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يوم الجمعة 02 مارس 2018
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قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
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الأولى
قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018 | 19:13

تونس - الشروق اون لاين - ايمان :

أصدر مجلس القضاء العدلي قرارا مساء اليوم  يتعلق بإدراج  عدد من القضاة  بجدول الكفاءة للترقية للرتبة الثالثة و  الاتي ذكرهم:

-سلمى عبيدة - محمد الرمضاني - نجيب نصيب - نجلاء بالحاج رمضان - محرز حواشي -عادل بن سالم  -نفيسة العلاني -مرزقة جماعة - محمد علي المثلوثي - رستم الماجري    -احميدة اللطيفي-علي درمش -فيصل دريوش -سارة العباسي -ناجية الحسني -الأسعد الباجي -علي المزهود -علي قيقة -فوزي الوسلاتي - توفيق السبعي -صابر العياري  -أبولبابة عثماني -خالد العبروقي -عبد الحكيم اليوسفي -زهير بن عبد الله -لطفي بن سليمان     -ريم بوزيان -سمية بوغانم -صلاح الدين العايدي  -محمد المعز العروسي -أسماء عبد الغفار -خديجة المزوغي -مالك الغزواني -مشكاة سلامة -يوسف بوزاخر -رجاء الجزيري -زهرة المبروكي -فوزية القمري -إسمهان بوذريوة -هندة الكتاري -حسين الهداجي -طارق السبعي -إيمان الكلاعي  -لبنى فنيرة -كوثر زعيتير -رجاء البجاوي -نورة البكوش -شاكر التواتي -فيروز العباسي -عربية الطويهري -أنيس الفرتاني -نور الدين الزياتي -هاجر الشريف -أحلام اللجمي -اسماعيل بن موسى -محمد الخامس التليلي -بسمة (بن) الكحلة -برهان عزيزي -فاكر المجدوب-مراد بولعراس -فوزية الحمدوني -أنور المليح -رياض البجاوي -محمد بن مفتاح-رشيد الشيحاوي-وحيد بن ساسي-نوفل البطي--سامي الزديني-مجيب قديش--توفيق الرزايقي-محمد سالمي--الهانية همامي-رضا بالحاج عمر-خميس هلال-أنيس سكمة-نورة قصيص-هاجر الحاجي-سامية العجيمي-منير صويد -زهية الصيادي-سلوى التباسي-منصور القديدي جراي-محسن بلخيرية-نادر عمران -كمال الحبوبي -منصف المرعوي-حسن المكي يوسف- نور الدين بن محمود-نور الدين السماتي-نادية الشاذلي-شاذلية لملوم-عماد المبروك -محمد بن عامر  -لسعد فرح-سليم كمون-ثامر دمق-هاجر قويعة -عبد الكريم كمون -فتحي خديم الله-صالح بن الحاج-سلمى الزريبي -ثريا بويحيى-يوسف رمضان-صلاح الدين عبد الجواد-سعيدة الشابي-محمد بلقاسم-عفاف النحالي-عبير خليفي-مريم ساسي-كريم صفر-هندة بن الحاج محمد-هادية العايدي-سليمة الحيدري-صالح معتوق-فاطمة بالشاوش صالح-لمياء الماجري-وليد بن عمارة-سلوى سلامة-البشير العياري-رياض الجامعي-نادية بنت المنجي الطرابلسي-المولدي الرابحي-معز الزائدي-محمد السلامي-محمد الصغير-نورة مديمغ-أنيسة حميدة-محمد دعوثي-يوسف علية-فؤاد ضيفا-علي رحائمة.

