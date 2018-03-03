جريدة الشروق ليوم السبت 03 مارس 2018

خالد الحدّاد

تتتالى الأحداث الوطنية، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مُشكَّلة حالة من الغموض والضبابيّة حول مآلات الوضع الممكنة في المستقبل القريب مع تراكمات مُفزعة لعدد من المؤشرات الخطيرة...