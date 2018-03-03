تونس عاصمة للمرأة العربية
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018
الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
تونس عاصمة للمرأة العربية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018
تم اختيار تونس عاصمة للمرأة العربية لسنة 2018-2019 ، وذلك من طرف جامعة الدول العربية.ويأتي هذا الإختيار على هامش اجتماع الدورة 37 للجنة المرأة العربية الذي انعقد من 28 فيفري إلى غاية 2 مارس 2018 بقمرت، تحت شعار ‹› المرأة لمجتمعات آمنة في المنطقة العربية››.
ماذا في لقاء السبسي والشاهد ؟
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.وتناول اللقاء الوضع...المزيد >>
كل المنتوجات متوفرة خلال رمضان
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
أكّد وزير التجارة عمر الباهي أن لا وجود لأيّ...المزيد >>
القضاء مخترق والداخلية أيضا
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
أكّد رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب امس...المزيد >>
نقابة الأمن الجمهوري تعتذر من القضاة
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
تقدم محمد الرويسي كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري...المزيد >>
تونس عاصمة للمرأة العربية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018
تم اختيار تونس عاصمة للمرأة العربية لسنة 2018-2019 ، وذلك من طرف جامعة الدول العربية.ويأتي هذا الإختيار على هامش اجتماع الدورة 37 للجنة المرأة العربية الذي انعقد من 28 فيفري إلى غاية 2 مارس 2018 بقمرت، تحت شعار ‹› المرأة لمجتمعات آمنة في المنطقة العربية››.
ماذا في لقاء السبسي والشاهد ؟
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.وتناول اللقاء الوضع...المزيد >>
كل المنتوجات متوفرة خلال رمضان
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
أكّد وزير التجارة عمر الباهي أن لا وجود لأيّ...المزيد >>
القضاء مخترق والداخلية أيضا
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
أكّد رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب امس...المزيد >>
نقابة الأمن الجمهوري تعتذر من القضاة
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
تقدم محمد الرويسي كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري...المزيد >>
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018
الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة