الكامور .... والفسفاط

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لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة يصدمهم الواقع التعيس لمناطق ظلت لسنوات تستخرج الثروات من أرضها دون ان تستفيد .
منذ سنوات الاستقلال الاولى ظلت مناطق الحوض المنجمي موطنا للغضب ، وظلت مناطق مستعصية على النظام الامر نفسه يحدث الان لكن اليوم بواقع مختلف وبظروف ليست في صالح النظام .
منطقة الحوض المنجمي لم تستفد للأسف من كل الأنظمة التي حكمت تونس، ظلت دوما مناطق عمالية فقيرة ومهمشة لا تنمية فيها ولا مستشفيات ولا مرافق ولا خدمات ولا مؤسسات تعليم راقية ولا طرقات سيارة ولا وسائل نقل محترمة .
خطأ كل الحكومات التي حكمت تونس بعد سنة 2011 انها لم تستوعب الواقع وايضاً لم تستوعب الدرس .
ازمة الحوض المنجمي تحتاج الى تفكير جديد والى تصور اخر للتنمية، الامر في النهاية لا يقتصر على التشغيل الذي تحول الى مطلب اكثر من ملح في كل المناطق ... وأزمة الفسفاط لا تختلف عن ازمة الكامور في تطاوين، هناك سقف المطالب مرتفع وايضا درجة الغضب، في صحراء تطاوين نفط وغاز وثروات كبيرة لكن لا شيء في تلك المناطق المحيطة بالصحراء الغنية يدل على الرخاء الحكومة اليوم ستواجه من جديد ازمة الكامور بعد ان تدخل اتحاد الشغل وأمينه العام لحل ًالازمة الاولى ...
على الحكومة ان تبحث بعمق وجدية لماذا عادت العاصفة الى الكامور بعد ان أمضت كل الأطراف على الاتفاق ولماذا يعود التوتر الى الصحراء ...
الحكومة مطالبة بمراجعة خطابها وأسلوب اتصالها وكيفية تعاملها ومعالجتها للازمات والتوترات وموجات الغضب التي صارت تجتاح مناطق كثيرة ...
لايزال البعض يطالب الحكومة بان تقول الحقيقة للشعب حقيقة ما يجري ، معركة الفساد تحتاج هي الاخرى الى حقائق وتوضيحات هناك ملفات فساد وظلم متراكمة ، هناك في تونس اليوم مواطنون يعانون من الظلم لكن لا احد يلتفت اليهم ولا احد يسمع صوتهم ...
الحكومة مطالبة بإعادة صياغة برامجها وأولوياتها والا فان الغضب سيتواصل وسيصعب السيطرة عليه .....
سفيان الأسود
لن يكون سهلا تطويق ازمة الفسفاط ، فالازمة جذورها تعود الى عقود طويلة سابقة منذ سنوات الاستقلال الاولى الذين ذهبوا الى مناطق الحوض المنجمي للتفاوض مع المعتصمين كانوا في كل مرة يصدمهم الواقع التعيس لمناطق ظلت لسنوات تستخرج الثروات من أرضها دون ان تستفيد .
منذ سنوات الاستقلال الاولى ظلت مناطق الحوض المنجمي موطنا للغضب ، وظلت مناطق مستعصية على النظام الامر نفسه يحدث الان لكن اليوم بواقع مختلف وبظروف ليست في صالح النظام .
منطقة الحوض المنجمي لم تستفد للأسف من كل الأنظمة التي حكمت تونس، ظلت دوما مناطق عمالية فقيرة ومهمشة لا تنمية فيها ولا مستشفيات ولا مرافق ولا خدمات ولا مؤسسات تعليم راقية ولا طرقات سيارة ولا وسائل نقل محترمة .
خطأ كل الحكومات التي حكمت تونس بعد سنة 2011 انها لم تستوعب الواقع وايضاً لم تستوعب الدرس .
ازمة الحوض المنجمي تحتاج الى تفكير جديد والى تصور اخر للتنمية، الامر في النهاية لا يقتصر على التشغيل الذي تحول الى مطلب اكثر من ملح في كل المناطق ... وأزمة الفسفاط لا تختلف عن ازمة الكامور في تطاوين، هناك سقف المطالب مرتفع وايضا درجة الغضب، في صحراء تطاوين نفط وغاز وثروات كبيرة لكن لا شيء في تلك المناطق المحيطة بالصحراء الغنية يدل على الرخاء الحكومة اليوم ستواجه من جديد ازمة الكامور بعد ان تدخل اتحاد الشغل وأمينه العام لحل ًالازمة الاولى ...
على الحكومة ان تبحث بعمق وجدية لماذا عادت العاصفة الى الكامور بعد ان أمضت كل الأطراف على الاتفاق ولماذا يعود التوتر الى الصحراء ...
الحكومة مطالبة بمراجعة خطابها وأسلوب اتصالها وكيفية تعاملها ومعالجتها للازمات والتوترات وموجات الغضب التي صارت تجتاح مناطق كثيرة ...
لايزال البعض يطالب الحكومة بان تقول الحقيقة للشعب حقيقة ما يجري ، معركة الفساد تحتاج هي الاخرى الى حقائق وتوضيحات هناك ملفات فساد وظلم متراكمة ، هناك في تونس اليوم مواطنون يعانون من الظلم لكن لا احد يلتفت اليهم ولا احد يسمع صوتهم ...
الحكومة مطالبة بإعادة صياغة برامجها وأولوياتها والا فان الغضب سيتواصل وسيصعب السيطرة عليه .....
سفيان الأسود
-
21:34القيروان: إسقاط 8 قائمات بين مستقلة وحزبية
03 مارس 2018
-
-
-
20:58اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد دفن النفايات النووية في فرنسا
03 مارس 2018
-
20:48كرة اليد: النتائج الكاملة للدور ربع النهائي لكأس تونس وبرنامج بقية الادوار
03 مارس 2018
-
20:41توزر: يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الطاقة لفائدة تلاميذ مدرسة نهج الشابي
03 مارس 2018
-
20:34قفصة: إسقاط 8 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية
03 مارس 2018
-
20:24النفيضة: اصطدام حافلة بجرار يخلف إصابة شخصين
03 مارس 2018
-
20:13كاس تونس لكرة اليد: جندوبة الرياضة تمر الى نصف النهائي
03 مارس 2018
-
-
19:50إصابة شخص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03 مارس 2018
-
19:37نجل رئيس ليبيريا يصنع الحدث مع باريس سان جيرمان
03 مارس 2018
-
19:20المحكمة الدستورية العليا في مصر تلغي جميع أحكام تيران وصنافير
03 مارس 2018
-
19:03عبد الله الرابحي: قريبا صدور قانون جديد لحوكمة المجامع المائية
03 مارس 2018
-
18:48وحش الشرق يلغي الاف الرحلات الجوية في امريكا
03 مارس 2018
-
18:32صورة للحريري في السعودية تثير زوبعة جديدة
03 مارس 2018
-
18:22جراحة نيمار تستغرق 135 دقيقة
03 مارس 2018
-
18:13بالفيديو: كاظم الساهر يعلن خطوبته رسميا ويعتذر من جمهوره
03 مارس 2018
-
18:09كرة الطائرة: نتائج مجموعتي التتويج والنزول
03 مارس 2018
-
17:54ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه
03 مارس 2018