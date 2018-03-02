نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار

مكتب القيروان – الشروق اون لاين - سعيدة الجلاصي:

تعرض منذ قليل شقيقين أصيلي عمادة الكبارة التابعة لمعتمدية نصرالله من ولاية القيروان إلى الإعتداء بسكين بحجم "سيف" .

و بحسب المعطيات الأولية فإن الجاني ينتمي إلى نفس المنطقة المذكورة و تربطه علاقة جوار بالشقيقين. هذا و تم نقل المصابين في حالة حرجة إلى مستشفى إبن الجزار بالقيروان.

هذا و لا تزال الأسباب التي جعلت الجاني يرتكب فعلته ضد شقيقين معا، مجهولة حتى الآن. كما لا يزال في حالة فرار.