتخابات البلدية ... نقابة الشؤون الدينية تحذّر الحكومة

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تونس ـ الشروق :
دعت الهيئة الادارية لجامعة الشؤون الدينية بالاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة وكل السلط الجهوية والمحلية الى تحمل مسؤوليتها في ضرورة حياد المساجد والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية والحزبية في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتنظيم الانتخابات البلدية.
الهيئة الادارية لجامعة الشؤون الدينية تمت تحت إشراف عضو المركزية النقابية منعم عميرة وطالبت بتحريم الاعتداء على الاطارات الدينية وسن نظام أساسي خاص بالإطارات المسجدية يضمن لهم حقوقهم القانونية والاجتماعية ويكرس حياد المساجد.
كما طالبت بالتسريع في إصدار نظام أساسي للتفقد وقانون أساسي لمعهد الشريعة ورفع المظلمة الجائرة المسلطة على سلك المرشدين والتعجيل في إيجاد مخرج قانوني يمكنهم من ترقياتهم.
الهيئة الادارية للشؤون الدينية بإشراف عضو المركزية النقابية منعم عميرة دعت الى مراجعة التسميات والتكاليف بالوزارة وبالادارات الجهوية وحضور ممثل عن النقابة في لجان اختبار الاطارات المسجدية الجهوية واحترام الاتفاق القاضي بمرور اعفاء الاطارات المسجدية بلجنة الاعفاء الوطنية واعتماد محاضر جلساتها لإنفاذ قرارات الاعفاء.
كما طالبوا بالتسريع في بعث منظومة إعلامية بما يضمن للإطارات المسجدية الحصول على حقوقهم وحمايتها من التأخير وبعث ودادية للإطارات المسجدية.
الهيئة الادارية لجامعة الشؤون الدينية هددت بالتصعيد والدخول في تحركات اذا لم تتم الاستجابة لمطالبها.
تونس ـ الشروق :
دعت الهيئة الادارية لجامعة الشؤون الدينية بالاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة وكل السلط الجهوية والمحلية الى تحمل مسؤوليتها في ضرورة حياد المساجد والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية والحزبية في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتنظيم الانتخابات البلدية.
الهيئة الادارية لجامعة الشؤون الدينية تمت تحت إشراف عضو المركزية النقابية منعم عميرة وطالبت بتحريم الاعتداء على الاطارات الدينية وسن نظام أساسي خاص بالإطارات المسجدية يضمن لهم حقوقهم القانونية والاجتماعية ويكرس حياد المساجد.
كما طالبت بالتسريع في إصدار نظام أساسي للتفقد وقانون أساسي لمعهد الشريعة ورفع المظلمة الجائرة المسلطة على سلك المرشدين والتعجيل في إيجاد مخرج قانوني يمكنهم من ترقياتهم.
الهيئة الادارية للشؤون الدينية بإشراف عضو المركزية النقابية منعم عميرة دعت الى مراجعة التسميات والتكاليف بالوزارة وبالادارات الجهوية وحضور ممثل عن النقابة في لجان اختبار الاطارات المسجدية الجهوية واحترام الاتفاق القاضي بمرور اعفاء الاطارات المسجدية بلجنة الاعفاء الوطنية واعتماد محاضر جلساتها لإنفاذ قرارات الاعفاء.
كما طالبوا بالتسريع في بعث منظومة إعلامية بما يضمن للإطارات المسجدية الحصول على حقوقهم وحمايتها من التأخير وبعث ودادية للإطارات المسجدية.
الهيئة الادارية لجامعة الشؤون الدينية هددت بالتصعيد والدخول في تحركات اذا لم تتم الاستجابة لمطالبها.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018