في60 ثانية

إيقاف 517 شخصا

تمكنت الوحدات الأمنية بكامل تراب الجمهورية طيلة يوم الخميس 1 مارس 2018 من إيقاف 517 شخصا مفتشا عنهم وحجزت 13 سيارة مفتشا عنها، وفق ما جاء في بلاغ امس للداخلية.

إحباط تهريب 125 صفيحة زطلة

تمكن أعوان الديوانة بالمكتب الحدودي بحلق الوادي الشمالي ليلة أمس الاول الخميس، من إحباط محاولة تهريب 125 صفيحة من مخدر القنب الهندي (زطلة ) ما يعادل 5ر12 كلغ. وتم العثور على هذه المادة المخدرة على إثر الكشف بالأشعة لسيارة قادمة من ميناء جنوة الإيطالي يقودها مواطن تونسي مقيم في الخارج.

تعطّل الدروس في معهد بني حسان ومليار ونصف لصيانته

اوضح مصدر في المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير لـ «الشروق» انّ المندوب اتخذ أمس الأول قرارا بغلق المعهد مؤقتا بعد معاينة الجزء المتصدّع. وأشار المصدر إلى أنّ وزارة التربية أقرّت في برنامجها لسنة 2018 ترميم المعهد وصيانته وقد تمّ رصد مبلغ يناهز المليار ونصف المليار للغرض، ومن المرجح أن تنطلق الأشغال الصيف المقبل بعد انتهاء الدروس.