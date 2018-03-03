القضاء مخترق والداخلية أيضا

أكّد رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب امس وجود اختراق على مستوى وزارة الداخلية.وأضاف في تصريح اذاعي أنّ جانبا من القضاء مخترق أيضا، مشيرا إلى أنّ بعض القضايا تبقى مركونة على الرفوف لسنوات وهو ما يفسّر ذلك، متابعا ليس القضاة والأمنيون جميعا شرفاء..››