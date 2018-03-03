بوعلي المباركي يكشف لـ«الشروق» .. لا صحة لتورط أطراف سياسية في افشال المفاوضات

تونس ـ الشروق:

بعد عودة بوعلي المباركي الى تونس وتعليقه المفاوضات بخصوص ازمة الحوض المنجمي ، الشروق التقت الامين العام المساعد لاتحاد الشغل الذي افاد بان الأمل ما يزال قائما لحل هذا الاشكال وان عودته من ولاية قفصة تندرج ضمن سعي الاتحاد الى وضع خارطة طريق قال انها لا بد ان تتسم بالمعقولية و الصدق.

خلافا لما تداولته بعض المصادر من تورط احزاب سياسية في افشال المفاوضات بخصوص ازمة الحوض المنجمي ، نفى الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي «للشروق» ذلك ، مؤكدا انه وجد كل الدعم من نواب الجهة و من ممثلي المجتمع المدني و لقي كل التفهم من المعتصمين لإعادة الثقة بين المحتجين و الحكومة .

و في تقييمه لمواطن الخلل اعتبر بوعلي المباركي ان الازمة هي بالأساس ازمة ثقة و عدم اقتناع المضربين « بصدق» وعود الحكومة كغيرها من الحكومات المتعاقبة التي «أمطرتهم» وعودا لم تنفذ على ارض الواقع و باتت تشكل عبءا على الحكومة الحالية المضطرة اليوم الى تقديم تعهدات مجبرة على الالتزام بها و تطبيقها .

الامين العام المساعد الذي قاد جولة المفاوضات حول ازمة فسفاط قفصة قال انه يعود الى العاصمة بعد حوارات شاقة ومرهقة مع المعتصمين و في ظل وضع خطير تعيشه شركة فسفاط قفصة ما يفرض على الحكومة ضرورة التعجيل باتخاذ قرارات جريئة من شأنها امتصاص الغضب الذي يجتاح ابناء المنطقة و يخفف من موجة الاحتقان بعيدا عن الوعود التي اعتبرها المعتصمون اجراءات تسويف و مماطلة و مسكنات لإخماد نار الغضب الذي بات يخيم على الجميع . و اشار المباركي الى انه سيرفع مطالب المعتصمين للحكومة لدراستها وتفعيل قراراتها( الحكومة) بإعطائها نوعا من الصدقية و الالتزام على قاعدة خارطة طريق جديدة تتسم بالفاعلية و الجدية و قابلة للتطبيق.

وفي رده ان كان الاتحاد قد تخلى نهائيا عن الملف، قال المباركي انه ليس من عادات و تقاليد المنظمة الشغيلة التخلي عن دورها في الدفاع عن الشرائح الواسعة «لشعبنا» و التنصل من المسؤولية و الانخراط كليا في اعادة الاقتصاد الوطني الى توازنه و دفع عملية الانتاج في كل القطاعات مشددا على « ان الاتحاد العام التونسي للشغل ليس منظمة نقابية فقط بل هو خيمة تجمع كل التونسيين حول مصالح الوطن العليا «.

ووصف الامين العام المساعد للمركزية النقابية المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي التي دامت ثلاثة أيام بالعسيرة و الصعبة الامر الذي استوجب تعليق مداولاتها و مواصلة التحاور و التشاور في كل الاتجاهات و مع مختلف الهياكل ذات العلاقة لتذليل الصعوبات و البحث عن حل جذري يرضي جميع الاطراف و يرجع انتاج الفسفاط الى نشاطه الطبيعي قائلا:»المطالبة بالشغل حق لكن يبقى الحوار هو الحل الانسب لتجاوز كل الخلافات بعيدا عن سياسة الوعود التي لن تزيد الامر الا تعقيدا «.

و اكد بوعلي المباركي ان مساعي حثيثة و اتصالات متعددة جارية بين مختلف الاطراف المعنية لتذليل الاشكال القائم و التوصل الى حل ينهي الازمة الحاصلة و يعجل بعودة انتاج الفسفاط مؤكدا أن رفض المعتصمين القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد يوم 23 فيفري الماضي يعود أساسا الى ازمة ثقة بينهم و بين الحكومة الحالية و تمش خاطىء للحكومات السابقة منذ البداية التي لم تلتزم بتعهداتها تجاههم .

كما حذر المباركي من التداعيات الخطيرة لوقف انتاج الفسفاط و اثاره على اعوان الشركة الام و الشركات المتفرعة عنها داعيا كل الاطراف الى تحمل مسؤولياتهم في الحسم النهائي في هذا الملف تجنبا لمزيد تأزم الوضع داخل الجهة و على المستوى الاقتصادي للبلاد .

و قد مثل ملف توقف انتاج الفسفاط محور اللقاء الذي جمع امس رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي برئيس الحكومة يوسف الشاهد حيث تم استعراض التدابير الحكومية و الاجراءات التي سيتم اتخاذها للخروج من الازمة التي تمر بها شركة فسفاط قفصة وضمان ديمومتها من حيث الانتاج و التشغيلية .





شافية براهمي