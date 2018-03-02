جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل

انعقدت عشية اليوم بمقر وزارة العدل جلسة عمل أشرف عليها كل من وزير العدل غازي الجريبي ووزير التكوين المهني والتشغيل فوزي بن عبد الرحمان، بحضور سيدة الونيسي كاتبة الدولة المكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة وعدد من الإطارات العليا للوزارتين . وقد خصصت جلسة العمل للنظر في جملة من المسائل المتصلة بإحكام التناسق بين مختلف المشاريع القانونية التي هي في طور الإنجاز وخاصة ما ارتبط منها بكل من مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني و مشروع قانون نظام المبادر الذاتي.

كما تم بالمناسبة التأكيد على أهمية التواصل المستمر والعمل المكثف للارتقاء بجودة النصوص القانونية والرفع من فاعليتها وتأثيرها على سرعة المعاملات الاقتصادية ودعم التشغيلية وفرص بعث المشاريع.