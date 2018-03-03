وخزة.. ماذا بعد؟

أكد وزير الشؤون الاجتماعية وجود 9000 مسجّل ضمن قائمات عملة الحضائر يتمتعون بالتغطية الاجتماعية في أحد الصندوقين الاجتماعيين مما يعني أن لديهم موارد رزق أخرى، بينهم من يتمتع بمنح العائلات المعوزة. كما يوجد 2000 من بين المسجلين ضمن عملة الحضائر صادرة في حقهم بطاقات تفتيش، كما أقرّ بوجود أعداد من عملة الحضائر ببعض المؤسسات يتجاوز عددهم عدد العاملين بهذه المؤسسات. تصريح الطرابلسي سبقه تصريح مماثل لوزير الطاقة والمناجم وأعقبه تقرير دائرة المحاسبات الذي أقرّ بعديد التجاوزات لاسيما فضيحة المساكن الاجتماعية... كل هذه الإقرارات يجب أن تتبع بخطوات عملية لمحاربة الفساد وتصحيح الأمور وإلا فما الفائدة من التصريحات؟





يماني ناجم