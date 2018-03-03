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يوم السبت 03 مارس 2018
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وخزة.. ماذا بعد؟
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السياسي
وخزة.. ماذا بعد؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

أكد وزير الشؤون الاجتماعية وجود 9000 مسجّل ضمن قائمات عملة الحضائر يتمتعون بالتغطية الاجتماعية في أحد الصندوقين الاجتماعيين مما يعني أن لديهم موارد رزق أخرى، بينهم من يتمتع بمنح العائلات المعوزة. كما يوجد 2000 من بين المسجلين ضمن عملة الحضائر صادرة في حقهم بطاقات تفتيش، كما أقرّ بوجود أعداد من عملة الحضائر ببعض المؤسسات يتجاوز عددهم عدد العاملين بهذه المؤسسات. تصريح الطرابلسي سبقه تصريح مماثل لوزير الطاقة والمناجم وأعقبه تقرير دائرة المحاسبات الذي أقرّ بعديد التجاوزات لاسيما فضيحة المساكن الاجتماعية... كل هذه الإقرارات يجب أن تتبع بخطوات عملية لمحاربة الفساد وتصحيح الأمور وإلا فما الفائدة من التصريحات؟

يماني ناجم
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السياسي
وخزة.. ماذا بعد؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

أكد وزير الشؤون الاجتماعية وجود 9000 مسجّل ضمن قائمات عملة الحضائر يتمتعون بالتغطية الاجتماعية في أحد الصندوقين الاجتماعيين مما يعني أن لديهم موارد رزق أخرى، بينهم من يتمتع بمنح العائلات المعوزة. كما يوجد 2000 من بين المسجلين ضمن عملة الحضائر صادرة في حقهم بطاقات تفتيش، كما أقرّ بوجود أعداد من عملة الحضائر ببعض المؤسسات يتجاوز عددهم عدد العاملين بهذه المؤسسات. تصريح الطرابلسي سبقه تصريح مماثل لوزير الطاقة والمناجم وأعقبه تقرير دائرة المحاسبات الذي أقرّ بعديد التجاوزات لاسيما فضيحة المساكن الاجتماعية... كل هذه الإقرارات يجب أن تتبع بخطوات عملية لمحاربة الفساد وتصحيح الأمور وإلا فما الفائدة من التصريحات؟

يماني ناجم
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القضاء مخترق والداخلية أيضا
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
أكّد رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب امس...
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نقابة الأمن الجمهوري تعتذر من القضاة
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
تقدم محمد الرويسي كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري...
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الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...
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