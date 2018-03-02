الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 02 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الحميد الرياحي
لا صفقات مع... «شعب الجبّارين»؟
لا يكاد الحديث عمّا سمي «صفقة القرن» يهدأ حتى يعود إلى الأضواء من جديد فيشغل الساسة والخبراء والمحللين... آخر ما ظهر في هذا المجال كلام عن أن الرئيس الأمريكي ـ ترومب ـ سيعلن تفاصيل...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
اليوم ذكرى استشهاد المقاوم الشرس محمد الدغباجي فتح تحقيق جديد ضدّ سمير الوافي جريدة الشروق ليوم الخميس 01 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 مارس 2018 السيسي لـ"وزير الإسكان": "أنت بتضحك ليه؟" (فيديو) بالفيديو... الأمن الموريتاني يمنع حارس أردوغان المسلح من... كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من مباريات الجولة 20 للمحترفة... كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة...
الأولى
القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018 | 20:16

مكتب قفصة -الشروق اون لاين -عبد الملك زعلاني:  

عمدت مجموعة من شباب مدينة القصر عشية اليوم إلى غلق الطريق الرئيسية على مستوى مفترق الكرة الأرضية من خلال إيقاف عدد من الشاحنات الثقيلة والتي تم منعها من المرور كما تم تسجيل إعتصام مفتوح قرب مقر المعتمدية وللاشارة فإن هذه التحركات الاحتجاجية جاءت بعد القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري الأخير كما اعتبر عدد من شباب مدينة القصر ان الجهة مهمشة مطالبين بحقهم في التشغيل. 

تقرؤون أيضا
مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018 السّاعة 20:40
تحدث جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنقليزي، عن مستقبل المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، خاصة...
المزيد >>
إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018 السّاعة 20:29
يعتقد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، أنه يتوجب على ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر مغادرة البيت...
المزيد >>
القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018 السّاعة 20:16
مكتب قفصة -الشروق اون لاين -عبد الملك زعلاني: عمدت مجموعة من شباب مدينة القصر عشية اليوم إلى غلق الطريق...
المزيد >>
تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018 السّاعة 19:57
تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري: دخل، مساء اليوم الجمعة، حوالي 300 عامل بشركة "السي ج ج" المنتصبة بصحراء...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018 | 20:16

مكتب قفصة -الشروق اون لاين -عبد الملك زعلاني:  

عمدت مجموعة من شباب مدينة القصر عشية اليوم إلى غلق الطريق الرئيسية على مستوى مفترق الكرة الأرضية من خلال إيقاف عدد من الشاحنات الثقيلة والتي تم منعها من المرور كما تم تسجيل إعتصام مفتوح قرب مقر المعتمدية وللاشارة فإن هذه التحركات الاحتجاجية جاءت بعد القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري الأخير كما اعتبر عدد من شباب مدينة القصر ان الجهة مهمشة مطالبين بحقهم في التشغيل. 

تقرؤون أيضا
مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018 السّاعة 20:40
تحدث جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنقليزي، عن مستقبل المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، خاصة...
المزيد >>
إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018 السّاعة 20:29
يعتقد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، أنه يتوجب على ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر مغادرة البيت...
المزيد >>
القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018 السّاعة 20:16
مكتب قفصة -الشروق اون لاين -عبد الملك زعلاني: عمدت مجموعة من شباب مدينة القصر عشية اليوم إلى غلق الطريق...
المزيد >>
تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018 السّاعة 19:57
تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري: دخل، مساء اليوم الجمعة، حوالي 300 عامل بشركة "السي ج ج" المنتصبة بصحراء...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
لا صفقات مع... «شعب الجبّارين»؟
لا يكاد الحديث عمّا سمي «صفقة القرن» يهدأ حتى يعود إلى الأضواء من جديد فيشغل الساسة والخبراء والمحللين... آخر ما ظهر في هذا المجال كلام عن أن الرئيس الأمريكي ـ ترومب ـ سيعلن تفاصيل...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
اليوم ذكرى استشهاد المقاوم الشرس محمد الدغباجي فتح تحقيق جديد ضدّ سمير الوافي جريدة الشروق ليوم الخميس 01 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 مارس 2018 السيسي لـ"وزير الإسكان": "أنت بتضحك ليه؟" (فيديو) بالفيديو... الأمن الموريتاني يمنع حارس أردوغان المسلح من... كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من مباريات الجولة 20 للمحترفة... كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة...
﻿