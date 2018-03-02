الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين

تونس - الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة:

أفرجت اليوم ، المحكمة الإبتدائية بالقصرين عن مدير المركب الشبابي بالقصرين، أسامة الرميلي الذي تم إيقافه بتهمة توزيع الأموال على المحتجين خلال الإحتجاجات التي شهدتها الجهة في شهر جانفي المنقضي.و قررت مواصلة محاكمته بحالة سراح.

و يذكر ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين كان قد أصدر بطاقة ايداع بالسجن ضد أسامة الرميلي لتورطه في جرائم تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص و الأملاك العامة و الخاصة و المشاركة في الاعتداء المدبر على سير الجولان و السياقة تحت تأثير السكر.