كل المنتوجات متوفرة خلال رمضان
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018
الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
كل المنتوجات متوفرة خلال رمضان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018
أكّد وزير التجارة عمر الباهي أن لا وجود لأيّ تخوفات بخصوص وفرة المنتوجات الغذائية لشهر رمضان، مشدّدا على أنّ الاستعدادات حثيثة باقتراب شهر رمضان لتجنّب ضغط الأسعار. واعتبر الباهي أنّ وضعية الأسواق بولاية باجة دون المتوسّط حسب تعبيره، معلنا عن انطلاق دراسة لإنجاز مشروع «القاعدة التجارية» بالجهة والتي تتضمن سوق جملة وسوقا للدواب ومسلخا.
ماذا في لقاء السبسي والشاهد ؟
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.وتناول اللقاء الوضع...المزيد >>
كل المنتوجات متوفرة خلال رمضان
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
أكّد وزير التجارة عمر الباهي أن لا وجود لأيّ...المزيد >>
القضاء مخترق والداخلية أيضا
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
أكّد رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب امس...المزيد >>
نقابة الأمن الجمهوري تعتذر من القضاة
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
تقدم محمد الرويسي كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري...المزيد >>
كل المنتوجات متوفرة خلال رمضان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 مارس 2018
أكّد وزير التجارة عمر الباهي أن لا وجود لأيّ تخوفات بخصوص وفرة المنتوجات الغذائية لشهر رمضان، مشدّدا على أنّ الاستعدادات حثيثة باقتراب شهر رمضان لتجنّب ضغط الأسعار. واعتبر الباهي أنّ وضعية الأسواق بولاية باجة دون المتوسّط حسب تعبيره، معلنا عن انطلاق دراسة لإنجاز مشروع «القاعدة التجارية» بالجهة والتي تتضمن سوق جملة وسوقا للدواب ومسلخا.
ماذا في لقاء السبسي والشاهد ؟
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.وتناول اللقاء الوضع...المزيد >>
كل المنتوجات متوفرة خلال رمضان
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
أكّد وزير التجارة عمر الباهي أن لا وجود لأيّ...المزيد >>
القضاء مخترق والداخلية أيضا
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
أكّد رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب امس...المزيد >>
نقابة الأمن الجمهوري تعتذر من القضاة
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
تقدم محمد الرويسي كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري...المزيد >>
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018
الكامور .... والفسفاط
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة