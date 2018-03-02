اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية

أفاد شهود عن اطلاق نار، اليوم الجمعة، في حرم جامعة سنترال ميشيغن في شمال الولايات المتحدة كما ذكرت الجامعة في تغريدة داعية المتواجدين في المكان الى "الاحتماء".

ونبهت الجامعة إلى أن "المشتبه به لم يعتقل بعد" موضحة ان اطلاق النار حصل في مبنى "كامبل هول" في هذه الجامعة الواقعة في مدينة ماونت بليزنت.وقال مسؤولون في المدينة ان المشتبه به رجل اسود ويعتبر "مسلحا وخطيرا".ويرتاد حوالي 18 ألف طالب الحرم الرئيسي لهذه الجامعة.وتتكرر حوادث اطلاق النار في الولايات المتحدة حيث هناك أسلحة متداولة بين أيدي السكان.

واعيد اطلاق الجدل حول قانون حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة من قبل شبان ناجين من المجزرة التي اودت بحياة 17 شخصا في 14 فيفري الماضي في مدرسة في فلوريدا.