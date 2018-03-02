القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة

مكتب قفصة -الشروق اون لاين -عبد الملك زعلاني:

عمدت مجموعة من شباب مدينة القصر عشية اليوم إلى غلق الطريق الرئيسية على مستوى مفترق الكرة الأرضية من خلال إيقاف عدد من الشاحنات الثقيلة والتي تم منعها من المرور كما تم تسجيل إعتصام مفتوح قرب مقر المعتمدية وللاشارة فإن هذه التحركات الاحتجاجية جاءت بعد القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري الأخير كما اعتبر عدد من شباب مدينة القصر ان الجهة مهمشة مطالبين بحقهم في التشغيل.