ملاحظات:

-يوجه هذا الجدول الى مختلف المسؤولين عن المحاكم ويتم تعليقه بالمكان المخصص لذلك بكل محكمة وعليهم موافاة مجلس القضاء العدلي بما يؤكد وقوع ذلك

-يمكن للقضاة الاعتراض على جدول الكفاءة في اجل ثمانية أيام من تاريخ تعليقه بمقتضى طلب يوجه الى مجلس القضاء العدلي مباشرة او بواسطة التسلسل الإداري

 

                                                                      

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الأولى
قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018 | 19:13

تونس - الشروق اون لاين - ايمان :

أصدر مجلس القضاء العدلي قرارا مساء اليوم  يتعلق بإدراج  عدد من القضاة  بجدول الكفاءة للترقية للرتبة الثالثة و  الاتي ذكرهم:

-سلمى عبيدة - محمد الرمضاني - نجيب نصيب - نجلاء بالحاج رمضان - محرز حواشي -عادل بن سالم  -نفيسة العلاني -مرزقة جماعة - محمد علي المثلوثي - رستم الماجري    -احميدة اللطيفي-علي درمش -فيصل دريوش -سارة العباسي -ناجية الحسني -الأسعد الباجي -علي المزهود -علي قيقة -فوزي الوسلاتي - توفيق السبعي -صابر العياري  -أبولبابة عثماني -خالد العبروقي -عبد الحكيم اليوسفي -زهير بن عبد الله -لطفي بن سليمان     -ريم بوزيان -سمية بوغانم -صلاح الدين العايدي  -محمد المعز العروسي -أسماء عبد الغفار -خديجة المزوغي -مالك الغزواني -مشكاة سلامة -يوسف بوزاخر -رجاء الجزيري -زهرة المبروكي -فوزية القمري -إسمهان بوذريوة -هندة الكتاري -حسين الهداجي -طارق السبعي -إيمان الكلاعي  -لبنى فنيرة -كوثر زعيتير -رجاء البجاوي -نورة البكوش -شاكر التواتي -فيروز العباسي -عربية الطويهري -أنيس الفرتاني -نور الدين الزياتي -هاجر الشريف -أحلام اللجمي -اسماعيل بن موسى -محمد الخامس التليلي -بسمة (بن) الكحلة -برهان عزيزي -فاكر المجدوب-مراد بولعراس -فوزية الحمدوني -أنور المليح -رياض البجاوي -محمد بن مفتاح-رشيد الشيحاوي-وحيد بن ساسي-نوفل البطي--سامي الزديني-مجيب قديش--توفيق الرزايقي-محمد سالمي--الهانية همامي-رضا بالحاج عمر-خميس هلال-أنيس سكمة-نورة قصيص-هاجر الحاجي-سامية العجيمي-منير صويد -زهية الصيادي-سلوى التباسي-منصور القديدي جراي-محسن بلخيرية-نادر عمران -كمال الحبوبي -منصف المرعوي-حسن المكي يوسف- نور الدين بن محمود-نور الدين السماتي-نادية الشاذلي-شاذلية لملوم-عماد المبروك -محمد بن عامر  -لسعد فرح-سليم كمون-ثامر دمق-هاجر قويعة -عبد الكريم كمون -فتحي خديم الله-صالح بن الحاج-سلمى الزريبي -ثريا بويحيى-يوسف رمضان-صلاح الدين عبد الجواد-سعيدة الشابي-محمد بلقاسم-عفاف النحالي-عبير خليفي-مريم ساسي-كريم صفر-هندة بن الحاج محمد-هادية العايدي-سليمة الحيدري-صالح معتوق-فاطمة بالشاوش صالح-لمياء الماجري-وليد بن عمارة-سلوى سلامة-البشير العياري-رياض الجامعي-نادية بنت المنجي الطرابلسي-المولدي الرابحي-معز الزائدي-محمد السلامي-محمد الصغير-نورة مديمغ-أنيسة حميدة-محمد دعوثي-يوسف علية-فؤاد ضيفا-علي رحائمة.

ملاحظات:

-يوجه هذا الجدول الى مختلف المسؤولين عن المحاكم ويتم تعليقه بالمكان المخصص لذلك بكل محكمة وعليهم موافاة مجلس القضاء العدلي بما يؤكد وقوع ذلك

-يمكن للقضاة الاعتراض على جدول الكفاءة في اجل ثمانية أيام من تاريخ تعليقه بمقتضى طلب يوجه الى مجلس القضاء العدلي مباشرة او بواسطة التسلسل الإداري

 

                                                                      

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