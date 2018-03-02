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مكتب القيروان – الشروق اون لاين - سعيدة الجلاصي:
تعرض منذ قليل شقيقين أصيلي عمادة الكبارة التابعة لمعتمدية نصرالله من ولاية القيروان إلى الإعتداء بسكين بحجم "سيف" .
و بحسب المعطيات الأولية فإن الجاني ينتمي إلى نفس المنطقة المذكورة و تربطه علاقة جوار بالشقيقين. هذا و تم نقل المصابين في حالة حرجة إلى مستشفى إبن الجزار بالقيروان.
هذا و لا تزال الأسباب التي جعلت الجاني يرتكب فعلته ضد شقيقين معا، مجهولة حتى الآن. كما لا يزال في حالة فرار.
مكتب القيروان – الشروق اون لاين - سعيدة الجلاصي:
تعرض منذ قليل شقيقين أصيلي عمادة الكبارة التابعة لمعتمدية نصرالله من ولاية القيروان إلى الإعتداء بسكين بحجم "سيف" .
و بحسب المعطيات الأولية فإن الجاني ينتمي إلى نفس المنطقة المذكورة و تربطه علاقة جوار بالشقيقين. هذا و تم نقل المصابين في حالة حرجة إلى مستشفى إبن الجزار بالقيروان.
هذا و لا تزال الأسباب التي جعلت الجاني يرتكب فعلته ضد شقيقين معا، مجهولة حتى الآن. كما لا يزال في حالة فرار.
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018
-
17:10رفض الإفراج عن المدون الصحبي العمري
02 مارس 2018