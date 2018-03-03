نقابة الأمن الجمهوري تعتذر من القضاة

تقدم محمد الرويسي كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري باعتذاره إلى القضاة.كما أكد الرويسي أن ‹›عددا من الأحزاب تقف وراء توتير العلاقة بين الجهاز الأمني والقضائي». وأشار في ذات السياق إلى أن ‹›أغلب الأمنيين الذين تواجدوا في محيط المحكمة كانوا يؤمنونها›› وفق قوله.