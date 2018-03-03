في60 ثانية

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إيقاف 517 شخصا
تمكنت الوحدات الأمنية بكامل تراب الجمهورية طيلة يوم الخميس 1 مارس 2018 من إيقاف 517 شخصا مفتشا عنهم وحجزت 13 سيارة مفتشا عنها، وفق ما جاء في بلاغ امس للداخلية.
إحباط تهريب 125 صفيحة زطلة
تمكن أعوان الديوانة بالمكتب الحدودي بحلق الوادي الشمالي ليلة أمس الاول الخميس، من إحباط محاولة تهريب 125 صفيحة من مخدر القنب الهندي (زطلة ) ما يعادل 5ر12 كلغ. وتم العثور على هذه المادة المخدرة على إثر الكشف بالأشعة لسيارة قادمة من ميناء جنوة الإيطالي يقودها مواطن تونسي مقيم في الخارج.
تعطّل الدروس في معهد بني حسان ومليار ونصف لصيانته
اوضح مصدر في المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير لـ «الشروق» انّ المندوب اتخذ أمس الأول قرارا بغلق المعهد مؤقتا بعد معاينة الجزء المتصدّع. وأشار المصدر إلى أنّ وزارة التربية أقرّت في برنامجها لسنة 2018 ترميم المعهد وصيانته وقد تمّ رصد مبلغ يناهز المليار ونصف المليار للغرض، ومن المرجح أن تنطلق الأشغال الصيف المقبل بعد انتهاء الدروس.
إيقاف 517 شخصا
تمكنت الوحدات الأمنية بكامل تراب الجمهورية طيلة يوم الخميس 1 مارس 2018 من إيقاف 517 شخصا مفتشا عنهم وحجزت 13 سيارة مفتشا عنها، وفق ما جاء في بلاغ امس للداخلية.
إحباط تهريب 125 صفيحة زطلة
تمكن أعوان الديوانة بالمكتب الحدودي بحلق الوادي الشمالي ليلة أمس الاول الخميس، من إحباط محاولة تهريب 125 صفيحة من مخدر القنب الهندي (زطلة ) ما يعادل 5ر12 كلغ. وتم العثور على هذه المادة المخدرة على إثر الكشف بالأشعة لسيارة قادمة من ميناء جنوة الإيطالي يقودها مواطن تونسي مقيم في الخارج.
تعطّل الدروس في معهد بني حسان ومليار ونصف لصيانته
اوضح مصدر في المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير لـ «الشروق» انّ المندوب اتخذ أمس الأول قرارا بغلق المعهد مؤقتا بعد معاينة الجزء المتصدّع. وأشار المصدر إلى أنّ وزارة التربية أقرّت في برنامجها لسنة 2018 ترميم المعهد وصيانته وقد تمّ رصد مبلغ يناهز المليار ونصف المليار للغرض، ومن المرجح أن تنطلق الأشغال الصيف المقبل بعد انتهاء الدروس.
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018