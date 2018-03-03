ماذا في لقاء السبسي والشاهد ؟

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وخاصة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما تمّ استعراض التدابير الحكومية والاجراءات التي سيتم الاعلان عنها للخروج من الأزمة التي تمر بها شركة فسفاط قفصة وضمان ديمومتها من حيث الإنتاج والتشغيلية.