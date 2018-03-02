إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض

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يعتقد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، أنه يتوجب على ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر مغادرة البيت الأبيض، لكنه لم يعلن هذا الخبر عليهما بعد.
سبوتنيك. ووفقا لما نقلته "نيويورك تايمز"، فإن بعض مساعدي ترامب غير راضين عن أن إيفانكا وزوجها احتفظا بمناصب في الإدارة، على الرغم من أن الرئيس يقول أحيانا إنه لا ينبغي لهما أن يبدأا العمل هناك وينبغي أن يغادرا.
ووفقا لمساعدين آخرين، طلب ترامب نفسه من الزوجين البقاء، ولكن في الوقت نفسه استفسر من رئيس موظفيه، جون كيلي، عن كيفية طردهم.
ويدعي المنشور أيضا أن ترامب يشعر بخيبة أمل من صهره ويعتبره عبئا بسبب التحقيق في الشركة العقارية التي تملكها أسرة كوشنير والضجيج الإعلامي بسبب تقييد وصوله إلى المعلومات السرية.
ووفقا لمصادر الصحيفة، تعتقد إيفانكا وزوجها أن جون كيلي هو عقبة في طريق نجاح الرئيس ترامب، وربطوا موقفه العدائي المزعوم بحضوره المستمر في الإدارة.
ويذكر أنه في مطلع جانفي الماضي، أصبح من المعروف أن لجنة بدأت العمل ضد شركة "كوشنر" العقارية، التي يديرها زوج إيفانكا، المتعلقة بالتحقيق في برنامج الذي يوفر للمستثمرين الأجانب الحصول على تأشيرات أمريكية.
يعتقد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، أنه يتوجب على ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر مغادرة البيت الأبيض، لكنه لم يعلن هذا الخبر عليهما بعد.
سبوتنيك. ووفقا لما نقلته "نيويورك تايمز"، فإن بعض مساعدي ترامب غير راضين عن أن إيفانكا وزوجها احتفظا بمناصب في الإدارة، على الرغم من أن الرئيس يقول أحيانا إنه لا ينبغي لهما أن يبدأا العمل هناك وينبغي أن يغادرا.
ووفقا لمساعدين آخرين، طلب ترامب نفسه من الزوجين البقاء، ولكن في الوقت نفسه استفسر من رئيس موظفيه، جون كيلي، عن كيفية طردهم.
ويدعي المنشور أيضا أن ترامب يشعر بخيبة أمل من صهره ويعتبره عبئا بسبب التحقيق في الشركة العقارية التي تملكها أسرة كوشنير والضجيج الإعلامي بسبب تقييد وصوله إلى المعلومات السرية.
ووفقا لمصادر الصحيفة، تعتقد إيفانكا وزوجها أن جون كيلي هو عقبة في طريق نجاح الرئيس ترامب، وربطوا موقفه العدائي المزعوم بحضوره المستمر في الإدارة.
ويذكر أنه في مطلع جانفي الماضي، أصبح من المعروف أن لجنة بدأت العمل ضد شركة "كوشنر" العقارية، التي يديرها زوج إيفانكا، المتعلقة بالتحقيق في برنامج الذي يوفر للمستثمرين الأجانب الحصول على تأشيرات أمريكية.
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018
-
17:10رفض الإفراج عن المدون الصحبي العمري
02 مارس 2018