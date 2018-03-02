ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات

مكتب قفصة -الشروق اون لاين - عادل عكرمي:

على خلفية توقف الحوار مع المعتصمين بمقر ولاية قفصة تواترت عديد الاشاعات حول قبول مصالح ولاية قفصة لقائمات العاطلين عن العمل من اجل تمكينهم من فرص تشغيل وهو ما نفته ولاية قفصة في بلاغ اصدرته اليوم الجمعة 2 مارس2018 اعلمت فيه عموم المواطنين بالجهة ان الانتداب للوظيفة العمومية او المؤسسات و المنشآت العمومية لا يكون الا بالتناظر وفق القوانين و التراتيب في الغرض و قد طلبت الولاية من مواطني الجهة عدم الانسياق وراء أي اشاعات تتعارض مع هذا المبدأ .