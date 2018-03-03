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يوم السبت 03 مارس 2018
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السياسي
توقف حركة جولان القطار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

أعلنت الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التونسيّة، أن حركة الجولان ستتوقف بتقاطع السكّة مع طريق سيدي الجديدي (النقطة الكيلومترية 63+499 ببرّاكة الساحل) اليوم السبت انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الرابعة صباحا.

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السياسي
توقف حركة جولان القطار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018

أعلنت الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التونسيّة، أن حركة الجولان ستتوقف بتقاطع السكّة مع طريق سيدي الجديدي (النقطة الكيلومترية 63+499 ببرّاكة الساحل) اليوم السبت انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الرابعة صباحا.

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